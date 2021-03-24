Як заощадити 60% від доходу: 8 корисних порад

Говорити про заощадження та накопичення в теорії набагато легше, ніж на практиці. Щоб не зіткнутись з багатьма підводними каменями на шляху до накопичення власних фінансів, варто прислухатись до 8 порад від тих, хто на власному прикладі розповідає, як навчився заощаджувати сам.

1. Відкладати гроші має стати звичкою

Робити заощадження та відкладати кошти з кожного отриманого доходу має стати регулярною звичкою, інакше, на думку керівника з відділу продажів Всеволода Славянiнова, ваші накопичення не будуть примножуватись та працювати. Ваші гроші у такому випадку будуть просто сумою, в яку ви час від часу вкладаєте, а іноді берете звідти гроші.

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Практичний приклад, як застосувати правило

Пан Славянiнов зауважує, що відкладає 50% від зарплати, а решту доходу витрачає у загальній масі щомісяця. Якщо ж залишається надлишок від цих коштів, то Всеволод теж їх відкладає.

Під час карантину я відкладаю більше грошей, ніж раніше. Якщо до карантину це було 50%, то зараз 60%,

– відзначає Славянiнов.

2. Кажіть "ні" імпульсивним покупкам

Головне − витрати не повинні перевищувати доходи. Якщо ти живеш у постійному кредиті, криза тебе накриє з головою.

Ще один лайфхак, що допомагає заощадити Всеволоду Славянiнову – правило 48 годин. Так, для імпульсивних витрат у нього є правило 48 годин. Якщо через 48 годин йому будь-яка покупка здасться не потрібною, то її не варто купувати.

Як виглядає бюджет Славянiнова

10% – заощадження на чорний день

40% – просто заощадження

3. Завжди складати чіткий список

Найголовніше – накопичити велику суму, щоб потім її правильно інвестувати й отримувати пасивний дохід.

Міська дослідниця Анна Кириченко вважає, що важливо складати чіткий список речей, які потрібні, і купувати їх за пріоритетами. Дотримання цього правила допоможе вам не купувати зайвого, а відповідно не витрачати кошти дарма. Також корисно буде складати вішлисти, що убережуть вас від мотлоху та непотрібних речей.

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4. Мати ціль

На думку панни Кириченко, відкладаючи гроші, потрібно дуже чітко розуміти, для чого ти це робиш. На своєму прикладі дівчина розповідає, що її ціллю завжди були подорожі. Саме заради нових мандрівок вона відкладала гроші.

У мене завжди є ціль, для чого я заощаджую, тому це виходить легко і навіть хочеться відкладати ще більше, щоб мій задум точно вдався,

– відзначає Кириченко.

Як складає бюджет на місяць Анна Кириченко

План обов’язкових витрат. Наприклад, оплата навчання, підписка, купівля одягу тощо. Відкласти заплановану частину від бюджету, яку ви плануєте заощаджувати щомісяця заради вашої цілі. Решту грошей розбити на кількість днів, що залишилась у місяці.

5. Просто почати відкладати

Головний редактор Ain.ua Ілля Кабачинський зауважує, що прочитав чимало літератури про заощадження і виділив для себе одне банальне, але, на його думку, досить дієве правило.

Взагалі мені здається, що я прочитав усі тексти про те, як правильно заощаджувати, та виділив собі один секрет: просто почати відкладати,

– говорить Кабачинський.

6. Кешбек

Кешбек – це повернення грошей в обмін на зроблену покупку чи оплачену послугу. Тобто певний відсоток від оплаченої суми, що може в середньому варіюватись від 2% до 20%, повертається клієнтам після того, як вони здійснили оплату.

На одній із карток 3% кешбеку на все, будь-яка дорога покупка повертає мені сотні гривень,

– наголошує Кабачинський.

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Як відкладає Ілля Кабачинський: приклад

Пан Кабачинський намагається відкладати не менше 25% від своєї зарплатні у двох валютах: гривні та долари. Проте, чоловік починав свій шлях до звички накопичувати, ще у студентські роки. Саме тоді, як зауважує Кабачинський, він почав відкладати 10% від свого доходу, згодом більше, коли з'явилась можливість.

Гривні на депозитах у двох банках (не складай усі яйця в один кошик), приносять відсотки,

– наголошує Кабачинський.

7. Накопичуйте одразу

Юристка з питань банківського права Олександра Максименко зауважує, що її правило номер один – відразу відкладати гроші, а не залишати цю справу на кінець місяця. Проте й наголошує, що самодисципліна дуже важливий момент у процесі заощадження.

Першочергово я мала на меті сформувати собі "резервний фонд" у разі непередбачуваних обставин. Саме зі створення такого фонду мають починатися всі заощадження,

– відзначає Максименко.

8. Максимум витрат

Ставте собі максимум витрат на певні категорії (спорт, дозвілля, продукти) та намагатися не виходити за ці рамки.

Я вважаю, що гроші просто так не повинні лежати: їх просто з’їсть інфляція. Тому зараз частина коштів лежить на депозиті, який я поповнюю,

– зауважує Максименко.

Картки з депозитною властивістю – ще одна можливість, якою користується Максименко, щоб змусити гроші працювати. Таким чином дівчина отримує відсоток від залишку своїх коштів, не відкриваючи окремий депозитний рахунок.