Серед перших партнерів ініціативи – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старті доступні 5 000 пропозицій з роботи.

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Кому буде корисна платформа

"Наразі у фокусі платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з’являються запити на роботу в інших галузях", – зазначають засновники ініціативи. На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з України, а й про можливість працевлаштування за кордоном.

UA Talents зосереджена на двох групах населення:

вихідці з України, які були змушені виїхати до іншої європейської країни,

переміщені особи в межах України.

Роботодавці, які зареєструються в UA Talents, отримають безоплатний доступ до кадрового резерву ініціативи. Для підтримки роботи платформи можна робити добровільні грошові внески. Усі зароблені кошти перерахують на потреби сімей та України.

Довідка: зацікавлені кандидати з України та працедавці вже зараз можуть зареєструватися на платформі UA Talets.

Як виникла ідея створити UA Talents

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії число тимчасово переміщених українців сягнуло мільйонів і надалі зростатиме. Люди втрачають роботу, клієнтів та тікають від небезпеки без фінансових заощаджень та подальших планів", – розповідають засновники. Тож, щоб допомогти їм пережити період нестабільності й підтримати економіку України, стартувала некомерційна платформа з пошуку роботи UA Talents.

Кожен з нас постійно отримує запити від друзів та друзів друзів, які втратили роботу чи клієнтів і шукають способи заробити на життя та допомогу Україні. Ми вже допомагаємо кожному з них окремо, але прагнемо забезпечити роботою кожного, хто цього потребує,

– коментують вони.

Що відомо про UA Talents UA Talents – ініціатива українських підприємців Івана Кичатого та Нікіти Оверчика, яка базується у Німеччині. До її створення також долучилася спільнота 2hearts, найбільша в Європі технологічна спільнота для мігрантів. Мета засновників – надати змогу українським переселенцям швидко знайти роботу, зокрема і дистанційну, як за кордоном, так і у рідній державі.

Цікаво знати! Ініціатива залучила підтримку з боку технологічного гіганту Meta (Facebook), таких компаній як StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а також ряду венчурних фондів таких як Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, HV Capital, Project A та Revent.

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