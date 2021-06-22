Як заощадити на обслуговуванні власного авто: 5 секретів

Бути власником авто – задоволення не з дешевих, а все тому, що обслуговування час від часу спустошувати ваш гаманець. Тому ми зібрали 5 секретів, як заощаджувати, якщо ви власник автотранспорту.

Паркування авто

Найдешевший варіант – припаркувати автомобіль просто неба, однак він далеко не найбезпечніший з багатьох причин. По-перше, негода може легко пошкодити ваш автотранспорт, а це вже незаплановані додаткові витрати. По-друге, якщо на парковці немає камер, то цим можуть скористатись злодій й поцупити якусь деталь, або ж понівечити авто, що також призведе до зайвих витрат.

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Саме тому, придбати власний гараж, або ж залишати авто на платній автостоянці буде досить раціонально. Цікаво, що Україна друга у рейтингу сайту momondo.ua, як країна, де найнижча вартість двох годин паркування – 65 центів, або майже 18 гривень.

Страховий поліс

Страховка звичайно заощадить ваші кошти у разі ДТП чи понівечення авто у разі негоди, наприклад. Однак, й на полісі можливо також заощадити, вдавшись до одного лайфхаку, про який знають далеко не всі.

Ви можете пройти процедуру реєстрації авто у більш сільській місцевості, а не у сервісному центрі МВС великого міста. Оскільки, автоцивілка у великому місті для вашого автотранспорту може стати водієві трохи більше ніж у 2 тисячі гривень для двигуна з об'ємом 1,6 літра, а у невеликому містечку, де проживає не більше 100 тисяч осіб, ціна може бути у 4 рази менше.

Важливо зауважити те, що така маленька хитрість аж ніяк не вплине на виплати у разі виникнення ДТП.

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Техогляд авто

Якщо ви власник нового авто, то зобов'язані перші роки проходити техогляд в офіційного дилера. Однак, варто детально перед тим дізнатись які конкретно послуги ви зобов'язані проходити саме там.

Такий нюанс цілком здатен заощадити вам зайву копійку, оскільки працівники станції технічного обслуговування (СТО) можуть не розповісти про цей момент. Можливо заощадити й на вартості деталей, адже ви не зобов'язані купувати їх саме у цьому СТО. Тож водій може замовити їх в інтернеті, або придбати там, де ціна буде найнижчою.

Техогляд авто / Фото: Pexels

Ще одним моментом, котрий допоможе заощадити – перевіряйте правильність заповнення гарантії на виконані роботи. Так у разі чого у вас завжди будуть гарантії та не доведеться платити більше.

Шини

Також ви можете самі замінити масло, залити омивач та навіть замінити повітряні фільтри й гальмівні колодки. Якщо ви раніше цього ніколи не робили, то можете попросити допомоги у Google. Однак, не слід братись за складніші моменти такі, як: двигун, ремінь ГРМ.

Якісні шини не лише важливий елемент експлуатації авто, але й запорука вашої безпеки. Загалом, не варто економити на цьому моменті, однак можна придбати шини у дочірній фірмі бренду якому ви довіряєте. В такому випадку якість вашої покупки буде нічим не гірша, а от ціна помітно нижчою. Також ще одним лайфхаком, до якого часто вдаються ті, хто полюбляє заощадити – купувати зимову гуму влітку й навпаки.

Індекс навантаження та розмір

Важливо звертати увагу не лише на індекс навантаження на покришці, але й на розмір та швидкість. Також шини варто обирати зважаючи на швидкість при якій ви їздите.

Заміна шин

Зважаючи на клімат та погодні умови в України, заміна гуми з літньої та зимову – необхідність. Однак, у великих містах на СТО, звичайно, що ця процедура буде коштувати дещо дорожче, ніж за містом.

Вартість пального

Ціни на пальне шалено зростаюсь, останнім часом, тож якщо ви все ж таки бажаєте трохи заощадити на витратах на пальне, то варто розглянути варіант переходу на газ. Звичайно, що першочергово вам доведеться витратити чи малу суму на встановлення самої газової установки, але якщо ви весь час за кермом, то її вартість швидко окупиться.

Для порівняння, вартість бензину та дизелю, за даними Консалтингової группи А-95, становить від 27,92 гривні за літр до 31,38 гривні за літр. У той самий час, як літра газу вартуватиме 15,57 гривні.

Якщо ви все ж таки бажаєте їздити на бензині чи дизелі, то гарною ідеєю буде дізнатись про систему лояльності на АЗС, де ви заправляєте авто.

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Скупий – платить двічі

Прислухаючись до порад, про які йшла мова вище, варто пам'ятати, що не на всьому можливо заощадити. Адже, досить часто, у гонитві за бажанням зекономити ми можемо витратити більше, ніж того вимагала ситуація. Саме тому ми хочемо звернути увагу на декілька аспектів, на котрих не варто економити.

Зважайте завжди на якість рідин , котрі заливаєте у ваше авто. Зокрема, мова іде про дешеве масло та інші технічні рідини, оскільки саме від них буде безпосередньо залежати робота коробки передач, гальмівні системи вашого авто та двигун, котрий – серце авто.

, котрі заливаєте у ваше авто. Зокрема, мова іде про дешеве масло та інші технічні рідини, оскільки саме від них буде безпосередньо залежати робота коробки передач, гальмівні системи вашого авто та двигун, котрий – серце авто. Гальмівні колодки – це ваша безпека, тому слід довіряти лише перевіреним виробникам, бо це може коштувати не лише вашого життя, а й ваших рідних.