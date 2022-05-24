В середньому українці стали на 22 – 30 % більше платити за бензин та дизель всього за тиждень. Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

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Як змінилися ціни

Вартість бензину А-92 зросла на 8,93 гривні – до 48,78 гривні за літр;

Бензин А-95 подорожчав на 10,72 гривні і тепер коштує 50,84 гривні за літр;

Преміальний А-95 коштує 51,50 гривні за літр, це на 9,85 гривні більше, ніж тижнем раніше.

Дизельне пальне подорожчало на 13,24 гривні. Зараз його можна купити в середньому за 56,49 гривні за літр.

Газ також подорожчав – на 4,14 гривні, до 39,24 гривні за літр.

Нагадаємо, що уряд, скасовуючи держрегулювання цін, очікував, що ціни на бензин не будуть перевищувати 52 гривні за літр, а ціни на дизель – не більше 58 гривень за літр. В цілому так воно і є, але в Україні вже почалися перевірки АЗС через масові скарги споживачів на завищені ціни та відмову у деяких способах оплати.

Що відомо про дефіцит пального

До повномасштабної війни Україна здебільшого купувала пальне в Росії та Білорусі або завозила з Європи морем.

Довелося швидко переорієнтовуватися виключно на Європу, так ще й налагоджувати нові сухопутні шляхи для цього.

Ситуацію суттєво погіршило те, що окупанти обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод та десятки нафтобаз в Україні.

Українські АЗС ввели обмеження на продаж пального, і люди могли стояти годинами у черзі, щоб заправити 20 літрів в бак.

Пальне дуже подорожчало, і уряд відмовився від держрегулювання цін, щоб нафтотрейдери завезли достатньо бензину і дизелю.

Пального завозять все ще недостатньо, але обсяги поставок зростають.

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