Як відрізнити фальшиві гривні від справжніх: інструкція від НБУ

В Національному банку розповіли, як перевірити на справжність української банкноти, та на що звертати увагу. Регулятор радить слідувати інструкції з трьох простих кроків.

Як виявити чи банкнота справжня

Перевірити банкноту на дотик

Нацбанк радить звернути увагу на якість банкнотного паперу та рельєфний бар'єр з лицьової сторони банкноти. Доторкатись до надписів і зображень та фрагмента портрета.

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Подивіться на банкноту проти світла

Після того, як ви перевірили гривню на дотик, потрібно подивитись на неї проти світла й звернути увагу на такі моменти:

водяні знаки – під час розгляду банкноти проти світла проявляється портрет історичного діяча, а також цифрове позначення номіналу;

наскрізний елемент (поєднане зображення) – під час розгляду гривні проти світла всі позначення номіналу банкноти повинні збігатись та доповнювати один одного.

Змініть кут нахилу банкноти

, щоб цифрове позначення було без розривів та зсувів.

Останній крок інструкції – перевірити кут нахилу з кінетичним ефектом. Під час його зміни захисний елемент повинен поступово змінювати колір. Також при зміні кута нахилу повинен змінюватись напрямок руху фонового зображення стрічки

Які банкноти найчастіше підробляють в Україні

У НБУ радять попросити іншу банкноту, якщо ви сумніваєтесь у її справжності. Адже, ви маєте на це повне право.

Також в НБУ у травні цього року розповіли, що за підсумками 2020 року шахраї найчастіше підробляли українські банкноти номіналом 200 та 500 гривень старого зразка. Серед іноземної валюти найбільше "користувались популярністю" 100 доларові купюри.

Детальніше про це Бережіться банкнот старого зразка: які купюри найчастіше підробляють в Україні

Відео інструктаж від НБУ, як відрізнити справжні гривні від фальшивих