Як заощадити заробітчанам у Португалії: дієві поради

Джерело:24 канал
Вищі зарплати ніж в Україні, стабільніша економіка та помірні ціни в Португалії приваблюють багатьох українських заробітчан. Проте, щоб розібратись, як можна зекономити за кордоном слід прорахувати всі можливі витрати та скористатись порадами які беруть до уваги місцеві.
Перш ніж вести мову про витрати та варіанти за допомогою яких можливо буде їх скоротити, пропонуємо спочатку розібратись на, який приблизно бюджет може розраховувати український трудовий мігрант. Українець Олександр Римарчук розповідає в інтерв'ю виданню "Волинські новини" про наступні цифри:
Також у Португалії, зі слів Олександра, заробітчани можуть розраховувати на премії та бонуси. Адже у країні зазвичай роботодавці виплачують ще одну додаткову мінімальну зарплату перед Різдвом та перед тим, як робітник піде у відпустку. Таким чином за рік заробітчани у Португалії можуть отримати 14 зарплат за рік, замість 12.
Приблизними цінами на житло ділиться ще один українець Богдан в інтерв'ю ICTV. Зі слів мігранта за місяць часу у Португалії доведеться заплат:
Комунальні платежі безпосередньо залежать від площі нерухомості. Наприклад, для квартири площею 40 квадратних метрів щомісячні рахунки за комунальні платежі становитимуть в середньому близько 70 євро. Рахунок за воду в середньому складе від 10 до 15 євро, за електрику доведеться сплатити близько 20 євро (зі слів мігрантки Вікторії Рябенко для сайту 34travel).
Сьогодні в Португалії найбільш популярні такі телекомунікаційних компанії, як:
Зазвичай усі послуги продаються пакетом: домашній інтернет, телебачення і мобільний зв'язок. Домашній інтернет обійдеться приблизно від 20 – 36 євро на місяць. В середньому хвилина розмови споживачеві мобільних послуг коштуватиме близько 0,13 євро, а сім-карту можливо буде придбати, витративши близько 10 євро (дані зібрав сайт homesoverseas).
Корпоративні обіди. В Португалії є досить багато фірм, що безкоштовно надають обіди своїм працівникам, або ж ще є досить поширена практика коли роботодавці дають додаткових 6 – 10 євро своєму персоналу, щоб вони могли сходити на обід.Варто зазначити, що за подібну ціну можливо цілком не погано перекусити під час обіду. Так в середньому за чек від 6 євро можливо отримати суп, салат, гарнір, м’ясо або риба, кава та десерт.
Вулична їжа. Також у країні досить популярна їжа на вулиці. Так, сардина, або ж тунець на грилі обійдуться у близько 4 – 5 євро, а, до прикладу, гаряча булочка з начинкою стане любителю фастфуду у близько 1,5 євро.
Готувати самому. Ну звісно, що ви завжди можете заощадити трохи грошей, взявши з собою обід, який приготували вдома. Найпопулярнішими супермаркетами в Португалії є Pingo Doсe та LIDL. До найбільш поширених мережевих супермаркетів відносяться ще:
Як правило такі супермаркети, працюють до 19:00 – 21:00, в залежності від місця розташування і розміру магазину. Також, у Португалії багато супермаркетів мають власні інтернет-магазини, а зареєструвавшись на сайті магазину, можна замовити їжу. Безумовно, не варто забувати й про фермерські ринки, які відкриті тільки в певні дні, адже там завжди можна купити свіжі продукти безпосередньо від виробника. Ось декілька не досить популярних ринків Лісабону, що варті уваги:
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Корисним додатком для іноземців, щоб дізнатись розклад транспорту – Moovit. Використання додатку значно спростить процес пересування країною.
Варто розпочати з того, що у Португалії є державна та приватна медичні страховки. На місяць це виходить приблизно у 50 – 70 євро (дані зібрав сайт homesoverseas). Якщо нещасний випадок стається на роботі, то страховку оплачує роботодавець, людину везуть одразу в приватну лікарню, а не в державну.Важливо! Купити багато ліків можна тільки за рецептом лікаря. Приватні лікарні зажадають за звичайний візит пристойну суму, тому краще мати медичну страховку.