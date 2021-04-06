Як відкрити вигідний депозит: ставки та умови

Один із найкращих способів зберегти та примножити гроші під час кризи – відкриття депозиту. Які ставки та умови пропонують українцям, читайте на Економіка 24.

Чому варто відкрити депозит:

Це вигідно. За допомогою депозитного калькулятора ми розрахували, що, вклавши 50 тисяч гривень на депозит зі стандартною ставкою за 3 місяці, ми отримаємо 859 гривень прибутку.

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Це надійно . Якщо звернутися до банку, який є учасником ФГВФО (Фонду гарантування вкладів), держава гарантує повернути ваші вкладення навіть, якщо банк збанкрутує.

. Якщо звернутися до банку, який є учасником ФГВФО (Фонду гарантування вкладів), держава гарантує повернути ваші вкладення навіть, якщо банк збанкрутує. Це безпечно. Куди безпечніше тримати гроші на картці в банку, ніж в гаманці чи вдома під матрацом.

Депозитні ставки в Україні

В Україні суттєво зменшилася відсоткова ставка за депозитами через доволі різке зниження облікової ставки у 2020 році. Відтак, у квітні 2021 року українські банки в середньому пропонують короткострокові депозити з прибутковістю в 7,99% за даними "Мінфін".

Проте можна знайти вигідніші пропозиції. Зокрема, Ідея Банк з європейським капіталом пропонує депозит "На старт" з відсотковою ставкою в 10,5% річних на 3 місяці. 24 канал розпитав Сергія Міщенка, Директора Департаменту розвитку продуктів, хто та як може скористатися послугою.

Як оформити депозит "На старт"

Ця послуга доступна лише новим клієнтам – тобто тим, хто не має жодних депозитів в Ідея Банку – ні активних, ні закритих.

Умови депозиту

Строк вкладу – 3 місяці .

. Валюта – українська гривня .

. Сума – від 1 тисячі гривень до 100 тисяч гривень.

гривень до 100 тисяч гривень. Процентна ставка – 10,5% .

. Виплата суми ваших вкладень та нарахованих відсотків – в кінці терміну, тобто через 3 місяці.



Сергій Міщенко, Директор Департаменту розвитку продуктів / Ідея Банк

Зверніть увагу, що депозит не можна продовжити, поповнити чи відкрити такий самий. Тож добре обдумайте, яку суму хочете покласти одразу. Приміром, вклавши максимальну суму 100 тисяч гривень, можна отримати 2 087 гривень чистого прибутку (тобто вже після оподаткування) всього за 3 місяці.

Як подати заявку

Депозит "На старт" можна відкрити у будь-якому відділенні Ідея Банку. Для зручності можна обрати найближче відділення на мапі. Щоб оформити депозит, потрібні лише паспорт та ІПН.

Щоб скоротити ваш час, проведений у відділенні, ви можете заповнити онлайн-заявку – а у відділенні залишиться лише підписати депозитний договір та розмістити вклад.

Ідея Банк є учасником Фонду гарантування вкладів . Це означає, що депозити на суму до 200 тисяч гривень захищені державою. До того ж завжди безпечніше тримати гроші в банку з іноземним капіталом, ніж вдома під матрацом.

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Як контролювати свій депозит

Сергій Міщенко радить клієнтам, які зробили депозитні вклади, користуватися інтернет-банкінгом. Так вони можуть:

Проглядати історію операцій за депозитами.

Відкривати, поповнювати та знімати депозити.

Рахувати прибутковість депозитів та бачити скільки вже заробили.

Інтернет-банкінг також дає доступ до інформації про адреси відділень, АТМ, курси валют. До того ж можна контролювати не лише свої депозитні рахунки, але й кредитні та дебетові.