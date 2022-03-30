Genome скасовує відсотки для українців

Понад 2 мільйони українців були вимушені поїхати з України до ЄС через повномасштабне вторгнення Росії. Електронна фінансова платформа Genome вирішив підтримати їх, надавши можливість:

швидко відкривати рахунки IBAN в євро,

отримувати платежі та перекази з банків, що працюють в юрисдикції ЄС,

платити онлайн та робити SEPA-трансфери.

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Всі громадяни України отримають можливість безплатно відкрити та обслуговувати свій рахунок, а також робити перекази впродовж 6 місяців з моменту відкриття,

– йдеться у повідомленні Genome.

У компанії також додали, що всі користувачі отримують віртуальну дебетову картку, а за бажанням зможуть замовити фізичну картку з доставкою у регіони Європейської економічної зони. Більше інформації можна знайти, перейшовши за посиланням.

Валюти у яких можна зберігати гроші на рахунках

Власники рахунків, котрі відкрили їх за допомогою фінансової платформи Genome, можуть зберігати гроші у трьох валютах:

євро (EUR),

британський фунт (GBP),

американський долар (USD).

“Мені важко дивитись на цю жахливу війну. Ми засуджуємо вторгнення РФ до України та молимося за те, щоб цей жах припинився якомога швидше. Як компанія, що працює в сфері фінансів, ми усвідомлюємо складнощі, з якими зараз стикаються українці, і це менше, що ми можемо зробити для них", – каже Даумантас Бараускас, CEO Genome.

Що відомо про Genome

Genome — це електронна фінансова платформа, ліцензована та керована центробанком Литви. Клієнти Genome можуть відкривати європейські рахунки для того, щоб приймати та відправляти особисті та ділові перекази в межах ЄС, створювати рахунки для мерчантів, отримувати зарплатню від європейських банків, обробляти платежі, випускати картки (фізичні та віртуальні), оплачувати комунальні послуги та зберігати гроші у трьох валютах.

Також, нещодавно Genome перерахували близько 650 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

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