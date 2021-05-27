Таку думку озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус.
Важливо НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Як пояснив Герус, у квітні імпорт із Білорусі складав 8,1 мільйона кіловатів на годину, а з Росії – 0,37 мільйона кіловатів на годину. Натомість у квітні українці споживали 10,2 мільйона кіловатів на годину.
Відтак. частка імпорту у споживанні складала:
- 0,079% з Білорусі;
- 0,0036% з Росії.
Таке обмеження не буде мати впливу на ринок, оскільки в Україні очікується профіцит електроенергії до жовтня. Умовою закриття імпорту є належна підготовка тепловою генерацією до зими, зокрема накопичення необхідних запасів вугілля,
– наголосив Герус.
Зауважимо, що 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє регулятору обмеження імпорту електрики з Росії та Білорусі. Він надав НКРЕКП повноваження обмежувати імпорт у частині міждержавних перетинів між Україною та тими державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.
Коли 15 травня закон набув чинності, очільник Міненерго Герман Галущенко звернувся до НКРЕКП з відповідним закликом. Мовляв, такий імпорт становить загрозу енергобезпеці.