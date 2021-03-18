Як заощадити на пальному: 7 дієвих лайфхаків

Джерело:carbazar
Ціни на пальне постійно зростають й питання здешевлення поїздки автівкою стає все більш актуальним. Як можна заощадити водіям на пальному, читайте далі на Економіка 24.
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Досвідчений водій знає, що увімкнений кондиціонер у машині витрачає на 15% більше палива, а обігрів заднього скла на 5%. Також пам’ятайте, що на ближнє світло витрачаються зайві 100 грамів бензину на 100 кілометрів. Саме тому намагайтесь вмикати чим менше приладів, щоб не витрачали паливо даремно.
По можливості старайтеся не відкривати вікна в салоні під час їзди, адже це створює завихрення повітря, які збільшують опір руху машини. Витрата палива збільшується на близько 1,5%.
Перевантажений автомобіль може витрачати на 10% – 15% більше палива. Тож намагайтесь не перевантажувати свою автівку. Ви можете прибрати зайві предмети з багажника, або зняти багажник з даху, якщо він там є.
Не забувайте користуватися економним режимом під час руху на максимальній передачі з мінімальною швидкістю. Окрім цього, у випадку, якщо у вашій машині передбачений економний або зимовий режим старайтеся слідкувати, щоб він був включений, адже завдяки плавній їзді з рівномірною швидкістю ви зможете зменшити використання палива аж до 30%.
Намагайтесь по максимуму уникати заторів. Проте, якщо ви вже й потрапили у нього, то заглушіть мотор своєї автівки, якщо очікуєте більше, ніж хвилину. Одна година в заторі по витраті бензину прирівнюється до поїздки в 60 кілометрів по трасі зі швидкістю від 80 до 90 кілометрів за годину.Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.