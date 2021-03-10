Як заощадити заробітчанам у Німеччині: корисні поради

Стабільна економіка Німеччині приваблює велику кількість українських заробітчан. Проте, щоб не витратити зайвого, варто взяти до уваги поради якими користуються не лише гості країни, але й самі німці.

Житло

Пошук квартири звичайно один з найважливіших етапів після пошуку роботи. Найлегшим способом заощадити на житлі – знайти роботу, де роботодавець забезпечує співробітників безкоштовним житлом. Проте, якщо таку роботу не вдалось знайти, то не варто засмучуватись, адже у вас ще є декілька варіантів.

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Усім трудовим мігрантам варто пам'ятати, що ціни на житло у великих містах будуть значно вищі, аніж у маленькому селі, що розташоване поблизу міста. Але німецькі села досить відрізняються від наших українських, адже там є усе для комфортного житла: аптеки, супермаркет, пральня, церква та навіть паб. Проте, перш ніж орендувати житло, уважно порахуйте скільки ви будете змушені витрачати на проїзд до роботи. Таким чином ви зможете обрати найбільш вигідний варіант для себе. Ще одним важливим джерелом витрат під час оренди житла стане процес вмеблювання квартири. Адже, у Німеччині є досить поширеною практикою здавати житло без меблів, на відміну від України, де наявність ліжка, шафи та дивану вважається нормою. Тож, зважуючи всі "за" та "проти" важливо звернути увагу, окрім витрат на проїзд ще й на цей момент. У Німеччині орендарі досить ретельно обирають собі мешканців, тож їдучи до країни слід врахувати цей момент і бути готовим, що пошуки дійсно хорошого та вигідного варіанту може зайняти певний час. Загальна сума плати за житло у Німеччині буде складатись з двох частин: комунальні платежі та власне сама оренда житла. Система схожа із нашою, тому в українців не викличе здивування, або ж труднощів.

Як вираховуються комунальні платежі

Як ми вже зазначали, орендар буде сплачувати два платежі. Власне за саму оренду житла, тобто місячний платіж, що буде називатись "Kaltmiete" та передоплата за комунальні послуги – "Nebenkosten".

Середня вартість платіжки . Передоплата за комунальні платежі в середньому буде становити до 300 євро. Звісно потрібно враховувати розміри житла та місцерозташування. Зазвичай у подібну платіжку будуть включені витрати на воду, страхування будинку, використання електроенергії в "загальних" приміщеннях, вивезення сміття, податок на землю, тощо, а в окремих випадках й плата за опалення.

. Передоплата за комунальні платежі в середньому буде становити до 300 євро. Звісно потрібно враховувати розміри житла та місцерозташування. Зазвичай у подібну платіжку будуть включені витрати на воду, страхування будинку, використання електроенергії в "загальних" приміщеннях, вивезення сміття, податок на землю, тощо, а в окремих випадках й плата за опалення. Що не входить у платіжку. У більшості випадків у платіжку не входить оплата електроенергії, рахунок за використання міського телефону чи домашнього інтернету. Ба більше, орендодавці повинні подбати про цей момент самостійно й заздалегідь й самостійно стати клієнтом одного з місцевих постачальників електроенергії. Адже інакше вас автоматично під'єднають до центральної мережі й ви ризикуєте переплачувати щомісячно на 30 – 50 євро більше. Аналогічна ситуація й зі світлом.

Ціни на житло

В середньому вартість квартири буде починатись від 300 євро й може сягати до 1 тисячі євро за місяць. Звісно на ціну буде впливати безліч факторів. Найдешевшим варіантом буде кімната на околицях міста Дюссельдорф, або Штутгарт.

У центральній частині великого міста вартість квартири може починатись в середньому від 3 тисяч євро й сягати 5 тисячі євро. Тоді, як на околиці того ж великого міста цілком можливо знайти квартиру у діапазоні близько 2 тисяч євро за місяць.

Приблизна вартість житла з розрахунку на одну людину за місяць часу

Хостел на 8 людей, або так зване койкомісце – від 16 євро;

Хостел на 2 особи – близько 47 євро;

Оренда квартири – в середньому 610 євро;

Будинок з декількома кімнатами – ціна зазвичай починається від 1,6 тисячі євро і може сягати навіть 2,5 тисячі євро.

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Які документи потрібні для оренди житла

Зазвичай, під час оренди житла, орендодавець зверне увагу на ряд таких пунктів, як: кількість людей, що будуть проживати разом, наявність домашніх тварин, платоспроможність майбутніх орендарів. Останній пункт є досить важливим, адже у вас можуть попросити надати так звану довідку про доходи. Така довідка має назву "Lohnabrechnung", або ж доказ про платоспроможність по кредиту, що називається "Schufa". Проте, не варто перейматись, адже такі довідки кожен охочий може отримати абсолютно безкоштовно.

Популярні німецькі сайти для пошуку житла

Важливо. У Німеччині рахунок поверхів ведеться не з першого, а з нульового. Перший поверх позначається як 0 або EG (Erdgeschoss). Відповідно інші поверхи будуть мати наступні позначки:

EG – перший поверх, наземний.

1ETG – другий поверх.

3ETG – четвертий поверх.

OG – верхній поверх багатоквартирного будинку.

DG – поверх на горищі – квартира в даху з косими стінами.

KG – мінус перший, підвал. Проте, деякі німці облаштовують у таких приміщеннях житло під оренду.

Харчування

Одразу на другому місце, після витрат на житло, йтимуть витрати на харчування. Загалом тут у трудових мігрантів є три варіанти, як вони можуть харчуватись на заробітках.

Найочевидніший варіант – самотужки готувати вдома, попередньо скуповуючись у супермаркетах. Як заощадити у супермаркеті, йтиме мова у наступному розділі. Ви можете знайти роботу, де частково роботодавець буде вас забезпечувати гарячими обідами. Більшість оголошень одразу іде з позначками про безкоштовні обіди та житло. Харчуватись у їдальнях. До прикладу, ви можете досить бюджетно поїсти десь за 2 євро у студентській їдальні. Однією з найбільш популярних таких місць – їдальня Mensa. Фастфуд. У Німеччині подібної їжі досить багато. Зазвичай їй надає перевагу молодь, що поїхала навчатись закордон, проте обід у такому форматі може собі дозволити й трудовий мігрант. Загалом, вартість однієї порції вуличного фастфуду може коштувати від 1,5 до 3,5 євро.

Похід до супермаркету

Багато супермаркетів дешево розпродають малозабезпеченим громадянам продукти, у яких незабаром спливе термін придатності. Так охочі можуть набрати пакет продуктів за десять євро. Особливо поширена подібна практика на сході Німеччини. Загалом, заощадити можна, купуючи їжу в недорогих супермаркетах. Досить низькі ціни, або наявність акцій пояснюється високою конкуренцією у даному сегменті.

Супермаркети з найбільш помірними цінами

Aldi

Penny Markt

Lidl

Norma

Edeka

Супермаркети з високими, або помірними цінами

Kaufland

Rewe

E-Center

Netto

Real

Маркування продуктів

Bio – продукти з подібним маркуванням будуть коштувати значно дорожчу, адже такою позначкою відмічають товари в яких немає ГМО і шкідливих речовин.

Ja! – продукцію з таким логотипом можливо зустріти у мережі супермаркетів Rewe. Внаслідок того, що виробник не витрачає кошти на яскраве та привабливе упакування покупці можуть заощадити.

Збираючись на закупи варто пам’ятати. Що згідно з німецьким законодавством супермаркети не працюють у неділю. Якщо вам терміново потрібно буде купити якість продукти, то альтернативою можуть стати лише кіоски та АЗС.

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Проїзд

Найкращим варіантом для тих хто бажає заощадити звісно стане варіант громадського транспорту. У Німеччині доступний такий вид громадського транспорту, як: поїзд, метро, автобус. Вигідним інвестуванням звісно стане проїзний квиток, котрих є аж три види. В середньому вартість буде наступна:

на місяць – 73 євро

– 73 євро на тиждень – 25 євро

– 25 євро на день – 6 євро

Мобільний зв’язок

Мобільний зв'язок у Німеччині досить дорогий. Одна хвилина розмови може становити 0,1 євро. Заощадити на міжміських розмовах можливо за допомогою спеціальних кодів, які слід вводити перед номером майбутнього співрозмовника. Коди є у відкритому доступі у мережі інтернет.

Пакет з безлімітом у мережі та швидкістю інтернету 10 мегабайтів на секунду користувачам обійдеться у близько 20 – 30 євро на місяць.

Ще одним способом заощадити на розмовах з рідними можуть стати дзвінки через Skype, Viber, Whatsapp та інші додатки для дзвінків.

Інші витрати

Заощадити на одязі у Німеччині можливо за допомогою аутлетів. Стоки, що часто носять просто назву "Outlet" і роблять знижки на якісні бренди одягу у різні пори року. Найбільш популярною мережею, де діють великі знижки на товари побутової хімії та косметики є магазини – Drogerie.