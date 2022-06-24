Як за три місяці змінилися вартість пального на АЗС: чи чекати на зниження цін

У березні та квітні ціна пального помітно щодень додавала у ціні, однак вже наприкінці травня вона дещо стабілізувалась. Тож Економіка 24 вирішила проаналізувати на який вид пального ціна зросла найбільше за цей час, та на які перспективи чекати українцям.

Як зросла ціна пального за три місяці

За період з 24 березня по 24 червня найбільше зросла ціна на дизельне пальне, найменше – на бензин А-92. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95" ціна пального на АЗС змінювалась наступним чином:

для бензину А-92 складала 32,94 гривні за літр, а сьогодні становить 49,67 гривні за літр (+16,73 гривні);

складала 32,94 гривні за літр, а сьогодні становить 49,67 гривні за літр (+16,73 гривні); для дизельного пального – 36,54 гривні за літр, нині – 56,41 гривні за літр (+19,67 гривні);

– 36,54 гривні за літр, нині – 56,41 гривні за літр (+19,67 гривні); для автогазу – 24,15 гривні за літр, а зараз літр вартує 41,90 гривні (+17,75 гривні).

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Чи повернуться ціни до довоєнного рівня

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що з часом нові маршрути постачання налагодяться, тому жодних проблем із пальним не буде. Разом з тим він не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов.

Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?

– сказав Данілов.

Інші прогнози щодо цін на пальне

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Гранична ціна Мінекономіки

Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки назвало середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.

Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.

Чому в Україні виник дефіцити пального

Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.

Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом.

Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені.

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