Як заощадити на пальному: 7 дієвих лайфхаків

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Джерело:

carbazar

Ціни на пальне постійно зростають й питання здешевлення поїздки автівкою стає все більш актуальним. Як можна заощадити водіям на пальному, читайте далі на Економіка 24.

1. Стан автомобіля

  • Педаль газу. Намагайтесь, під час водіння, не тиснути різко на педаль газу свого автомобіля. Адже, кожен раз, коли ви це робите, витрата палива збільшується в десятки разів.

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  • Оберти двигуна. Важливо слідкуйте за тим, щоб оберти двигуна не перевищували 2 тисячі оборотів у хвилину. Також варто пам'ятати, що, якщо двигун є зношеним, то витрата палива може збільшитися до 20%.
  • Тиск в шинах. Час від часу перевіряйте тиск у шинах вашого автомобіля. Якщо він у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атмосфери, то витрата палива збільшиться на 2 – 3%.
  • Повітряний фільтр. Якщо фільтр забруднений, то ви ризикуєте витрачати до 10% палива даремно.

2. Прилади в автомобілі

Досвідчений водій знає, що увімкнений кондиціонер у машині витрачає на 15% більше палива, а обігрів заднього скла на 5%. Також пам’ятайте, що на ближнє світло витрачаються зайві 100 грамів бензину на 100 кілометрів. Саме тому намагайтесь вмикати чим менше приладів, щоб не витрачали паливо даремно.

3. Погодні умови

  • Їзда в сильний дощ збільшить витрати палива на 15%.
  • Немає потреби у тому, щоб взимку прогрівати двигун довше ніж 3 – 5 хвилини. Коли стрілка, яка показує температуру зрушила з місця – це вже є сигналом до того, що ви можете їхати. Оскільки, під час довгого прогрівання ваше паливо просто буде згорати без потреби.

4. Відкриті вікна

По можливості старайтеся не відкривати вікна в салоні під час їзди, адже це створює завихрення повітря, які збільшують опір руху машини. Витрата палива збільшується на близько 1,5%.

5. Не перевантажуйте автомобіль

Перевантажений автомобіль може витрачати на 10% – 15% більше палива. Тож намагайтесь не перевантажувати свою автівку. Ви можете прибрати зайві предмети з багажника, або зняти багажник з даху, якщо він там є.

6. "Економний режим"

Не забувайте користуватися економним режимом під час руху на максимальній передачі з мінімальною швидкістю. Окрім цього, у випадку, якщо у вашій машині передбачений економний або зимовий режим старайтеся слідкувати, щоб він був включений, адже завдяки плавній їзді з рівномірною швидкістю ви зможете зменшити використання палива аж до 30%.

7. Уникайте заторів

Намагайтесь по максимуму уникати заторів. Проте, якщо ви вже й потрапили у нього, то заглушіть мотор своєї автівки, якщо очікуєте більше, ніж хвилину. Одна година в заторі по витраті бензину прирівнюється до поїздки в 60 кілометрів по трасі зі швидкістю від 80 до 90 кілометрів за годину.

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