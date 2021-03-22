В Україні через спалах захворюваності на COVID-19 багато регіонів опинилися у червоній зоні карантину. Однак першочергово наслідки жорстких обмежень торкнуться представників малого та середнього бізнесу.

Малий та середній бізнес – основа економіки, яка створює 60% ВВП, 7 мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень. Національний банк та Міністерство економіки прогнозують, що у 2021 році економіка України зросте на 4 – 5%.

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Однак деякі експерти не поділяють оптимізму представників влади. Економіст Олег Педзина вважає, що у 2021 році навряд чи вдасться побачити ріст економіки в умовах карантинних обмежень.

Як він зазначив, дуже небезпечним фактором є те, що багато підприємств припинили роботу та "пішли у тінь".

За січень ми мали мінус 2,4%. За перший квартал, вже Мінекономіки оприлюднило, мінус 2%. Скільки треба рости протягом другого, третього і четвертого кварталу, щоб вийти хоча б в 4%? Це ж фантастика,

– заявив Педзина.

Україні може загрожувати дефолт

Наразі загальні втрати української економіки підрахувати складно. Як припускають експерти, якщо ВВП почне стрімко падати, то Україна може опинитися на порозі дефолту.

Це загрожуватиме українцям суттєвим погіршенням якості життя.

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Як реагують власники бізнесу

Саме підприємці приносять значну частину прибутку у міський бюджет завдяки сплаті податків. За словами ресторатора Дмитра Борисова, влада хоч й обіцяла попереджати про посилення обмежень, локдаун вчергове ввели несподівано.

Сотні тисяч тонн продуктів, розміщених у наших 60 закладах, з яких ми планували на найближчі вихідні щось приготувати, йдуть у смітник,

– розповів ресторатор.

Через карантинні обмеження зневірився й персонал. Щоразу, коли представники бізнесу переходять на карантин, працівники змушені йти у неоплачувану відпустку. Потім багато з них працевлаштовуються в магазини, які з певних причин не зачиняють.

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Представники бізнесу в Україні вкотре винесли важливий урок: сподіватися потрібно лише на власні сили. Передусім, на свою винахідливість, наполегливість та енергію.

Голова асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь зазначив, що спромігся виграти лише той бізнес, який швидко пристосувався до нових умов життя. Як він додав, якщо не комунікувати з клієнтами та не шукати до них підхід, то з часом доведеться покинути ринок.