Як випрацювати вміння заощаджувати: 9 корисних звичок

У вас можуть бути амбітні фінансові цілі, проте ключ до їх досягнення – це створення набору невеликих повсякденних звичок. Завдяки яким ви зможете покращити власне фінансове становище та заощадити чималі кошти.

1. Налаштуйте автоматичний переказ коштів

Налаштуйте автоматичні перекази фіксованої невеликої суми з власної банківської картки. Наприклад, якщо ви хочете за місяць відкласти тисячу гривень на якусь нову річ, або протягом року хочете відкласти на відпустку, то автоматично переводьте по 250 гривень щотижня.

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2. Плануйте покупки

Складіть перед походом до крамниці список потрібних покупок, аби не витратити зайвого. Адже маючи список ви з легкістю зможете уникнути імпульсивних покупок, купивши лише дійсно необхідне.

Що стосується покупок в мережі Інтернет, то варто зачекати деякий час, перед тим як здійснити оплату. Зважити усі "за" та "проти", добре обдумати чи можете собі нині дозволити цю покупку. Якщо час дозволяє і покупка не термінова, то можете зачекати 30 днів перед тим, як додати бажану річ у кошик. Тоді у вас буде достатньо часу, аби уникнути імпульсивної покупки.

3. Економте кошти замінюючи

Визначить для себе витрати у яких категоріях для вас є надважливими, а котрі не настільки. Тоді подумайте, яким чином ви можете скоротити витрати, або знайти дешевші альтернативи у не важливих для вас сферах. До прикладу, якщо ви занадто полюбляєте сир рокфор, то не варто собі відмовляти у ньому, але якщо вам все одно яку арахісову пасту мастити на хліб, то оберіть посередній бренд.

4. Відкладайте з зарплати

Якщо ви хочете примножити свої заощадження, то спершу заплатіть собі, що мається на увазі. З кожної отриманої вами заробітної плати відкладайте спершу певну суму коштів на окремий рахунок і лише після цього витрачайте залишок та сплачуйте рахунки. Таким чином ви не ризикуєте витратити зайвого.

5. Відкладайте кошти на ощадний рахунок

Якщо ви докладаєте значних зусиль, щоб заощадити, то впевніться, що заощаджені кошти йдуть на ваш накопичувальний рахунок. Інакше, ви можете з легкістю витратити зайві кошти і тоді доведеться починати все з початку. До прикладу, якщо ви сьогодні заощадили 20 гривень на проїзді, або у супермаркеті, то одразу ж перекажіть ці кошти.

6. Збережіть частину бонусу

Якщо ви отримали надбавку, або вас підвищили у посаді від чого ваша зарплата збільшилась, то буде гарною ідеєю відкласти з цієї суми. Ви можете для себе визначити додатковий фіксований відсоток, що будете відкладати, до прикладу.

7. Накопичуйте дріб'язок

Якщо дріб'язок без діла дзеленчить у ваших кишенях, то візьміть банку у яку будете складати його для якоїсь певної цілі. Якщо ви будете спорожнювати банку декілька разів на рік, то ви здивуєтесь як швидко вона буде наповнюватись.

8. Економте кошти у певній категорії

Спроба почати заощаджувати одразу у всіх аспектах життя може змусити вас відчувати себе пригніченим. Для початку оберіть конкретний аспект, де ви могли б витрачати менше. Це може бути сфера де у вас є зайві витрати, або ж розпочати з тої де вам буде найлегше заощадити. До прикладу, ви можете скоротити витрати на харчуванні поза оселею.

9. Відстежуйте свій фінансовий прогрес

Виокреміть собі декілька хвилин кожного місяця, аби прослідкувати на скільки ви досягли своїх фінансових цілей. Результати вам допоможуть не зійти зі шляху заощадження та будуть мотивувати продовжувати у тому ж дусі.

Ще один чудовий спосіб заощадити – кешбек, який ви можете накопичувати, користуючись кредитною карткою.