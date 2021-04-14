Криза – це можливості: як ЄБРР допомагає малому та середньому бізнесу в Україні

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Джерело:

24 канал

Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує бізнес в Україні. У 2020 році ця допомога склала 3,5 мільйона євро. Кому допомагає ЄБРР та як отримати цю допомогу, читайте у матеріалі 24 каналу.

Як ЄБРР допомагає бізнесу в Україні

Європейський банк з реконструкції та розвитку допомагає у 2 способи, розповіла під час медіабранчу Катерина Рігг, керівниця департаменту розвитку малого та середнього бізнесу ЄБРР:

  • Секторальна підтримка. ЄБРР розробив дорожні карти для меблевої, туристичної, ткацької, сільськогосподарської галузей тощо.
  • Експертна підтримка. ЄБРР допомагає бізнесу вийти на нові ринки та забезпечує їх онлайн-інструментами для навчання.

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Підтримка надається завдяки урядам США, Швеції та Євросоюзу.

Кого підтримує ЄБРР

ЄБРР підтримує всіх представників малого, середнього та мікробізнесу. Винятками є тютюнова, алкогольна, гральна та військові галузі, а також фінустанови – представникам такого бізнесу підтримки не надають.

Всі інші можуть подаватися на гранти від ЄБРР. Щоправда, організація може надавати перевагу тим, які підпадають під наступні критерії.

Базові критерії для гранту:

  • Бізнесу повинно бути хоча б 2 роки.
  • Компанія – приватна, а понад 50% її власників – громадяни України.
  • Гарна ділова репутація та потенціал до розвитку.


Умови для отримання гранту від ЄБРР / Інфографіка ЄБРР

Крім того, у ЄБРР прагнуть розвивати український бізнес у таких напрямках як:

  • гендерна рівність;
  • використання зелених технологій;
  • цифровізація.

Що передбачає грант

Спочатку компанія повністю оплачує послуги консультації від ЄБРР. Після цього Європейський банк реконструкції та розвитку повертає 50% від цієї суми.

Найпопулярніші послуги ЄБРР

Консультації

Найбільше компанії потребують консультації за напрямками маркетинг та системи інформаційних технологій.

  • Маркетинг, тому що пандемія коронавірусу змусила бізнес переорієнтуватися на нові ринки. Наприклад, український бізнес, який працював на Польщу чи США, почав шукати клієнтів в Україні.
  • Системи інформаційних технологій, тому що бізнес необхідно автоматизувати бізнес-процеси. Це не лише скорочує витрати, але й покращує якість продукції та організації роботи.

Академія Ноу Хау

Через пандемію багато представників бізнесу опинилися у кризовій ситуації. Для цього ЄБРР створив Академію Ноу Хау, де наразі український бізнес має доступ до 5 безкоштовних модулів для антикризового управління. А по завершенню – отримує сертифікат.

"Мережа"

Це онлайн-консультації, навчання та доступ до найкращих експертів світу. Протягом 2020 року та перших двох місяців 2021 року в "Мережі" зареєструвалося 19 тисяч українців.

Що чекає на бізнес у майбутньому

Представникам бізнес важко, він абсолютно точно видозміниться і вже в деяких галузях видозмінився,
– наголошує Катерина Рігг.

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Бізнес буде:

  • Враховувати форсмажорні обставини;
  • Автоматизовувати бізнес-процеси;
  • Диверсифікуватися, щоб не залежати від одного напрямку / ринку.