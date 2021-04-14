Криза – це можливості: як ЄБРР допомагає малому та середньому бізнесу в Україні

Джерело:24 канал
Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує бізнес в Україні. У 2020 році ця допомога склала 3,5 мільйона євро. Кому допомагає ЄБРР та як отримати цю допомогу, читайте у матеріалі 24 каналу.
Європейський банк з реконструкції та розвитку допомагає у 2 способи, розповіла під час медіабранчу Катерина Рігг, керівниця департаменту розвитку малого та середнього бізнесу ЄБРР:
Цікаво Європа чи Україна: чия економіка відновиться швидше після коронокризиПідтримка надається завдяки урядам США, Швеції та Євросоюзу.
ЄБРР підтримує всіх представників малого, середнього та мікробізнесу. Винятками є тютюнова, алкогольна, гральна та військові галузі, а також фінустанови – представникам такого бізнесу підтримки не надають.
Всі інші можуть подаватися на гранти від ЄБРР. Щоправда, організація може надавати перевагу тим, які підпадають під наступні критерії.
Умови для отримання гранту від ЄБРР / Інфографіка ЄБРР
Крім того, у ЄБРР прагнуть розвивати український бізнес у таких напрямках як:
Спочатку компанія повністю оплачує послуги консультації від ЄБРР. Після цього Європейський банк реконструкції та розвитку повертає 50% від цієї суми.
Найбільше компанії потребують консультації за напрямками маркетинг та системи інформаційних технологій.
Через пандемію багато представників бізнесу опинилися у кризовій ситуації. Для цього ЄБРР створив Академію Ноу Хау, де наразі український бізнес має доступ до 5 безкоштовних модулів для антикризового управління. А по завершенню – отримує сертифікат.
Це онлайн-консультації, навчання та доступ до найкращих експертів світу. Протягом 2020 року та перших двох місяців 2021 року в "Мережі" зареєструвалося 19 тисяч українців.
Представникам бізнес важко, він абсолютно точно видозміниться і вже в деяких галузях видозмінився,
– наголошує Катерина Рігг.
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Бізнес буде: