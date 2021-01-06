У 2020 році відбулося різке скорочення транзиту через Україну російського газу – на близько 38%. Та з початку 2021 року "Газпром" скоротив транзит через Україну ще майже на третину.

Про різке скорочення транзиту російського газу у своєму фейсбуці розповів голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

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Якщо наприкінці грудня 2020 року через нашу державу щодоби транзитом йшло 180 мільйонів кубометрів газу, то вже на початку січня 2021 року цей показник скоротився до 130 мільйонів.

Оператор газотранспортної системи України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому",

– розповів Сергій Макогон.

Як знизився обсяг транзиту у 2020 році

Всього за минулий рік Україна транспортувала в Європу 55,8 мільярда кубометрів газу.

Це на 38% менше, ніж було у 2019 році – 89,6 мільярда кубометрів.