Економія електроенергії полягає в ефективному використанні енергоресурсів шляхом застосування інноваційних рішень. Нині у багатьох в домівках встановлені бойлери, електрокотли та електроплити, адже гріти воду, готувати їжу чи обігрівати квартиру електрично вже вигідніше ніж газом. Проте це все одно за дорого, тож способи економії на електроенергії у матеріалі Економіки 24.

1. Не забувайте гасити світло

Найлегший та найпростіший спосіб, що не потребує ніяких витрат – випрацювати у себе звичку гасити світло кожного разу як виходите з кімнати. Здавалося б що це досить елементарно, проте багато хто з нас нехтує ним, а у цей час лічильник намотує черговий кіловат.

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2. Економне освітлення

Ще один з найлегших способів трохи заощадити – це замінити звичайні лампи накопичення на енергоощадні. Останнім часом, окрім найбільш розповсюджених люмінесцентних з пониженим вмістом ртуті з’явились ще й нові світлодіодні. Їх перевагою є краща механічна міцність, довговічність та незалежність від частих перемикань. Серед мінусів наразі лише їх ціна, проте якщо врахувати, що вони можуть прослужити довше, то вона цілком виправдовує себе з часом.

3. Протирайте лампи

Ще один не складний та дієвий спосіб заощадити лише на одиних освітлювальних лампах – не забувати протирати їх від пилу. Пил здатен поглинати до 20% світла, що випромінює звичайна побутова лампа. Тож наступного разу, коли у вас в кімнаті стане затемно не поспішайте купувати нову лампу, можливо, її варто буде лише протерти від пилу.

4. Слідуйте інструкціям на приладах

Не забувайте очищувати електричний чайник від накипу, адже тверді солі на його внутрішніх стінках створюють великий термальний супротив, що в рази знижує ефективність роботи нагрівального елементу та відповідно збільшує його енергоспоживання. Також не забувати розморожувати холодильник та витирати пил з теплообмінника.

Варто пам’ятати, що якщо поставити холодильник поруч з джерелом тепла, то розхід електроенергії може зрости в рази, оскільки прилад буде вимушений працювати у форсованому режимі для підтримання встановленої температури.

5. Придбайте заощаджувальні прилади

Всім відомо, що залишаючи зарядний пристрій у розетці ми сплачуємо зайві кошти, навіть якщо у цей момент ми не заряджаємо телефон чи інший гаджет. Так усі електричні прилади чи зарядні пристрої продовжують споживати електроенергію, навіть якщо ми ними не користуємось наразі.

Саме тому, щоб не перейматись через невимкнений електро чайник, телевізор чи мікрохвильовку можна придбати спеціальні електронні прилади з таймером. Так, до прикладу, ви зможете встановити такий таймер-розетку, попередньо задавши потрібні алгоритми, на бойлер і він буде працювати лише у чітко встановлений проміжок часу, а у решту не буде споживати марно вашу електроенергію, спустошуючи гаманець.

6. Побутова техніка класу А

Ефективне використання енергії позначається класами від А до G. Відтак саме клас А має найнижче енергоощадження. Нині більшість побутових товарів мають етикетку енергоефективності EC. Варто пам’ятати, що енергоощадні прилади споживають набагато менше енергії. До того ж різниця у споживанні електроенергії іноді може сягати до 50% більше. Сьогодні існують прилади також класу А + та А ++, у яких енергоощадні можливості ще більші.

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7. Розумний лічильник

А ви знали, що в Україні тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень. Саме тому варто встановити двотарифний лічильник який не лише допоможе заощадити кошти на платі за електроенергію, але і знизити вірогідність випадків аварійного знеструмлення.

8. Новітні технології

В еру технологій у будівельній індустрії існує таке поняття як розумний будинок. Технологія розумного будинку має на меті забезпечити ресурс забезпечення та безпеку за допомогою високотехнологічних автоматизованих технологій. Проте, якщо зараз ви не можете дозволити собі встановити теологію цілком, то можете скористатись її окремими елементами.

Так, до прикладу, ви зможете віддалено контролювати деякі ваші електронні прилади та влітку вмикати кондиціонер перед безпосередньо вашим приходом додому, або у холодну пору року зменшувати температуру електро батареї, коли нікого немає вдома.

Також ви можете використати на свою користь природне світло та вітер, встановивши сонячні батареї на будинку, або ж вітрогенерувальні установки.

9. Зробіть невеличкий ремонт

За допомогою невеличкого ремонту можливо модернізувати власне житло, завдяки чому споживання електроенергії зменшиться. Так, до прикладу, світлі шпалери та фарбування стелі у світлі кольори допоможе відбивати у приміщенні приблизно до 80% сонячних променів. Чим темніші кольори, тим менше світла вони відбивають, а отже вам знадобиться більше електроенергії для освітлення приміщення.

10. Встановіть тепло відбивальні дзеркала

Досить велику кількість електроенергії беруть обігрівальні прилади, які ми використовуємо у холодну пору року. Тож можна встановити у себе в оселі тепло відбивальні дзеркала для батареї, що допоможуть підвищити температуру у приміщенні на декілька градусів. Як результат, якщо у вас індивідуальне опалення, то ви зможете прикрутити постачання тепла, завдяки чому вдасться заощадити.

Скільки в середньому використовують енергії різні побутові прилади за місяць

кондиціонер – 40 кіловатів

холодильник та комп’ютер – 30 кіловатів

посудомийка, телевізор, пральна машинка – 20 кіловатів

зарядне для гаджетів – 10 кіловатів

мікрохвильова піч – 6 кіловатів

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