Як заощаджувати на комунальних платіжках

Джерело:24 канал
У часи не стабільної економіки щомісячні комунальні платіжки часто б'ють по кишені українців. Проте зекономити на них цілком реально, варто лише прислухатись до кількох порад.
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Кожен у побуті використовує безліч приладів для комфортного життя. Але старі чи несправні прилади можуть споживати більше електроенергії. Кран, що протікає чи не справний зливний бочок у туалеті використовують значно більше води. Тож, щоб не бути голослівними, пропонуємо статистику від НКРЕКП, як через несправні побутові пристрої ми витрачаємо гроші даремно.
Ефективне використання енергії позначається класами від А до G. Відтак саме клас А має найнижче енергоощадження. Нині більшість побутових товарів мають етикетку енергоефективності EC. Варто пам’ятати, що енергоощадні прилади споживають набагато менше енергії. До того ж різниця у споживанні електроенергії іноді може сягати до 50% більше. Сьогодні існують прилади також класу А + та А ++, у яких енергоощадні можливості ще більші.
Усі електричні прилади продовжують споживати електроенергію, навіть якщо ми ними не користуємось наразі. Тож, щоб уникнути зайвих витрат варто придбати таймери на розетки. Подібні девайси працюють за принципом заданих алгоритмів, тобто лише у той проміжок часу, що ви попередньо встановили.
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У більшості будинків встановлений загальнобудинковий лічильник. Згідно з яким показники розбивають між усіма квартирами, де не встановлено індивідуального лічильника. Проте звичайного лічильника, щоб заощадити достатньо буде замало.
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З тарифами на комунальні послуги, що досить часто зростають, особливо доречним для багатьох може стати кешбек під час оплати комунальних платіжок. Зазвичай українці користуються якимось одним способом для оплати рахунків, часто вдаючись до традиційних методів через сплати через касу. Проте, витративши трохи більше часу на буденну справу, можливо чимало заощадити.
Користувач кредитної картки може встановити опцію повернення кешбеку у разі оплати онлайн платежу та повернути від 1% до 5%. На перший погляд, можу здатись, що сума буде досить мала, проте, якщо сплачувати у такий спосіб регулярно та всі платіжки, а особливо у зимовий період, то цілком можливо заощадити.Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.