Як українцям знайти роботу за кордоном: створено нову платформу

Розпочала роботу UA Talents – платформа працевлаштування для українців, які вимушено залишили свої домівки та перемістилися до інших міст України чи за кордон.

Серед перших партнерів ініціативи – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старті доступні 5 000 пропозицій з роботи.

Варто ознайомитись Що робити з грошима, коли їдеш за кордон

Кому буде корисна платформа

"Наразі у фокусі платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з’являються запити на роботу в інших галузях", – зазначають засновники ініціативи. На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з України, а й про можливість працевлаштування за кордоном.

UA Talents зосереджена на двох групах населення:

вихідці з України, які були змушені виїхати до іншої європейської країни,

переміщені особи в межах України.

Роботодавці, які зареєструються в UA Talents, отримають безоплатний доступ до кадрового резерву ініціативи. Для підтримки роботи платформи можна робити добровільні грошові внески. Усі зароблені кошти перерахують на потреби сімей та України.

Як виникла ідея створити UA Talents

зацікавлені кандидати з України та працедавці вже зараз можуть зареєструватися на платформі UA Talets.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії число тимчасово переміщених українців сягнуло мільйонів і надалі зростатиме. Люди втрачають роботу, клієнтів та тікають від небезпеки без фінансових заощаджень та подальших планів", – розповідають засновники. Тож, щоб допомогти їм пережити період нестабільності й підтримати економіку України, стартувала некомерційна платформа з пошуку роботи UA Talents.

Кожен з нас постійно отримує запити від друзів та друзів друзів, які втратили роботу чи клієнтів і шукають способи заробити на життя та допомогу Україні. Ми вже допомагаємо кожному з них окремо, але прагнемо забезпечити роботою кожного, хто цього потребує,

– коментують вони.

Що відомо про UA Talents UA Talents – ініціатива українських підприємців Івана Кичатого та Нікіти Оверчика, яка базується у Німеччині. До її створення також долучилася спільнота 2hearts, найбільша в Європі технологічна спільнота для мігрантів. Мета засновників – надати змогу українським переселенцям швидко знайти роботу, зокрема і дистанційну, як за кордоном, так і у рідній державі.

Скільки мільйонів виїхали з України від початку війни: дивіться відео

Ініціатива залучила підтримку з боку технологічного гіганту Meta (Facebook), таких компаній як StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а також ряду венчурних фондів таких як Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, HV Capital, Project A та Revent.