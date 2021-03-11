Як економно жити в Італії: поради українським заробітчанам

Високий рівень заробітних плат в Італії, у порівнянні з Україною, та теплий клімат приваблює багатьох українських заробітчан, що виїжджають за кордон. Дієві поради, які допоможуть українцям не витратити зайвого, читайте на Економіка 24.

Оренда житла

Пред тим як розпочинати пошуки житла в Італії варто пам'ятати, що вартість буде залежати від регіону, міста та безпосередньо самого району проживання. Так винайняти житло у центральній частині країни, або ж у прибережних районах буде коштувати орендарю значно дорожче. До того ж в Італії, так само як і в Україні доведеться окремо ще сплачувати за комунальні послуги, адже їх ціна не включена у вартість оренди.

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Ціни

У північній Італії ціна за оренду найменшої квартири може починатись від 500 євро.

Ціни в Мілані за оренду житла на місяць, включаючи комунальні послуги:

За кімнати – від 350 євро й до 600 євро, або й вище.

За квартиру не в центрі міста – від 500 євро й ціна може доходити до 1 тисячі євро, або й вище.

За квартиру у центрі міста – близько 1,5 тисячі євро.

В середньому винаймати квартиру в Італії буде коштує близько 800 євро на місяць.

Комунальні послуги

Так само як і вартість нерухомості залежить від району проживання, міста та регіону так і комунальні платежі залежать від розташування, площі та типу житла. Важливо пам'ятати, що тарифи різняться навіть в залежності від того святковий сьогодні день чи ні та котра година. До прикладу, після 19:00 електрика коштує набагато дешевше.

Середні тарифи на комунальні платежі в Італії

споживання електроенергії: один кіловат за годину від 0,2 – 0,3 євро;

постачання газу: вартість одного кубометра газу буде починатись від 0,22 євро;

постачання води: за один куб доведеться сплатити від 1,37 євро;

абонентська плата за обслуговування мереж, що постачають газ та електроенергію: тут ціни будуть для іноземців значно вищі й доведеться сплатити близько 25 євро, тоді як італійці сплатять лише близько 17 євро.

Як заощадити на оренді житла

Найочевидніший спосіб – знайти роботу, де роботодавець буде надавати своїм працівникам безкоштовне житло, або ж за досить помірну ціну.

Правильний регіон – пам'ятати, що оренда житла в південній частині Італії найнижча.

Соціальне житло – таке житло розраховане для італійців, що не мають коштів сплачувати повну ренту, але на нього також можуть розраховувати й іноземці. Звичайно, що такий варіант більше підходить для трудових мігрантів, що вже досить довгий час перебувають за кордоном. Для того, аби претендувати на подібне житло потрібно подати заяву до відповідного органу. Загалом, найосновнішим критерієм є ваше фінансове становище на момент подання заяви.

Хто може претендувати на соціальне житло: окрім італійців, мають право подати заяву на отримання соціального житла ті, у кого наявне громадянство держави-члена Європейського союзу, громадянам інших держав та особам без громадянства, які мають постійну посвідку на проживання в Італії або проживають на законних підставах в Італії, щонайменше, протягом двох років та мають дозвіл на проживання, тривалістю не менше 2-х років, що здійснює регулярну трудову діяльність за наймом або автономно.

окрім італійців, мають право подати заяву на отримання соціального житла ті, у кого наявне громадянство держави-члена Європейського союзу, громадянам інших держав та особам без громадянства, які мають постійну посвідку на проживання в Італії або проживають на законних підставах в Італії, щонайменше, протягом двох років та мають дозвіл на проживання, тривалістю не менше 2-х років, що здійснює регулярну трудову діяльність за наймом або автономно. Під час розгляду заяв установа, що приймає рішення беруть до уваги такі фактори, як: сумарний дохід членів родини, кількість членів родини, стан здоров’я членів сім’ї, якщо один з членів родини має фізичні вади, то така родина може отримати пріоритет, кількість дітей на утриманні, вік годувальника сім’ї.

Харчування

Окрім варіантів готувати вдома, попередньо скуповуючись у магазинах, для тих у кого не передбачений обід на роботі, можуть скористатись наступними варіантами.

Безкоштовна їжа . В Італії є благодійна організація під назвою "Катаріс", що роздає їжу і надає нічліг. Зазвичай по допомогу до організації звертаються не лише безпритульні, але й самі італійці, що переживають скрутні часи, а також трудові мігранти. Тож якщо ви в Італії потрапили у скрутне становище, то цілком можете звернутись по допомогу.

. В Італії є благодійна організація під назвою "Катаріс", що роздає їжу і надає нічліг. Зазвичай по допомогу до організації звертаються не лише безпритульні, але й самі італійці, що переживають скрутні часи, а також трудові мігранти. Тож якщо ви в Італії потрапили у скрутне становище, то цілком можете звернутись по допомогу. Харчування в закладах . У багатьох закладах є так зване "меню дня" (menu al giorno), що є аналогом наших бізнес-ланчів. Зазвичай такі акційні пропозиції діють починаючи з 12 години та десь до 14:00. Залежно від закладу на відвідувача буде чекати різне меню, але переважно відвідувач отримає першу та другу страву.

. У багатьох закладах є так зване "меню дня" (menu al giorno), що є аналогом наших бізнес-ланчів. Зазвичай такі акційні пропозиції діють починаючи з 12 години та десь до 14:00. Залежно від закладу на відвідувача буде чекати різне меню, але переважно відвідувач отримає першу та другу страву. Фастфуд. Якщо часу на повноцінний обід за акційною пропозицією немає, то можете купити так званий фастфуд. Найпоширенішим варіантом такого обіду є мережа "Paninoteca", де продаються хлібобулочні вироби з різними начинками. Простий і ситний перекус паніно коштує близько 3,5 євро. Також можна купити великий шматок піци в наметах, що буде коштувати близько 3 – 4 євро.

Купівля продуктів

Овочі та фрукти . Найдешевші овочі та фрукти можна придбати у місцевих фермерів, або ж ви можете самостійно вирощувати у себе на балконі деякі овочі, оскільки досить теплий клімат країни цілком дозволяє таку практику.

. Найдешевші овочі та фрукти можна придбати у місцевих фермерів, або ж ви можете самостійно вирощувати у себе на балконі деякі овочі, оскільки досить теплий клімат країни цілком дозволяє таку практику. Вивіска QUI . На подібних стелажах у магазинах зазвичай викладають м'ясо, сири, випічку і соки, термін реалізації яких закінчується. Так ви можете заощадити до 50% від вартості продукту, які ще цілком придатні до споживання.

. На подібних стелажах у магазинах зазвичай викладають м'ясо, сири, випічку і соки, термін реалізації яких закінчується. Так ви можете заощадити до 50% від вартості продукту, які ще цілком придатні до споживання. Не популярні торгові марки . У супермаркетах під назвою "Low cost" продукція таких торгових марок, як: LIDL, Eurospin, Pam, Penny може бути значно дешевша через те, що такі марки не є досить популярними.

. У супермаркетах під назвою "Low cost" продукція таких торгових марок, як: LIDL, Eurospin, Pam, Penny може бути значно дешевша через те, що такі марки не є досить популярними. Ціни відрізняються по регіонах . Ми вже писали, що ціни на житло та комунальні послуги різняться в залежності від регіону країни, проте це стосується й цін на харчові продукти також. Найдорожчими містами є Рим та Мілан, але й тут можливо заощадити. Так у таких магазинах, як: Bennet, Coop, MD, SPAR та Carrefour час від часу бувають досить не погані знижки. Найбільш бюджетним магазином продуктів в Італії вважається мережа магазинів Lidl.

. Ми вже писали, що ціни на житло та комунальні послуги різняться в залежності від регіону країни, проте це стосується й цін на харчові продукти також. Найдорожчими містами є Рим та Мілан, але й тут можливо заощадити. Так у таких магазинах, як: Bennet, Coop, MD, SPAR та Carrefour час від часу бувають досить не погані знижки. Найбільш бюджетним магазином продуктів в Італії вважається мережа магазинів Lidl. Картка на знижку. Досить не погано заощадити може допомогти картка знижок в мережі магазинів Esselunga. Для власників такої картки зазвичай діють досить вигідні акції, що допомагають не погано заощадити охочим. Варто додати, що подібні карти можуть без проблем оформити всі охочі.

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Транспорт

Громадський транспорт

Громадський транспорт є одним з найбільш розповсюджених способів пересування у будь-якому місті. Звісно, що заощадити на користуванні громадським транспортом можливо за допомогою проїзних квитків.

Приблизні ціни проїзних квитків на місяць

Найвища ціна проїзного квитка у місті Падуї – близько 39 євро.

Найбюджетнішим містом є Піза, де вартість квитка користувачу обійдеться у близько 27 євро.

У Римі, Флоренції та Мілані – в середньому вартість становитиме 35 євро.

Види проїзних квитків

Регіональні транспортні компанії пропонують різні види пільгових проїзних – дитячі, спеціальні абонементи для студентів, молоді до 26 років, пенсіонерів, тощо.

Пересування автомобілем

За допомогою послуги "car sharing" будь-хто може значно заощадити на утриманні автомобіля, страховці та власне витратах на бензин. Що стосується дешевого бензину або метану, то можете заправляти авто, користуючись послугами "Білих АЗС" (pompe bianche).

Що таке pompe bianche Pompe bianche – незалежні дистриб'ютори, які не є представниками паливних компаній. Ціни на таких заправках не містити надбавки за так званий "бренд".

Різновид електричок та поїздів в середині країни

Egionale – електричка, яка зупиняється практично на всіх станціях.

RegionaleVeloce – електричка-експрес, яка зупиняється не на всіх станціях.

Intercity і Frecciabianca – поїзди, які зупиняються тільки на великих станціях.

Italo, Frecciarossa і Frecciaargento – швидкісні поїзди, що зупиняються тільки у великих містах.

Штрафи!

Дозвілля та шопінг

Хоча контролерів в міському транспорті мало, проте все ж таки не варто їздити зайцем, адже якщо спіймають, то недобросовісному іноземному пасажиру не лише випишуть штраф, але й він ризикує не отримати візу наступного разу. Якщо не оплатити штраф, то вам цілком можуть не відкрити візу в наступний раз на всю шенгенську зону. Квитки продаються не в спеціалізованих кіосках, а в наметах з газетами та тютюновими виробами.

Якщо ви приїхали в Італію на заробітки, то це зовсім не означає, що повинні утримуватись від дозвілля. Адже, цілком можливо на цьому заощадити.

Знижки по купонах . Подорожі, покупки, електротехніка, дегустації, вечері в ресторанах, послуги салонів краси, спортзалів – все це можна отримати зі знижками до 80%. Досить скористатися послугами Groupon, PoinX, і Groupalia або підписатися на сторінки сайтів, що роздають купони на фейсбук, таких як Omaggiomania або DCC.

. Подорожі, покупки, електротехніка, дегустації, вечері в ресторанах, послуги салонів краси, спортзалів – все це можна отримати зі знижками до 80%. Досить скористатися послугами Groupon, PoinX, і Groupalia або підписатися на сторінки сайтів, що роздають купони на фейсбук, таких як Omaggiomania або DCC. Безкоштовні журнали та газети . Оформивши бібліотечний абонемент в Італії можна не лише брати в бібліотеці книги, але й журнали, газети, відео та навіть аудіо диски.

. Оформивши бібліотечний абонемент в Італії можна не лише брати в бібліотеці книги, але й журнали, газети, відео та навіть аудіо диски. Одяг . По всій Італії в аутлетах відбуваються сезонні розпродажі два рази на рік: взимку з 4 січня по 6 березня і влітку з 7 липня по 4 вересня. Дати початку і кінця розпродажів можуть трохи відрізнятися в різних регіонах Італії.

. По всій Італії в аутлетах відбуваються сезонні розпродажі два рази на рік: взимку з 4 січня по 6 березня і влітку з 7 липня по 4 вересня. Дати початку і кінця розпродажів можуть трохи відрізнятися в різних регіонах Італії. Музеї. Час від часу в Італії відбуваються "ночі в музеях", коли всі музеї відкриті всю ніч і вхід обійдеться в символічну суму або зовсім й зовсім безкоштовно.