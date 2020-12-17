Який ПРРО-сервіс вибрати для свого бізнесу: 5 безкоштовних сервісів
Коли ФОП повинні почати використовувати РРО, які вони бувають, що буде за порушення закону і чому краще шукати відповідний сервіс вже зараз.
В матеріалі Економіки 24 розповідаємо про декілька ПРРО, які можна використовувати для свого бізнесу.
До теми Закон про відтермінування касових апаратів для ФОП частково набув чинності
Що відбувається
З 1 серпня 2020 року в Україні можна використовувати не лише традиційні касові апарати, а й їх програмні аналоги. Це можуть бути мобільні додатки, які виконують такі ж функції.
Обов'язкове використання РРО для ФОП 2-4 групи з доходом до 1 мільйона гривень Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2022 року, давши підприємцям час на підготовку до нововведень.
Але частині підприємців РРО потрібні вже зараз. Наприклад, якщо дохід ФОП 2-4 групи перевищує 1 мільйон гривень.
Або ж незалежно від доходу зобов'язані використовувати РРО:
- Підприємці, які продають технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту.
- ФОП, що продають ліки та медвироби;
- Єдинники, які торгують підакцизними товарами.
Якщо ж підприємці не встановлять вчасно собі РРО, то їм загрожують штрафи. За перше порушення буде 100%, а за кожне наступне — 150% вартості непроведених через РРО товарів або послуг.
Тому за час, що залишився, бізнес може краще підготуватися до нових умов і знайти для себе відповідний варіант, як мінімум, програмного РРО.
Вони набагато дешевші (найчастіше безкоштовні), автоматизують роботу і зводять до нуля помилки через людський фактор.
"пРРОсто"
Це безкоштовне програмне РРО від Державної податкової служби.
Інтерфейс поки не найзручніший і працює тільки на смартфонах. Принцип такий:
- Спочатку потрібно "додати товар в кошик". Є три варіанти як це зробити: відсканувати штрих-код, ввести його номер вручну або написати найменування і ціну товару.
- Потім підтвердити продаж. Для цього підтверджується список товарів, далі підписується за допомогою ЕЦП і синхронізується з базою даних податкової.
- І отримати чек. Сервер податкової видає номер фіскального чека з QR-кодом. Просканувавши QR-код клієнт відкриє свій чек на сайті податкової.
Fondy
Fondy першими з українських платіжних платформ реалізували підтримку пРРО, яка безкоштовна для їх клієнтів. Цей сервіс приймає платежі для бізнесів картами будь-яких банків, а також Apple Pay і Google Pay. Тобто крім РРО ви отримаєте повноцінне платіжне рішення.
Для інтеграції пРРО необхідно зареєструватися в системі податкової, створити там електронну печатку, а потім відправити заявку на сайт Fondy для підключення програмного РРО.
Він доступний для всіх підприємців, які ведуть легальний онлайн-бізнес.
Програмний РРО від Fondy безкоштовний і не вимагає витрат на обслуговування. Сервіс мінімізує людський фактор і спрощує ведення касового обліку.
Працює в "хмарі" цілодобово і без вихідних, не вимагає ручного перемикання змін, а зміни відкриваються автоматично.
Checkbox
Проєкт Дмитра Дубілета і його команди розробників. Установка і перший місяць безкоштовні, далі – 149 гривень на місяць за одну касу.
РРО підходить для:
- Малого бізнесу. Формує чеки відразу в мобільному додатку, сайті або в чат-боті.
- Інтернет-магазинів. Інтегрується з онлайн-касою, а фіскальні чеки можна відправляти на e-mail покупця.
- Середнього і великого бізнесу. Інтегрується з фронт-системою для безшовного переходу на пРРО.
Сервіс необхідно окремо інтегрувати з платіжною платформою.
"Смарт Каса"
Мобільний додаток, створений Ukrtrimex спільно з Mastercard. Він безкоштовний і призначений для сфери послуг, роздрібної торгівлі, доставки і транспорту. Підходить тільки для офлайн-платежів, немає функції прийому платежів на сайті.
РРО дає можливість приймати платежі з Apple Pay, Google Pay і Masterpass, скануючи QR-код.
Крім програми, у них є і фізичний пристрій. Це одночасно мобільний термінал, касовий апарат і система обліку продажів. Він працює на системі Android і тримає заряд до 72 годин. Апарат можна під'єднати до Інтернету і синхронізувати всі дані зі своїм онлайн-кабінетом.
ОщадPay
Сервіс державного "Ощадбанку", створений у партнерстві з Visa. Він дає можливість користуватися смартфоном як POS-терміналом і приймати з його допомогою безконтактні платежі.
Його можна інтегрувати з податковим сервісом пРРО і API фіскального сервісу. А потім передавати дані про транзакції і давати клієнтам електронні чеки. Сервіс буде корисний ФОПам, юридичним особам, фестивалям і культурним заходам, ринкам, вуличній торгівлі, майстрам на дому.
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Працює це так: продавець вказує суму угоди в додатку, клієнт прикладає картку або смартфон, проводиться оплата, при необхідності відправляється електронний чек на пошту клієнта або SMS-повідомленням.
Автор: Дмитро Прибитько
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