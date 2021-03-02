Як заощадити у подорожах на житлі, дорозі, їжі та екскурсіях: дієві поради

Джерело:24 канал
Справжній мандрівник знає, що подорожувати можна дешево та цікаво, при цьому не виходячи за межі свого стандартного місячного бюджету. Як подорожувати заощадливо — далі у матеріалі Економіка 24.
Однією з найголовніших складових будь-якої подорожі є процес вирішення яким саме способом ви дістанетесь до бажаного пункту призначення. Проте, існує нині стільки способів та засобів пересування, що не досвідчений мандрівних одразу губиться у розмаїтті варіантів, не знаючи який обрати.
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Найпоширеніший та найшвидший спосіб відправитись у подорож – придбати квитки на літак. Після того, як з України почали літати лоукости, подорожувати стало ще дешевше. Адже якщо вполювати дешеві квитки, то через декілька годин цілком можливо опинитись у самому серці Європи всього за декілька євро.
В Україні можна скористатись послугами таких лоукост компаній, як:
Також дієвими способами заощадження грошей, під час купівлі квитка на літак, можуть стати:
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У Європі та більшості країн світу досить розповсюджений спосіб мандрівки за допомогою автостопу. Таким чином мандрівник не лише має змогу нічого не витратити, доїхавши до пункту призначення, але й завести цікаві нові знайомства по дорозі. Варто додати, що подорожі автостопом набирають великої популярності й в Україні останніми роками. Тож не обов'язково їхати за кордон, адже й наш рідний край досить мальовничий.
Жест яким мандрівник дає сигнал водіям, що подорожує автостопом / Unsplash
Велосипед, як транспорт пересування, все більше набирає популярності серед способів мандрівки, адже це не лише спосіб подорожувати безкоштовно й екологічно, а ще й можливість роздивитись чаруючі краєвиди довкола. Натхненням подорожувати саме у такий спосіб може стати приклад Йонаса Дейхманна, який вирішив перетнути екватор на велосипеді. Так, чоловік ділиться зі своїми підписниками у соціальній мережі інстаграм фото та відео звітом як просувається його подорож. Нещодавно Йонас відвідав Україну у рамках свого челенджу.
Якщо з тим, як дешево доїхати до бажаного пункту призначення, ми розібрались, то наступним питанням, що потребує нагального вирішення – де жити. Тож пропонуємо декілька варіантів, як заощадити на цьому моменті.
У еру інтернету найбільш зручним способом бронювання житла є інтернет-сайти, за допомогою системи лояльності якого можливо чимало заощадити. До того ж на такому сайті як Booking.com користувач зможе одразу обирати між хостелом, апартаментами та готелем, забронювавши житло, зважаючи одразу на ряд важливих пунктів.
Найбільш популярні сайти для бронювання житла
Які бонуси можуть запропонувати сайти для бронювання житла
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Ще одним бюджетним способом жити у подорожах – надавати перевагу хостелам, або ж наметовим містечкам. Нині можливо знайти досить багато атмосферних варіантів хостелів у самому серці міста за досить помірною ціною. До того у більшості хостелів наявна ще й кухня та посуд, тож можливо заощадити ще й на харчуванні.
Наметові містечка нічим не гірші за хостели. Так у багатьох наявні пункти підзарядки гаджетів, душові кабіни, зони відпочинку. А приємним бонусом може стати свіже повітря та неймовірні види з якими ви будете засинати та просинатись.
Якщо варіант зупинитись у готелі для вас все ж таки дорогий, а ідея з хостелом, або ж наметовим містечком не приваблює, то варто скористатись каучсерфінгом. Каучсерфінг – всесвітня мережа гостинності, учасники якої безкоштовно приймають у себе гостей з усього світу. Ціль такого обміну – культурний досвід та спілкування. Як бонус, скориставшись таким способом житла, ви ще й зможете дізнатись у місцевих жителів більше про країну яку вирішили відвідати.
Каучсерфінг – це спосіб не лише заощадити на житлі під час подорожі, але й можливість завести нові цікаві знайомства / Unsplash
Якщо у вас попереду досить довга дорога переїзду в інше місто, або країну, то ви завжди можете придбати квитки на нічний рейс. Таким чином вам вдасться одним пострілом вбити двох зайців. Оскільки, ви б й так витратили гроші на дорогу, проте разом з тим маєте можливість зекономити на ночівлі.
Перед тим як їхати у мандрівку звичайно ви можете скласти список з культових ресторанів та кафе, проте можете довіритись випадку та ходити у місця де полюбляють харчуватись місцеві жителі. У більшості подібних закладів досить часто діють "щасливі години", або ж бізнес-ланч. Таким чином ви не лише будете мати змогу скуштувати щось дійсно національне, а й відчуєте себе на мить місцевим жителем.
Банальним, але досить дієвим є спосіб заощадити кошти на їжі – готувати самому у подорожах. Якщо обрати варіант хостелу, або ж апартаментів, то у вас буде чудова можливість скористатись цим способом. До того ж завжди можна сходити на місцевий ринок за продуктами замість супермаркету, таким чином не лише зекономити лишню копійку, але й пройнятись атмосферою нового міста й відчути його колорит.
Безкоштовні екскурсії Free Walking Tours можна знайти практично в будь-якому місті. Їх проводять місцеві ентузіасти – іноді лише строго безкоштовно, а іноді за добровільні чайові. Тож це чудовий спосіб дізнатись більше про місто до якого приїхали не лише безкоштовно, але й в новому, незвичному для себе форматі.
Проте, якщо це не комфортний для вас варіант, то можете завантажити pdf-версію Lonely Planet, відмінні аудіогіди, які можна звантажити на телефон, і додатки-путівники – досить часто є безкоштовними.
Екскурсія з безкоштовним гідом Free Walking Tours може бути нічим не гірше комерційної / Unsplash
У досить багатьох музеях світу існують так звані безкоштовні дні, або ж знижки для туристів з деяких конкретних країн чи для студентів. Тож, попередньо вам лише вартує зайти на офіційний сайт потрібного музею та дізнатись усю інформацію.
Частина переліку місць з днями безкоштовного входу