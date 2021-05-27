Заборона імпорту електроенергії з Росії та Білорусі не вплине на ринок, – Герус

Згідно з рішенням НКРЕКП, Україна не імпортуватиме російську та білоруську електроенергію до жовтня 2021 року. Однак це обмеження не матиме впливу на ринок, оскільки в Україні очікується профіцит електроенергії до жовтня.

Таку думку озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус.

​Важливо НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Як пояснив Герус, у квітні імпорт із Білорусі складав 8,1 мільйона кіловатів на годину, а з Росії – 0,37 мільйона кіловатів на годину. Натомість у квітні українці споживали 10,2 мільйона кіловатів на годину.

Відтак. частка імпорту у споживанні складала:

0,079% з Білорусі;

0,0036% з Росії.

Таке обмеження не буде мати впливу на ринок, оскільки в Україні очікується профіцит електроенергії до жовтня. Умовою закриття імпорту є належна підготовка тепловою генерацією до зими, зокрема накопичення необхідних запасів вугілля,

– наголосив Герус.

Зауважимо, що 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє регулятору обмеження імпорту електрики з Росії та Білорусі. Він надав НКРЕКП повноваження обмежувати імпорт у частині міждержавних перетинів між Україною та тими державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.

Коли 15 травня закон набув чинності, очільник Міненерго Герман Галущенко звернувся до НКРЕКП з відповідним закликом. Мовляв, такий імпорт становить загрозу енергобезпеці.