Як заощадити заробітчанам у Португалії: дієві поради

Вищі зарплати ніж в Україні, стабільніша економіка та помірні ціни в Португалії приваблюють багатьох українських заробітчан. Проте, щоб розібратись, як можна зекономити за кордоном слід прорахувати всі можливі витрати та скористатись порадами які беруть до уваги місцеві.

Зарплатня у Португалії

Перш ніж вести мову про витрати та варіанти за допомогою яких можливо буде їх скоротити, пропонуємо спочатку розібратись на, який приблизно бюджет може розраховувати український трудовий мігрант. Українець Олександр Римарчук розповідає в інтерв'ю виданню "Волинські новини" про наступні цифри:

Мінімальна зарплатня у Португалії буде складати десь близько 600 євро.

Середня становитиме близько 1,2 тисячі євро.

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Також у Португалії, зі слів Олександра, заробітчани можуть розраховувати на премії та бонуси. Адже у країні зазвичай роботодавці виплачують ще одну додаткову мінімальну зарплату перед Різдвом та перед тим, як робітник піде у відпустку. Таким чином за рік заробітчани у Португалії можуть отримати 14 зарплат за рік, замість 12.

Як влаштуватись на роботу в Португалії

Варіант перший : згідно з законодавством Португалії, іноземець може отримати лише обіцянку контракту. Тобто документ, який свідчить про те, що після отримання резиденції тебе візьмуть на роботу. Однак подібний процес може зайняти досить тривалий час, тож потрібно на це зважати.

: згідно з законодавством Португалії, іноземець може отримати лише обіцянку контракту. Тобто документ, який свідчить про те, що після отримання резиденції тебе візьмуть на роботу. Однак подібний процес може зайняти досить тривалий час, тож потрібно на це зважати. Другий варіант: трудовий іммігрант може знайти просту роботу у сфері обслуговування або туризму, укласти договір і почати сплачувати податки державі. Як ми вже зазначили, мінімальна зарплата у країні становить близько 600 євро. Як тільки у заробітчанина закінчується туристична віза, можна подавати заявку на отримання резиденції в SEF (Імміграційна служба), попередньо зібравши необхідні документи.

Житло

Звичайно, що найперше про що переймаються заробітчани – житло на час перебування за кордоном.

Якщо вам не вдалось знайти роботу одразу з житлом, тоді варто скористатись послугами агенції та рієлтора. Такий спосіб пошуку житла у країні є досить поширеним, проте звісно, варто пам'ятати, що від міста та району ціна за ренту буде різнитися.

Пошук житла через групи в інтернеті, де об'єднуються українці, щоб запитати пораду, або ж попросити допомоги у своїх земляків. Досить популярною є група у фейсбуці під назвою "Українці Португалії".

Приблизними цінами на житло ділиться ще один українець Богдан в інтерв'ю ICTV. Зі слів мігранта за місяць часу у Португалії доведеться заплат:

Кімната в гуртожитку буде коштувати від 400 до 450 євро.

буде коштувати від 400 до 450 євро. Квартира ж буде забирати від 600 євро з місячного бюджету.

Комунальні платежі

Комунальні платежі безпосередньо залежать від площі нерухомості. Наприклад, для квартири площею 40 квадратних метрів щомісячні рахунки за комунальні платежі становитимуть в середньому близько 70 євро. Рахунок за воду в середньому складе від 10 до 15 євро, за електрику доведеться сплатити близько 20 євро (зі слів мігрантки Вікторії Рябенко для сайту 34travel).

Телефон та інтернет

Сьогодні в Португалії найбільш популярні такі телекомунікаційних компанії, як:

Vodafone,

MEO,

NOS.

Зазвичай усі послуги продаються пакетом: домашній інтернет, телебачення і мобільний зв'язок. Домашній інтернет обійдеться приблизно від 20 – 36 євро на місяць. В середньому хвилина розмови споживачеві мобільних послуг коштуватиме близько 0,13 євро, а сім-карту можливо буде придбати, витративши близько 10 євро (дані зібрав сайт homesoverseas).

Харчування

Корпоративні обіди. В Португалії є досить багато фірм, що безкоштовно надають обіди своїм працівникам, або ж ще є досить поширена практика коли роботодавці дають додаткових 6 – 10 євро своєму персоналу, щоб вони могли сходити на обід.

Варто зазначити, що за подібну ціну можливо цілком не погано перекусити під час обіду. Так в середньому за чек від 6 євро можливо отримати суп, салат, гарнір, м’ясо або риба, кава та десерт.

Вулична їжа. Також у країні досить популярна їжа на вулиці. Так, сардина, або ж тунець на грилі обійдуться у близько 4 – 5 євро, а, до прикладу, гаряча булочка з начинкою стане любителю фастфуду у близько 1,5 євро.

Готувати самому. Ну звісно, що ви завжди можете заощадити трохи грошей, взявши з собою обід, який приготували вдома. Найпопулярнішими супермаркетами в Португалії є Pingo Doсe та LIDL. До найбільш поширених мережевих супермаркетів відносяться ще:

Alisuper,

Continente Bom Dia,

Mini Preço.

Як правило такі супермаркети, працюють до 19:00 – 21:00, в залежності від місця розташування і розміру магазину. Також, у Португалії багато супермаркетів мають власні інтернет-магазини, а зареєструвавшись на сайті магазину, можна замовити їжу. Безумовно, не варто забувати й про фермерські ринки, які відкриті тільки в певні дні, адже там завжди можна купити свіжі продукти безпосередньо від виробника. Ось декілька не досить популярних ринків Лісабону, що варті уваги:

Time Out Market

Feira do Relógio

Mercado de Campo de Ourique

Mercado Biológico do Príncipe Real

Mercado dos Produtos e Produtores Portugueses

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Транспорт

Громадський транспорт

Корисним додатком для іноземців, щоб дізнатись розклад транспорту – Moovit. Використання додатку значно спростить процес пересування країною.

Метро . У Порту і Лісабоні є метро, ​​що буде коштувати в середньому від 1,20 євро. Варто зазначити, що ціна буде змінюється в залежності від зон. Чим далі їхати, тим дорожче.

. У Порту і Лісабоні є метро, ​​що буде коштувати в середньому від 1,20 євро. Варто зазначити, що ціна буде змінюється в залежності від зон. Чим далі їхати, тим дорожче. Автобуси . Більшою популярністю користуються автобуси, тому що саме вони пов'язують периферію з центром міста. У Порту проїзд коштує близько 1,95 євро без карти, а в Лісабоні близько 3 євро. Ціни досить високі, тому обов'язково потрібно купувати карту, поповнювати її й розплачуватися в транспорті. Так вдасться пристойно заощадити.

. Більшою популярністю користуються автобуси, тому що саме вони пов'язують периферію з центром міста. У Порту проїзд коштує близько 1,95 євро без карти, а в Лісабоні близько 3 євро. Ціни досить високі, тому обов'язково потрібно купувати карту, поповнювати її й розплачуватися в транспорті. Так вдасться пристойно заощадити. Поїзда та електрички. Ще один спосіб пересування Португалією – поїзда та електрички. Для молоді до 26 років діє спеціальний тариф: на всі квитки знижка 20% (зі слів мігрантки Вікторії Рябенко для сайту 34travel).

Медицина

Варто зазначити, що у Португалії діє приємна система знижок. До прикладу, якщо з вами подорожує дитина або вам від 21 до 25 років – ви в будь-якому випадку сплачуєте менше. Система знижок розповсюджується на людей віком старше 65 років. Також, можливо придбати місячний проїзний квиток. Такий собі аналог нашої картки місцевого жителя по типу "Карта киянина", "Карта тернополянина", "Карта вінничанина", тощо. Тож не бійтесь зайвий раз уточнювати за знижки та не переплачуйте зайвого.

Варто розпочати з того, що у Португалії є державна та приватна медичні страховки. На місяць це виходить приблизно у 50 – 70 євро (дані зібрав сайт homesoverseas). Якщо нещасний випадок стається на роботі, то страховку оплачує роботодавець, людину везуть одразу в приватну лікарню, а не в державну.

Поради як ефективно вести бюджет у Португалії

Ретельно підбирайте житло: в залежності регіону країни, міста та безпосередньо самого району вартість може відрізнятись. Обираючи житло, враховуйте ще й витрати на утримання помешкання. Не економте на медичній страховці, адже в результаті нещасного випадку доведеться заплатити чимало. Купуйте свій продуктовий кошик у мережевих магазинах, а одяг в аутлетах, як, до прикладу, Outlet Plaza. Готуйте вдома – це значно заощадить ваші витрати на перекуси. Якщо ви часто пересуваєтеся на громадському транспорті, то обов'язково придбайте місячний квиток, що допоможе вам економити на дорозі щодня.