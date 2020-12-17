Коли ФОП повинні почати використовувати РРО, які вони бувають, що буде за порушення закону і чому краще шукати відповідний сервіс вже зараз.

В матеріалі Економіки 24 розповідаємо про декілька ПРРО, які можна використовувати для свого бізнесу.

До теми Закон про відтермінування касових апаратів для ФОП частково набув чинності

Що відбувається

З 1 серпня 2020 року в Україні можна використовувати не лише традиційні касові апарати, а й їх програмні аналоги. Це можуть бути мобільні додатки, які виконують такі ж функції.

Обов'язкове використання РРО для ФОП 2-4 групи з доходом до 1 мільйона гривень Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2022 року, давши підприємцям час на підготовку до нововведень.

Але частині підприємців РРО потрібні вже зараз. Наприклад, якщо дохід ФОП 2-4 групи перевищує 1 мільйон гривень.

Або ж незалежно від доходу зобов'язані використовувати РРО:

Підприємці, які продають технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту.

ФОП, що продають ліки та медвироби;

Єдинники, які торгують підакцизними товарами.

Якщо ж підприємці не встановлять вчасно собі РРО, то їм загрожують штрафи. За перше порушення буде 100%, а за кожне наступне — 150% вартості непроведених через РРО товарів або послуг.

Тому за час, що залишився, бізнес може краще підготуватися до нових умов і знайти для себе відповідний варіант, як мінімум, програмного РРО.

Вони набагато дешевші (найчастіше безкоштовні), автоматизують роботу і зводять до нуля помилки через людський фактор.

"пРРОсто"

Це безкоштовне програмне РРО від Державної податкової служби.

Інтерфейс поки не найзручніший і працює тільки на смартфонах. Принцип такий:

Спочатку потрібно "додати товар в кошик". Є три варіанти як це зробити: відсканувати штрих-код, ввести його номер вручну або написати найменування і ціну товару. Потім підтвердити продаж. Для цього підтверджується список товарів, далі підписується за допомогою ЕЦП і синхронізується з базою даних податкової. І отримати чек. Сервер податкової видає номер фіскального чека з QR-кодом. Просканувавши QR-код клієнт відкриє свій чек на сайті податкової.

Fondy

Fondy першими з українських платіжних платформ реалізували підтримку пРРО, яка безкоштовна для їх клієнтів. Цей сервіс приймає платежі для бізнесів картами будь-яких банків, а також Apple Pay і Google Pay. Тобто крім РРО ви отримаєте повноцінне платіжне рішення.

Для інтеграції пРРО необхідно зареєструватися в системі податкової, створити там електронну печатку, а потім відправити заявку на сайт Fondy для підключення програмного РРО.

Він доступний для всіх підприємців, які ведуть легальний онлайн-бізнес.

Програмний РРО від Fondy безкоштовний і не вимагає витрат на обслуговування. Сервіс мінімізує людський фактор і спрощує ведення касового обліку.

Працює в "хмарі" цілодобово і без вихідних, не вимагає ручного перемикання змін, а зміни відкриваються автоматично.

Checkbox

Проєкт Дмитра Дубілета і його команди розробників. Установка і перший місяць безкоштовні, далі – 149 гривень на місяць за одну касу.

РРО підходить для:

Малого бізнесу. Формує чеки відразу в мобільному додатку, сайті або в чат-боті.

Інтернет-магазинів. Інтегрується з онлайн-касою, а фіскальні чеки можна відправляти на e-mail покупця.

Середнього і великого бізнесу. Інтегрується з фронт-системою для безшовного переходу на пРРО.

Сервіс необхідно окремо інтегрувати з платіжною платформою.

"Смарт Каса"

Мобільний додаток, створений Ukrtrimex спільно з Mastercard. Він безкоштовний і призначений для сфери послуг, роздрібної торгівлі, доставки і транспорту. Підходить тільки для офлайн-платежів, немає функції прийому платежів на сайті.

РРО дає можливість приймати платежі з Apple Pay, Google Pay і Masterpass, скануючи QR-код.

Крім програми, у них є і фізичний пристрій. Це одночасно мобільний термінал, касовий апарат і система обліку продажів. Він працює на системі Android і тримає заряд до 72 годин. Апарат можна під'єднати до Інтернету і синхронізувати всі дані зі своїм онлайн-кабінетом.

ОщадPay

Сервіс державного "Ощадбанку", створений у партнерстві з Visa. Він дає можливість користуватися смартфоном як POS-терміналом і приймати з його допомогою безконтактні платежі.

Його можна інтегрувати з податковим сервісом пРРО і API фіскального сервісу. А потім передавати дані про транзакції і давати клієнтам електронні чеки. Сервіс буде корисний ФОПам, юридичним особам, фестивалям і культурним заходам, ринкам, вуличній торгівлі, майстрам на дому.

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Працює це так: продавець вказує суму угоди в додатку, клієнт прикладає картку або смартфон, проводиться оплата, при необхідності відправляється електронний чек на пошту клієнта або SMS-повідомленням.

Автор: Дмитро Прибитько