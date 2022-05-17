Конфіскувати активи Росії та пов'язаних з нею компаній можна чотирма способами. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

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Як Україна може конфіскувати активи Росії

Суд

Конфіскувати майно можна за рішенням суду. Це вже зробили з активами Віктора Медведчука, на які суд наклав арешт. Так, 172 об'єкти мережі АЗС Glusco були передані державному "Нафтогазу". Такий крок, до речі, не лише принесе гроші в держбюджет, але й покращить ситуацію, яка склалася на паливному ринку.

Також заарештували інше майно Медведчука і його соратника Дмитра Козака:

40 мільйонів гривень на рахунках;

100 авто, земельні ділянки та будівлі на суму 80 мільйонів гривень.

Закон про конфіскацію

Рада схвалила новий закон про конфіскацію російських активів. Як тільки його підпише президент, то держава зможе забирати майно, яке є російським або має зв'язок з країною-агресоркою. Перехід у державну власність триватиме 1 місяць. Рішення прийматиме Вищий антикорупційний суд.

Закон про націоналізацію

Іншим способом є націоналізація російського майна. Відповідний закон вже є, і ним скористалися при націоналізації активів двох "дочок" російських банків. Йдеться про активи Сбербанку та Промінвестбанку.

Нагадаємо, що, за оцінкою НБУ, Україна може спрямувати до свого бюджету близько 26 мільярдів гривень завдяки коштам, ОВДП та депозитним сертифікатам цих двох банків.

Конфіскація під час війни

Це найпростіший спосіб конфіскації майна, який дозволяє воєнний стан. Можна конфіскувати будь-яке майно без аргументації. Але такий спосіб передбачає зобов'язання компенсувати вартість. Тому ним поки не користуються.

Реальні кроки щодо конфіскації російських активів в Україні стануть гарним прикладом для міжнародної спільноти зробити те ж саме. Тим паче, що Україна вже запропонувала юридичний механізм для такої реалізації,

– зазначає Малюська.

Йдеться про механізм, який забезпечить Україні отримання грошей центробанку Росії вже у кінці цього року.

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