Genome скасовує відсотки для українців
Понад 2 мільйони українців були вимушені поїхати з України до ЄС через повномасштабне вторгнення Росії. Електронна фінансова платформа Genome вирішив підтримати їх, надавши можливість:
- швидко відкривати рахунки IBAN в євро,
- отримувати платежі та перекази з банків, що працюють в юрисдикції ЄС,
- платити онлайн та робити SEPA-трансфери.
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Всі громадяни України отримають можливість безплатно відкрити та обслуговувати свій рахунок, а також робити перекази впродовж 6 місяців з моменту відкриття,
– йдеться у повідомленні Genome.
У компанії також додали, що всі користувачі отримують віртуальну дебетову картку, а за бажанням зможуть замовити фізичну картку з доставкою у регіони Європейської економічної зони. Більше інформації можна знайти, перейшовши за посиланням.
Валюти у яких можна зберігати гроші на рахунках
Власники рахунків, котрі відкрили їх за допомогою фінансової платформи Genome, можуть зберігати гроші у трьох валютах:
- євро (EUR),
- британський фунт (GBP),
- американський долар (USD).
“Мені важко дивитись на цю жахливу війну. Ми засуджуємо вторгнення РФ до України та молимося за те, щоб цей жах припинився якомога швидше. Як компанія, що працює в сфері фінансів, ми усвідомлюємо складнощі, з якими зараз стикаються українці, і це менше, що ми можемо зробити для них", – каже Даумантас Бараускас, CEO Genome.
Що відомо про Genome
Genome — це електронна фінансова платформа, ліцензована та керована центробанком Литви. Клієнти Genome можуть відкривати європейські рахунки для того, щоб приймати та відправляти особисті та ділові перекази в межах ЄС, створювати рахунки для мерчантів, отримувати зарплатню від європейських банків, обробляти платежі, випускати картки (фізичні та віртуальні), оплачувати комунальні послуги та зберігати гроші у трьох валютах.
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