Як заощадити на пальному: 7 дієвих лайфхаків

Ціни на пальне постійно зростають й питання здешевлення поїздки автівкою стає все більш актуальним. Як можна заощадити водіям на пальному, читайте далі на Економіка 24.

1. Стан автомобіля

Педаль газу. Намагайтесь, під час водіння, не тиснути різко на педаль газу свого автомобіля. Адже, кожен раз, коли ви це робите, витрата палива збільшується в десятки разів.

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Оберти двигуна . Важливо слідкуйте за тим, щоб оберти двигуна не перевищували 2 тисячі оборотів у хвилину. Також варто пам'ятати, що, якщо двигун є зношеним, то витрата палива може збільшитися до 20%.

. Важливо слідкуйте за тим, щоб оберти двигуна не перевищували 2 тисячі оборотів у хвилину. Також варто пам'ятати, що, якщо двигун є зношеним, то витрата палива може збільшитися до 20%. Тиск в шинах . Час від часу перевіряйте тиск у шинах вашого автомобіля. Якщо він у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атмосфери, то витрата палива збільшиться на 2 – 3%.

. Час від часу перевіряйте тиск у шинах вашого автомобіля. Якщо він у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атмосфери, то витрата палива збільшиться на 2 – 3%. Повітряний фільтр. Якщо фільтр забруднений, то ви ризикуєте витрачати до 10% палива даремно.

2. Прилади в автомобілі

Досвідчений водій знає, що увімкнений кондиціонер у машині витрачає на 15% більше палива, а обігрів заднього скла на 5%. Також пам’ятайте, що на ближнє світло витрачаються зайві 100 грамів бензину на 100 кілометрів. Саме тому намагайтесь вмикати чим менше приладів, щоб не витрачали паливо даремно.

3. Погодні умови

Їзда в сильний дощ збільшить витрати палива на 15%.

Немає потреби у тому, щоб взимку прогрівати двигун довше ніж 3 – 5 хвилини. Коли стрілка, яка показує температуру зрушила з місця – це вже є сигналом до того, що ви можете їхати. Оскільки, під час довгого прогрівання ваше паливо просто буде згорати без потреби.

4. Відкриті вікна

По можливості старайтеся не відкривати вікна в салоні під час їзди, адже це створює завихрення повітря, які збільшують опір руху машини. Витрата палива збільшується на близько 1,5%.

5. Не перевантажуйте автомобіль

Перевантажений автомобіль може витрачати на 10% – 15% більше палива. Тож намагайтесь не перевантажувати свою автівку. Ви можете прибрати зайві предмети з багажника, або зняти багажник з даху, якщо він там є.

6. "Економний режим"

Не забувайте користуватися економним режимом під час руху на максимальній передачі з мінімальною швидкістю. Окрім цього, у випадку, якщо у вашій машині передбачений економний або зимовий режим старайтеся слідкувати, щоб він був включений, адже завдяки плавній їзді з рівномірною швидкістю ви зможете зменшити використання палива аж до 30%.

7. Уникайте заторів

Намагайтесь по максимуму уникати заторів. Проте, якщо ви вже й потрапили у нього, то заглушіть мотор своєї автівки, якщо очікуєте більше, ніж хвилину. Одна година в заторі по витраті бензину прирівнюється до поїздки в 60 кілометрів по трасі зі швидкістю від 80 до 90 кілометрів за годину.