Як зросла ціна пального за три місяці
За період з 24 березня по 24 червня найбільше зросла ціна на дизельне пальне, найменше – на бензин А-92. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95" ціна пального на АЗС змінювалась наступним чином:
- для бензину А-92 складала 32,94 гривні за літр, а сьогодні становить 49,67 гривні за літр (+16,73 гривні);
- для дизельного пального – 36,54 гривні за літр, нині – 56,41 гривні за літр (+19,67 гривні);
- для автогазу – 24,15 гривні за літр, а зараз літр вартує 41,90 гривні (+17,75 гривні).
Читайте також Ціни на нафту різко знизились через план Байдена призупинити податок на пальне
Чи повернуться ціни до довоєнного рівня
Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що з часом нові маршрути постачання налагодяться, тому жодних проблем із пальним не буде. Разом з тим він не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов.
Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?
– сказав Данілов.
Інші прогнози щодо цін на пальне
- Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.
- Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.
Гранична ціна Мінекономіки
Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки назвало середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.
Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.
Чому в Україні виник дефіцити пального
- Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.
- Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом.
- Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.
- Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені.
Може зацікавити – Китай та Індія купують російську нафту, компенсують втрати від санкцій: дивіться відео