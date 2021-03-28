У часи не стабільної економіки щомісячні комунальні платіжки часто б'ють по кишені українців. Проте зекономити на них цілком реально, варто лише прислухатись до кількох порад.

Утеплення оселі та ремонт

Економія тепла. Нині опалювальний сезон підходить до кінця і якраз саме час підготуватись до нового. Дерев'яні рами замінити пластиковими склопакетами, але варто пам'ятати, що монтажна піна з часом висихає й вікна можуть почати пропускати тепло. Тож потрібно час від часу перевіряти оселю на наявність протягів.

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Економія світла. Світлі шпалери та фарбування стелі у світлі кольори допоможе відбивати у приміщенні приблизно до 80% сонячних променів.

Тож, витративши трохи заощаджень на косметичний ремонт, цілком можливо у майбутньому уникнути зайвих витрат тим самим зменшити комунальний рахунок.

Прилади

Замінити старе на нове

Кожен у побуті використовує безліч приладів для комфортного життя. Але старі чи несправні прилади можуть споживати більше електроенергії. Кран, що протікає чи не справний зливний бочок у туалеті використовують значно більше води. Тож, щоб не бути голослівними, пропонуємо статистику від НКРЕКП, як через несправні побутові пристрої ми витрачаємо гроші даремно.

Статистика НКРЕКП

Капає з крана – 24 літри в добу, 720 літрів на місяць.

Тече з крана – 144 літри в добу, 4 тисячі літрів на місяць.

На третину заповнений мішок для збору пилу збільшує на 40% витрати електроенергії.

Прилади класу А

Ефективне використання енергії позначається класами від А до G. Відтак саме клас А має найнижче енергоощадження. Нині більшість побутових товарів мають етикетку енергоефективності EC. Варто пам’ятати, що енергоощадні прилади споживають набагато менше енергії. До того ж різниця у споживанні електроенергії іноді може сягати до 50% більше. Сьогодні існують прилади також класу А + та А ++, у яких енергоощадні можливості ще більші.

Таймери на розетки

Усі електричні прилади продовжують споживати електроенергію, навіть якщо ми ними не користуємось наразі. Тож, щоб уникнути зайвих витрат варто придбати таймери на розетки. Подібні девайси працюють за принципом заданих алгоритмів, тобто лише у той проміжок часу, що ви попередньо встановили.

Статистика від НКРЕКП

Телевізори в режимі очікування споживають близько 9 кіловатів за годину на місяць.

Музичний центр в середньому 8 кіловатів за годину.

Комп’ютери – 3,6 кіловата за годину.

Сумарне енергоспоживання побутових електроприладів в режимі очікування ("режимі сну") може досягати 350 – 400 кіловатів за годину на рік.

Економія газу

Якщо ви готуєте їжу за допомогою газу, то слушно буде використовувати розсікачі полум’я які будуть забезпечувати економію газу.

Встановити індивідуальне опалення. Таким чином ви зможете самі регулювати температуру повітря в оселі та не переплачувати зайвого.

Користуватись конденсаційним котлом. Принцип роботи таких котлів оснований на використанні відпрацьованих газів (вихлопів) – конденсату водяних парів з будинкових газів, що раніше викидались в атмосферу, – для отримання додаткового тепла.

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Лічильник

У більшості будинків встановлений загальнобудинковий лічильник. Згідно з яким показники розбивають між усіма квартирами, де не встановлено індивідуального лічильника. Проте звичайного лічильника, щоб заощадити достатньо буде замало.

Поради щодо встановлення лічильника

Двотарифний лічильник на споживання електроенергії . В Україні тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) у два рази нижчі, ніж вдень. Саме тому варто встановити двотарифний лічильник який не лише допоможе заощадити кошти на платі за електроенергію, але і знизити вірогідність випадків аварійного знеструмлення.

. В Україні тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) у два рази нижчі, ніж вдень. Саме тому варто встановити двотарифний лічильник який не лише допоможе заощадити кошти на платі за електроенергію, але і знизити вірогідність випадків аварійного знеструмлення. Лічильник на різну температуру води. Варто не просто встановити лічильник на воду, а використати окремо на гарячу та холодну воду. Оскільки, в ода, що має температуру нижче 40 градусів за Цельсієм вважається холодною та нараховується згідно з тарифом на холодну воду.

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Економте за допомогою кешбеку

З тарифами на комунальні послуги, що досить часто зростають, особливо доречним для багатьох може стати кешбек під час оплати комунальних платіжок. Зазвичай українці користуються якимось одним способом для оплати рахунків, часто вдаючись до традиційних методів через сплати через касу. Проте, витративши трохи більше часу на буденну справу, можливо чимало заощадити.

Користувач кредитної картки може встановити опцію повернення кешбеку у разі оплати онлайн платежу та повернути від 1% до 5%. На перший погляд, можу здатись, що сума буде досить мала, проте, якщо сплачувати у такий спосіб регулярно та всі платіжки, а особливо у зимовий період, то цілком можливо заощадити.

Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.