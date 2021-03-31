Як за тиждень навчитись заощаджувати, випрацювавши корисну звичку

Економія – це звичка, котру цілком реально випрацювати самому. Зазвичай, вважається, що для закріплення звички потрібен 21 день, проте сформувати її цілком можливо за тиждень.

День 1: витрати

Якщо ви не ведете облік витрат, то не знаєте, скільки витрачаєте і на що конкретно. Впроваджувати звичку заощаджувати варто з фіксації всіх ваших витрат. Навіть, якщо ви живете чітко в межах власного доходу й знаєте суму, котру витрачаєте, структура витрат може все одно вас неприємно здивувати.

Завдання

Не позбувайтесь чеків, після покупки продуктів у магазині, купуючи каву під час обіду, або ж під час інших щоденних витрат. Щоб відслідкувати власні витрати, можете скористатись мобільним додатком для контролю власних фінансів.

День 2: доходи

Приказка про те, що гроші люблять рахунок, виникла не на порожньому місці, і в ній немає ні краплі забобонів – лише практична сторона. До прикладу, ви можете скільки завгодно планувати власні витрати, проте це принесе користь вашому фінансовому становищу лише якщо ви знаєте все про свої доходи та фінансове положення.

Завдання

Зафіксуйте ваш загальний річний дохід, а потім вирахуйте скільки він становить у місяць. Важливо враховувати не лише ваш дохід від роботи, але й, наприклад, грошові подарунки на день народження, або ж інші свята. Проаналізуйте який з місяців був для вас найбільш прибутковим та, що цьому посприяло. Також зверніть увагу на ті місяці, коли дохід був мінімальним, або ж вам не вистачило грошей і ваше фінансове становище було скрутним.

День 3: мотивація

До речі, усі гроші, що ви знайшли випадково краще відкласти, адже ви про них не знали й не розраховували на них. Тож найкращим рішенням буде одразу перевести їх у категорію заощаджень.

Заощаджувати заради абстрактної мети, або ж самого процесу економії досить складно й ви ймовірно швидко втратите інтерес до процесу накопичень. Тож краще за все сформувати для себе конкретну фінансову мету. На приклад, сформувати фінансову подушку безпеки, відкрити пенсійний фонд, або ж придбати якусь коштовну річ чи поїхати у подорож.

Як діяти далі

Коли ви визначились чітко з ціллю своїх заощаджень, то перш за все оберіть фінансову стратегію за якою будете діяти. Через деякий час буде корисно переглянути вашу ціль, щоб з'ясувати чи ви не втратили мотивацію. Адже, якщо ваша ціль потребує довготривалих накопичень, то з часом купівля машини чи нового телефону може втратити свою актуальність для вас, або ж з'являться нова ціль.

День 4: пошук шляхів заощадження

Щоб достатньо заощадити недостатньо просто відмовитись від якоїсь імпульсивної покупки, адже потрібно мислити системно. До прикладу купівля кожного дня під час обіду кави, або ж шоколадку вплине на ваші витрати набагато більше, ніж покупка за 1 тисячу гривень.

Заощаджувати варто у два етапи:

Попрацюйте з так званими затратними звичками, що регулярно витрачають ваші кошти: кава по дорозі на роботу, похід з колегами на обід у заклад, замість того, щоб взяти його з собою з дому тощо. Просто порахуйте, скільки грошей іде даремно – це відмінний мотиватор. Усуньте непотрібні фонові витрати. До прикладу, ви щомісяця платите за домашній телефон, тому що лінуйтеся піти й відключити його, або ваш тариф на інтернет не найвигідніший при посередній швидкості тощо.

День 5: списки

Економія та планування нерозривно пов'язані між собою. Тому потрібно навчитися загадувати на перспективу та складати списки.

Чому корисно складати списки

По-перше , так ви не забудете купити щось потрібне в гіпермаркетах, де ціни зазвичай нижчі, щоб потім не купувати це за вищу ціну в магазині біля будинку.

, так ви не забудете купити щось потрібне в гіпермаркетах, де ціни зазвичай нижчі, щоб потім не купувати це за вищу ціну в магазині біля будинку. По-друге, з таким переліком простіше не купити непотрібного.

До теми Як купівля продуктів наперед може економити ваш час та гроші

Завдання

Складіть для початку два списки: меню на майбутній тиждень та перелік необхідних покупок. Візьміть за звичку одразу вносити до списку продукти та засоби, що закінчуються. У такому випадку ви не опинитесь у такій ситуації, що у вас закінчиться молоко чи миючий засіб й ви переплатите, оскільки доведеться поспіхом бігти до найближчого магазину роздрібної торгівлі.

День 6: складання бюджету

Ще один приклад – фінансовий календар, в якому ви встановлюєте нагадування, коли заплатити за комунальні послуги, щоб не було штрафів, внести платіж по кредиту тощо.

Ведення бюджету зможе вам допоможе не лише систематизувати ваші фінанси, але й заощадити у майбутньому. До того ж у вас є все, щоб скласти та прорахувати свій бюджет, адже ви знаєте: доходи, витрати та свою фінансову ціль

День 7: "побачення з грошима"

Якщо ви хочете бути фінансово освідченими, то варто виділити собі умовний день, який ви будете присвячувати власним фінансам. Для того, аби не забути нічого важливого та не проґавити деталей варто слідувати наступній схемі.

Що слід зробити у цей день

Перевірте чи ви записали усі витрати з моменту попередньої ревізії. Проаналізуйте власні витрати та з'ясуйте котрі з них були необхідними, а яких можливо було уникнути. Запишіть неочікувані доходи. Сплануйте новий список покупок на тиждень. Прорахуйте скільки вам вдалось заощадити з часу попередньої ревізії власних фінансів та переведіть отриману суму у категорію заощаджень. Внесіть корективи до свого бюджету, якщо це потрібно.