Криза – це можливості: як ЄБРР допомагає малому та середньому бізнесу в Україні
Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує бізнес в Україні. У 2020 році ця допомога склала 3,5 мільйона євро. Кому допомагає ЄБРР та як отримати цю допомогу, читайте у матеріалі 24 каналу.
Джерело:24 канал
Як ЄБРР допомагає бізнесу в Україні
Європейський банк з реконструкції та розвитку допомагає у 2 способи, розповіла під час медіабранчу Катерина Рігг, керівниця департаменту розвитку малого та середнього бізнесу ЄБРР:
- Секторальна підтримка. ЄБРР розробив дорожні карти для меблевої, туристичної, ткацької, сільськогосподарської галузей тощо.
- Експертна підтримка. ЄБРР допомагає бізнесу вийти на нові ринки та забезпечує їх онлайн-інструментами для навчання.
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Кого підтримує ЄБРР
ЄБРР підтримує всіх представників малого, середнього та мікробізнесу. Винятками є тютюнова, алкогольна, гральна та військові галузі, а також фінустанови – представникам такого бізнесу підтримки не надають.
Всі інші можуть подаватися на гранти від ЄБРР. Щоправда, організація може надавати перевагу тим, які підпадають під наступні критерії.
Базові критерії для гранту:
- Бізнесу повинно бути хоча б 2 роки.
- Компанія – приватна, а понад 50% її власників – громадяни України.
- Гарна ділова репутація та потенціал до розвитку.
Умови для отримання гранту від ЄБРР / Інфографіка ЄБРР
Крім того, у ЄБРР прагнуть розвивати український бізнес у таких напрямках як:
- гендерна рівність;
- використання зелених технологій;
- цифровізація.
Що передбачає грант
Спочатку компанія повністю оплачує послуги консультації від ЄБРР. Після цього Європейський банк реконструкції та розвитку повертає 50% від цієї суми.
Найпопулярніші послуги ЄБРР
Консультації
Найбільше компанії потребують консультації за напрямками маркетинг та системи інформаційних технологій.
- Маркетинг, тому що пандемія коронавірусу змусила бізнес переорієнтуватися на нові ринки. Наприклад, український бізнес, який працював на Польщу чи США, почав шукати клієнтів в Україні.
- Системи інформаційних технологій, тому що бізнес необхідно автоматизувати бізнес-процеси. Це не лише скорочує витрати, але й покращує якість продукції та організації роботи.
Академія Ноу Хау
Через пандемію багато представників бізнесу опинилися у кризовій ситуації. Для цього ЄБРР створив Академію Ноу Хау, де наразі український бізнес має доступ до 5 безкоштовних модулів для антикризового управління. А по завершенню – отримує сертифікат.
"Мережа"
Це онлайн-консультації, навчання та доступ до найкращих експертів світу. Протягом 2020 року та перших двох місяців 2021 року в "Мережі" зареєструвалося 19 тисяч українців.
Що чекає на бізнес у майбутньому
Представникам бізнес важко, він абсолютно точно видозміниться і вже в деяких галузях видозмінився,
– наголошує Катерина Рігг.
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Бізнес буде:
- Враховувати форсмажорні обставини;
- Автоматизовувати бізнес-процеси;
- Диверсифікуватися, щоб не залежати від одного напрямку / ринку.
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