Як заощадити на ремонті: корисні поради

Купівля квартири, як і ремонт – вимагає часом великих капіталовкладень. На яких аспектах ремонту реально заощадити та як вкластись в мінімальний бюджет, читайте на Економіка 24.

На чому можливо зекономити

Будівельні матеріали

Експерти радять надавати перевагу, під час виробу будівельних матеріалів їх якості, а не бренду. Звісно, зазвичай якісні матеріали коштують чи мало, проте, якщо попередньо промоніторити ринок та підшукати аналоги, або перевірити наявність знижок та системи лояльності у магазині, а також дотриматись кількох порад про які йтиме мова далі, то заощадити цілком реально.

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Як заощадити на будівельних матеріалах

Не купуйте багато. Кваліфіковані майстри завжди знають як знизити витрати будівельних матеріалів до мінімуму, а отже вам не доведеться купувати зайве.

Обирайте середній сегмент матеріалу. Якщо дорогий сегмент матеріалів для ремонту вам не по кишені, то варто розглянути їх аналоги у середньому.

Вибирайте акційний будівельний матеріал. Зазвичай, влітку будівельний матеріал буде коштувати дорожче, взимку – навпаки. Також не варто забувати про акції та сезонні знижки.

Підлога

Якщо хочете заощадити на підлозі, то можете замість паркету чи дошки, надати перевагу килимовому покриттю, або ж лінолеуму.

Якщо ваш старий паркет загалом у досить хорошому стані, то поциклювавши його вдасться чимало заощадити.

Ще одним способом заощадити на підлозі – під шафами, кухнею, ванною класти дешевший варіант плитки тієї ж товщини, що й дорогий.

Також досить непогано можливо заощадити, якщо комбінувати мозаїку з дорогої та дешевої плитки.

Обробка стін

Під час ремонту уникайте криволінійних форм обробки, що хоча й стіна виглядатиме ексклюзивно, треба на це піде більше часу і коштуватиме чимало.

Нерівності стін найкраще приховують ванілові шпалери та декоративна штукатурка.

Ще одним способом врятувати нерівну стіну можливо, використавши якісний і дешевий матеріал для шпаклювання – гіпсову шпаклівку та її дорогого опонента – акрилову.

Шпалери для фарбування – дорогий, але економний варіант оздоби стіни, проте це інвестиція в майбутнє. Такі шпалери ширші й довші, ніж інші, не потребують переклеювання при ремонті, а лише оновлення фарбою. До того ж змінювати так інтер’єр до снаги не менше 10 разів.

Заміксуйте дорогі та дешеві шпалери. До прикладу, ви можете поклеїти лише на одну стіну дорогі шпалери, закцентувавши на ній, а на інших стінах – дешеві.

Утеплення балкону

Засклити вікна балкону.

Обшийте середину балкону вагонкою чи навіть панелями МДФ.

Досить креативного виду ваш балкон може набути, якщо ви пофарбуєте стіну без штукатурки. По-перше, ви заощадите, а, по-друге, отримаєте балкон у стилі лофт.

На чому не варто економити

Щоб у кінцевому результаті не переплатити через свою скупість та шалене бажання зекономити, пропонуємо ознайомитись з переліком моментів на який не варто економити.

Кваліфіковані робітники. Від кваліфікованої команди майстрів залежить не лише швидкість та якість вашого ремонту, але й те чи вдасться вам заощадити на матеріалах. Адже, не досвідченим майстрам буде важко вам порадити якісь дешевші аналоги, або розрахувати витрати будівельних матеріалів до мінімуму. На інженерному обладнанні. Опалення, проведення води, газопровід, сантехніка та електропроводка – обладнання, на якому не економлять. Від них залежить не лише довговічність ремонту, а й наскільки квартира безпечна для життя. На якості матеріалів. Варто пам'ятати, що не на всіх матеріалах можливо й потрібно заощаджувати. Тож краще, під час ремонту, радитись з професіоналами. На плані ремонту та часі. Спочатку бажано скласти будівельний план дій, їх послідовність та детальний кошторис. Для того, щоб уявляти, якого обсягу робота на вас чекає, скільки часу квартира перебуватиме у стані хаосу та як створити в ній затишний інтер’єр.