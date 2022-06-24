Як зросла ціна пального за три місяці

За період з 24 березня по 24 червня найбільше зросла ціна на дизельне пальне, найменше – на бензин А-92. Згідно з даними "Консалтингової групи А-95" ціна пального на АЗС змінювалась наступним чином:

  • для бензину А-92 складала 32,94 гривні за літр, а сьогодні становить 49,67 гривні за літр (+16,73 гривні);
  • для дизельного пального – 36,54 гривні за літр, нині – 56,41 гривні за літр (+19,67 гривні);
  • для автогазу – 24,15 гривні за літр, а зараз літр вартує 41,90 гривні (+17,75 гривні).

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Чи повернуться ціни до довоєнного рівня

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що з часом нові маршрути постачання налагодяться, тому жодних проблем із пальним не буде. Разом з тим він не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов.

Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?
– сказав Данілов.

Інші прогнози щодо цін на пальне

Гранична ціна Мінекономіки

Нагадаємо, що 14 червня Мінекономіки назвало середню вартість для літра бензину – 25,82 гривні та дизельного пального – 22,09 гривні за літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального в роздріб у другій декаді червня.

Тож з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,82 гривні за літр, на "звичайне" ДП – 29,09 гривні за літр.

Чому в Україні виник дефіцити пального

  • Через масові прицільні ракетні удари з боку країни-агресорки були зруйновані нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод.
  • Проблеми з логістикою. Варто зауважити, що через блокування загарбниками портів України держава не може імпортувати нафту морським шляхом.
  • Відповідно ціна логістики зросла, оскільки паливо доводиться везти через західні кордони України.
  • Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що постачання налагодиться вже цієї осені.

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