Обміняти гривні на долари чи євро можна вигідно, якщо пам'ятати про "варто" та "не варто". Розповідаємо у матеріалі Економіки 24 де та коли краще обмінювати валюту.

Де не варто обмінювати валюту

Не обмінюйте гроші у самому центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах. У цих місцях курс валют невигідний, адже розраховують на те, що у людини не буде вибору і вона обміняє за таким курсом.

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Тож збираючись у подорож, заздалегідь подумайте про те, щоб мати гроші в потрібній валюті на проїзд. Або принаймні обміняйте лише достатню суму грошей для проїзду.

Коли краще міняти валюту

Міняти валюту варто тільки в бізнес-час. Це тоді, коли проходять торги на міжбанку – з 10:00 до 17:00 у робочі дні. В інші години та у вихідні чи святкові дні обмінники і банки ставлять менш вигідний курс, щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти.

Крім того, краще купувати валюту на початку місяця. Оскільки в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.

Варто та не варто

Якщо вирішили зняти готівку в банкоматі за кордоном, дізнайтеся про комісію. Часто вона фіксована і тому невигідно знімати маленьку суму грошей.

Також варто порівнювати курси в різних банках і обмінниках заздалегідь. Можна перевірити курс в онлайн-банкінгу.

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