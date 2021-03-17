Як заощадити на ремонті: корисні поради
Купівля квартири, як і ремонт – вимагає часом великих капіталовкладень. На яких аспектах ремонту реально заощадити та як вкластись в мінімальний бюджет, читайте на Економіка 24.
Джерело:t1.ua
На чому можливо зекономити
Будівельні матеріали
Експерти радять надавати перевагу, під час виробу будівельних матеріалів їх якості, а не бренду. Звісно, зазвичай якісні матеріали коштують чи мало, проте, якщо попередньо промоніторити ринок та підшукати аналоги, або перевірити наявність знижок та системи лояльності у магазині, а також дотриматись кількох порад про які йтиме мова далі, то заощадити цілком реально.
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Як заощадити на будівельних матеріалах
- Не купуйте багато. Кваліфіковані майстри завжди знають як знизити витрати будівельних матеріалів до мінімуму, а отже вам не доведеться купувати зайве.
- Обирайте середній сегмент матеріалу. Якщо дорогий сегмент матеріалів для ремонту вам не по кишені, то варто розглянути їх аналоги у середньому.
- Вибирайте акційний будівельний матеріал. Зазвичай, влітку будівельний матеріал буде коштувати дорожче, взимку – навпаки. Також не варто забувати про акції та сезонні знижки.
Підлога
- Якщо хочете заощадити на підлозі, то можете замість паркету чи дошки, надати перевагу килимовому покриттю, або ж лінолеуму.
- Якщо ваш старий паркет загалом у досить хорошому стані, то поциклювавши його вдасться чимало заощадити.
- Ще одним способом заощадити на підлозі – під шафами, кухнею, ванною класти дешевший варіант плитки тієї ж товщини, що й дорогий.
- Також досить непогано можливо заощадити, якщо комбінувати мозаїку з дорогої та дешевої плитки.
Обробка стін
- Під час ремонту уникайте криволінійних форм обробки, що хоча й стіна виглядатиме ексклюзивно, треба на це піде більше часу і коштуватиме чимало.
- Нерівності стін найкраще приховують ванілові шпалери та декоративна штукатурка.
- Ще одним способом врятувати нерівну стіну можливо, використавши якісний і дешевий матеріал для шпаклювання – гіпсову шпаклівку та її дорогого опонента – акрилову.
- Шпалери для фарбування – дорогий, але економний варіант оздоби стіни, проте це інвестиція в майбутнє. Такі шпалери ширші й довші, ніж інші, не потребують переклеювання при ремонті, а лише оновлення фарбою. До того ж змінювати так інтер’єр до снаги не менше 10 разів.
- Заміксуйте дорогі та дешеві шпалери. До прикладу, ви можете поклеїти лише на одну стіну дорогі шпалери, закцентувавши на ній, а на інших стінах – дешеві.
Утеплення балкону
- Засклити вікна балкону.
- Обшийте середину балкону вагонкою чи навіть панелями МДФ.
- Досить креативного виду ваш балкон може набути, якщо ви пофарбуєте стіну без штукатурки. По-перше, ви заощадите, а, по-друге, отримаєте балкон у стилі лофт.
На чому не варто економити
Щоб у кінцевому результаті не переплатити через свою скупість та шалене бажання зекономити, пропонуємо ознайомитись з переліком моментів на який не варто економити.
- Кваліфіковані робітники. Від кваліфікованої команди майстрів залежить не лише швидкість та якість вашого ремонту, але й те чи вдасться вам заощадити на матеріалах. Адже, не досвідченим майстрам буде важко вам порадити якісь дешевші аналоги, або розрахувати витрати будівельних матеріалів до мінімуму.
- На інженерному обладнанні. Опалення, проведення води, газопровід, сантехніка та електропроводка – обладнання, на якому не економлять. Від них залежить не лише довговічність ремонту, а й наскільки квартира безпечна для життя.
- На якості матеріалів. Варто пам'ятати, що не на всіх матеріалах можливо й потрібно заощаджувати. Тож краще, під час ремонту, радитись з професіоналами.
- На плані ремонту та часі. Спочатку бажано скласти будівельний план дій, їх послідовність та детальний кошторис. Для того, щоб уявляти, якого обсягу робота на вас чекає, скільки часу квартира перебуватиме у стані хаосу та як створити в ній затишний інтер’єр.
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