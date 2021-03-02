Як заощадити у подорожах на житлі, дорозі, їжі та екскурсіях: дієві поради

Справжній мандрівник знає, що подорожувати можна дешево та цікаво, при цьому не виходячи за межі свого стандартного місячного бюджету. Як подорожувати заощадливо — далі у матеріалі Економіка 24.

Транспорт

Однією з найголовніших складових будь-якої подорожі є процес вирішення яким саме способом ви дістанетесь до бажаного пункту призначення. Проте, існує нині стільки способів та засобів пересування, що не досвідчений мандрівних одразу губиться у розмаїтті варіантів, не знаючи який обрати.

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Подорожі літаком

Найпоширеніший та найшвидший спосіб відправитись у подорож – придбати квитки на літак. Після того, як з України почали літати лоукости, подорожувати стало ще дешевше. Адже якщо вполювати дешеві квитки, то через декілька годин цілком можливо опинитись у самому серці Європи всього за декілька євро.

В Україні можна скористатись послугами таких лоукост компаній, як:

Також дієвими способами заощадження грошей, під час купівлі квитка на літак, можуть стати:

певний час та дні тижня,

сайти зі знижками,

квиток в обидві сторони,

чартерні рейси,

спосіб OpenJaw.

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Автостоп

У Європі та більшості країн світу досить розповсюджений спосіб мандрівки за допомогою автостопу. Таким чином мандрівник не лише має змогу нічого не витратити, доїхавши до пункту призначення, але й завести цікаві нові знайомства по дорозі. Варто додати, що подорожі автостопом набирають великої популярності й в Україні останніми роками. Тож не обов'язково їхати за кордон, адже й наш рідний край досить мальовничий.

Жест яким мандрівник дає сигнал водіям, що подорожує автостопом / Unsplash

Подорож на велосипеді

Велосипед, як транспорт пересування, все більше набирає популярності серед способів мандрівки, адже це не лише спосіб подорожувати безкоштовно й екологічно, а ще й можливість роздивитись чаруючі краєвиди довкола. Натхненням подорожувати саме у такий спосіб може стати приклад Йонаса Дейхманна, який вирішив перетнути екватор на велосипеді. Так, чоловік ділиться зі своїми підписниками у соціальній мережі інстаграм фото та відео звітом як просувається його подорож. Нещодавно Йонас відвідав Україну у рамках свого челенджу.

Житло

Якщо з тим, як дешево доїхати до бажаного пункту призначення, ми розібрались, то наступним питанням, що потребує нагального вирішення – де жити. Тож пропонуємо декілька варіантів, як заощадити на цьому моменті.

Сайти для бронювання житла

У еру інтернету найбільш зручним способом бронювання житла є інтернет-сайти, за допомогою системи лояльності якого можливо чимало заощадити. До того ж на такому сайті як Booking.com користувач зможе одразу обирати між хостелом, апартаментами та готелем, забронювавши житло, зважаючи одразу на ряд важливих пунктів.

Найбільш популярні сайти для бронювання житла

Які бонуси можуть запропонувати сайти для бронювання житла

Нижча ціна для постійних користувачів . Один з найбільш популярних таких сайтів Booking.com був заснований більш як 20 років тому, проте найбільшої популярності серед українців набрав останніми роками. Зареєструвавшись на ньому, користувач отримує певний статус, що буде змінюватись залежно від того на скільки він активний мандрівник. Чим вищий статус користувача – тим більшу знижку буде пропонувати сайт.

. Один з найбільш популярних таких сайтів Booking.com був заснований більш як 20 років тому, проте найбільшої популярності серед українців набрав останніми роками. Зареєструвавшись на ньому, користувач отримує певний статус, що буде змінюватись залежно від того на скільки він активний мандрівник. Чим вищий статус користувача – тим більшу знижку буде пропонувати сайт. Безкоштовна ніч . Інтернет-ресурс Hotels.com, на якому користувач може забронювати готель, пропонує своїм користувачам таку вигідну опцію, як безкоштовна ніч у готелі при умові, що він бронює більше ніж 10 діб в одному місці. Варто додати, що Hotels.com містить приблизно 90 локалізованих сайтів під ту чи іншу країну на більш ніж 40 мовах.

. Інтернет-ресурс Hotels.com, на якому користувач може забронювати готель, пропонує своїм користувачам таку вигідну опцію, як безкоштовна ніч у готелі при умові, що він бронює більше ніж 10 діб в одному місці. Варто додати, що Hotels.com містить приблизно 90 локалізованих сайтів під ту чи іншу країну на більш ніж 40 мовах. Вигідні умови не лише для житла . За допомогою такого сайту, як Momondo користувач може не лише забронювати за вигідною ціною житло, але й за допомогою ресурсу знайти вигідні пропозиції щодо оренди машини, або ж авіаквитків. Ще одним плюсом на користь Momondo є те, що він дозволяє прогнозувати коливання цін і отримувати повідомлення про їх зміну.

Momondo користувач може не лише забронювати за вигідною ціною житло, але й за допомогою ресурсу знайти вигідні пропозиції щодо оренди машини, або ж авіаквитків. Ще одним плюсом на користь Momondo є те, що він дозволяє прогнозувати коливання цін і отримувати повідомлення про їх зміну. Купон на знижку. На сайті Airbnb, де мандрівник може забронювати апартаменти, досить часто діє система так званих купонів на знижку при першій реєстрації. Користувачам сайту можуть надходити своєрідні посилання-знижки, наприклад на 20%, за якою може зареєструватися його друг. За допомогою цієї системи лояльності у виграші опиняються всі. Адже знижку отримає не лише той, хто зареєструється за посиланням, але й той хто ним поділиться. Такий своєрідний кешбек повернеться вам у вигляді грошової знижки на наступне бронювання будь-якого житла на сайті.

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Хостел, або наметове містечко

Ще одним бюджетним способом жити у подорожах – надавати перевагу хостелам, або ж наметовим містечкам. Нині можливо знайти досить багато атмосферних варіантів хостелів у самому серці міста за досить помірною ціною. До того у більшості хостелів наявна ще й кухня та посуд, тож можливо заощадити ще й на харчуванні.

Наметові містечка нічим не гірші за хостели. Так у багатьох наявні пункти підзарядки гаджетів, душові кабіни, зони відпочинку. А приємним бонусом може стати свіже повітря та неймовірні види з якими ви будете засинати та просинатись.

Каучсерфінг

Якщо варіант зупинитись у готелі для вас все ж таки дорогий, а ідея з хостелом, або ж наметовим містечком не приваблює, то варто скористатись каучсерфінгом. Каучсерфінг – всесвітня мережа гостинності, учасники якої безкоштовно приймають у себе гостей з усього світу. Ціль такого обміну – культурний досвід та спілкування. Як бонус, скориставшись таким способом житла, ви ще й зможете дізнатись у місцевих жителів більше про країну яку вирішили відвідати.

Каучсерфінг – це спосіб не лише заощадити на житлі під час подорожі, але й можливість завести нові цікаві знайомства / Unsplash

Нічні переїзди

Якщо у вас попереду досить довга дорога переїзду в інше місто, або країну, то ви завжди можете придбати квитки на нічний рейс. Таким чином вам вдасться одним пострілом вбити двох зайців. Оскільки, ви б й так витратили гроші на дорогу, проте разом з тим маєте можливість зекономити на ночівлі.

Їжа

Їжа для місцевих

Перед тим як їхати у мандрівку звичайно ви можете скласти список з культових ресторанів та кафе, проте можете довіритись випадку та ходити у місця де полюбляють харчуватись місцеві жителі. У більшості подібних закладів досить часто діють "щасливі години", або ж бізнес-ланч. Таким чином ви не лише будете мати змогу скуштувати щось дійсно національне, а й відчуєте себе на мить місцевим жителем.

Готувати самому

Банальним, але досить дієвим є спосіб заощадити кошти на їжі – готувати самому у подорожах. Якщо обрати варіант хостелу, або ж апартаментів, то у вас буде чудова можливість скористатись цим способом. До того ж завжди можна сходити на місцевий ринок за продуктами замість супермаркету, таким чином не лише зекономити лишню копійку, але й пройнятись атмосферою нового міста й відчути його колорит.

Екскурсії

Безкоштовний гід

Безкоштовні екскурсії Free Walking Tours можна знайти практично в будь-якому місті. Їх проводять місцеві ентузіасти – іноді лише строго безкоштовно, а іноді за добровільні чайові. Тож це чудовий спосіб дізнатись більше про місто до якого приїхали не лише безкоштовно, але й в новому, незвичному для себе форматі.

Проте, якщо це не комфортний для вас варіант, то можете завантажити pdf-версію Lonely Planet, відмінні аудіогіди, які можна звантажити на телефон, і додатки-путівники – досить часто є безкоштовними.

Екскурсія з безкоштовним гідом Free Walking Tours може бути нічим не гірше комерційної / Unsplash

Система лояльності у музеях

У досить багатьох музеях світу існують так звані безкоштовні дні, або ж знижки для туристів з деяких конкретних країн чи для студентів. Тож, попередньо вам лише вартує зайти на офіційний сайт потрібного музею та дізнатись усю інформацію.

Частина переліку місць з днями безкоштовного входу

Лувр, Париж

Британський музей, Лондон

Ватикан, Рим

Музеї Флоренції й Тоскани

MoMA, Нью-Йорк

Національна галерея мистецтва, Вашингтон

Національний музей Китаю, Пекін