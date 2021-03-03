Зважаючи на те, що рівень життя у сусідній Польщі набагато вищий ніж в Україні, українці, подорожуючи у туристичних, або ж робочих цілях, можуть зіткнутись зі скрутним фінансовим становищем. Допомогти заощадити та не витратити зайвого може ряд дієвих, а головне працюючих способів економії.

1. Купуйте в дискаунтах

Поляки люблять дискаунтери, адже в цих магазинах, як правило, можна скупитися дешевше всього. Крім того, магазини такого формату завжди знаходяться поблизу, тому не потрібно турбуватися про те, як туди доїхати.

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Що таке дискаунт Дискаунт – походить від англійського слова discount, що означає магазин низьких цін. Провідний принцип роботи таких магазинів полягає у тому, щоб надати покупцю товари з мінімальною націнкою шляхом все цілої економії на витратах.

Найпопулярніші дискаунти в Польщі

Biedronka

Lidl

Netto

Aldi

Проте, ідучи до магазину такого формату потрібно бути готовим, що охочих придбати товар зі знижкою буде чимало. Серед гіпермаркетів, один з найбільш недорогих – Auchan.

2. Збирайте бонуси під час покупок

Гіпермаркет Auchan . Ще одним лайфхаком з заощадження у Польщі – збирати картки "Moja Biedronka" або "Skarbonka", що діють у вище згаданому гіпермаркеті Auchan. Так, за допомогою подібних карток, покупець може брати участь у різних акціях та обмінювати накопичені бонуси на знижки чи конкретні продукти.

. Ще одним лайфхаком з заощадження у Польщі – збирати картки "Moja Biedronka" або "Skarbonka", що діють у вище згаданому гіпермаркеті Auchan. Так, за допомогою подібних карток, покупець може брати участь у різних акціях та обмінювати накопичені бонуси на знижки чи конкретні продукти. Гіпермаркет Lidl – нещодавно запустив мобільний додаток за допомогою якого його користувачі можуть розраховувати на особливі спеціальні ціни. Варто зазначити, що додаток є абсолютно безкоштовним і встановити його може будь-який охочий.

3. Вивчайте мову безкоштовно

Якщо ви опинились у Польщі, проте не володієте польською мовою на високому рівні, то не поспішайте витрачати гроші на репетиторів, або дорогі курси. Варто спочатку спробувати безкоштовну платформу www.polskijazyk.pl, за допомогою якої ви зможете підняти рівень польської. Ще один безкоштовний спосіб покращити власні навички з іноземної мови – додаток Duolingo.

І звичайно, варто пам'ятати, що у будь-якій країні місцеві жителі завжди цінять, коли іноземці прагнуть вивчити їх мову та вільно спілкуватись нею. Тож така хитрість, як хороший рівень польської мови, може вам допомогти не лише у буденному житті, але й при працевлаштуванні, наприклад.

4. Користуйтесь Carpooling

Carpooling – спільне використання автомобіля з метою дістатися на роботу. У такий спосіб ви зможете чи мало заощадити. Вам лише варто дізнатись, можливо, хтось з ваших співробітників живе поблизу. Тож ви можете з колегами домовитись і їздити на роботу на одному автомобілі. Приємним бонусом такого способу заощадження може стати можливість завести нові знайомства.

5. Дешеві дзвінки в Україну

Вигідною мобільною пропозицією для українців буде мережа Play, в якій за ціну у близько 25 злотих на місяць у користувачів буде близько 1000 хвилин на дзвінки в Україну. Хвилини діятимуть на такі мобільні оператори, як Kyivstar, Vodafone та Lifecell. Не варто забувати й про опції VoIP – дзвінках за допомогою мережі інтернет. Також незмінним помічником може стати Skype, Viber, Whatsapp та інші додатки для дзвінків.

6. Відпочинок не в сезон

Одним з ефективних способів заощадження під час подорожі до Польщі може стати поїздка не в сезон. Так ваш відпочинок може вийти не лише цікавим, але й бюджетним. Якщо ви маєте можливість взяти вихідні в червні або вересні, то в такому разі вдасться заощадити.

7. Карта великої родини

Картою великої сім'ї може користуватися не лише місцеве населення, але й також іноземці. Така карта видається сім'ям, в яких як мінімум троє дітей. Вона дає право користуватися різними знижками, наприклад, в музеях, кіно та інших громадських центрах, а також на автозаправних станціях. Дізнатись про інші переваги такої картки можливо на офіційному сайті порталу.

8. Дешеві грошові перекази в Україну

Якщо ви досить часто користуєтесь послугами переказу коштів з Польщі та в саму країну з України, то напевне знаєте, що комісія може сягати чималих коштів. Досить непоганою альтернативою для українців можуть бути грошові перекази за допомогою EasySend.

Серед головних переваг такого способу переказу можна виділити наступні:

Перший переказ завжди безкоштовний, а за кожні наступні буде стягнена комісія у розмірі близько 4,99 злотих незалежно від суми переказу. Гроші прийдуть отримувачу протягом 10 хвилин. Перевірка особистості обов'язкова тільки при переказі суми, що перевищує 1000 євро.

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