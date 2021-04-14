Криза – це можливості: як ЄБРР допомагає малому та середньому бізнесу в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує бізнес в Україні. У 2020 році ця допомога склала 3,5 мільйона євро. Кому допомагає ЄБРР та як отримати цю допомогу, читайте у матеріалі 24 каналу.

Як ЄБРР допомагає бізнесу в Україні

Європейський банк з реконструкції та розвитку допомагає у 2 способи, розповіла під час медіабранчу Катерина Рігг, керівниця департаменту розвитку малого та середнього бізнесу ЄБРР:

Секторальна підтримка. ЄБРР розробив дорожні карти для меблевої, туристичної, ткацької, сільськогосподарської галузей тощо.

ЄБРР розробив дорожні карти для меблевої, туристичної, ткацької, сільськогосподарської галузей тощо. Експертна підтримка. ЄБРР допомагає бізнесу вийти на нові ринки та забезпечує їх онлайн-інструментами для навчання.

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Кого підтримує ЄБРР

Підтримка надається завдяки урядам США, Швеції та Євросоюзу.

ЄБРР підтримує всіх представників малого, середнього та мікробізнесу. Винятками є тютюнова, алкогольна, гральна та військові галузі, а також фінустанови – представникам такого бізнесу підтримки не надають.

Всі інші можуть подаватися на гранти від ЄБРР. Щоправда, організація може надавати перевагу тим, які підпадають під наступні критерії.

Базові критерії для гранту:

Бізнесу повинно бути хоча б 2 роки.

Компанія – приватна, а понад 50% її власників – громадяни України.

Гарна ділова репутація та потенціал до розвитку.



Умови для отримання гранту від ЄБРР / Інфографіка ЄБРР

Крім того, у ЄБРР прагнуть розвивати український бізнес у таких напрямках як:

гендерна рівність;

використання зелених технологій;

цифровізація.

Що передбачає грант

Спочатку компанія повністю оплачує послуги консультації від ЄБРР. Після цього Європейський банк реконструкції та розвитку повертає 50% від цієї суми.

Найпопулярніші послуги ЄБРР

Консультації

Найбільше компанії потребують консультації за напрямками маркетинг та системи інформаційних технологій.

Маркетинг , тому що пандемія коронавірусу змусила бізнес переорієнтуватися на нові ринки. Наприклад, український бізнес, який працював на Польщу чи США, почав шукати клієнтів в Україні.

, тому що пандемія коронавірусу змусила бізнес переорієнтуватися на нові ринки. Наприклад, український бізнес, який працював на Польщу чи США, почав шукати клієнтів в Україні. Системи інформаційних технологій, тому що бізнес необхідно автоматизувати бізнес-процеси. Це не лише скорочує витрати, але й покращує якість продукції та організації роботи.

Академія Ноу Хау

Через пандемію багато представників бізнесу опинилися у кризовій ситуації. Для цього ЄБРР створив Академію Ноу Хау, де наразі український бізнес має доступ до 5 безкоштовних модулів для антикризового управління. А по завершенню – отримує сертифікат.

"Мережа"

Це онлайн-консультації, навчання та доступ до найкращих експертів світу. Протягом 2020 року та перших двох місяців 2021 року в "Мережі" зареєструвалося 19 тисяч українців.

Що чекає на бізнес у майбутньому

Представникам бізнес важко, він абсолютно точно видозміниться і вже в деяких галузях видозмінився,

– наголошує Катерина Рігг.

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Бізнес буде: