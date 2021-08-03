Частка непрацюючих кредитів

Частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася з січня по червень з 41% до 37,2%, тобто на 3.8 відсоткових пунктирів, що є найкращим результатом з початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.

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Частка кредитних портфелів в банках усіх груп

Також в НБУ розповіли, що якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп, а найкраща динаміка спостерігається в банків з іноземним капіталом. Відтак частка NPL у банків із приватним українським капіталом вперше скоротилася до рівня нижче 12% та є найкращою серед усіх груп.

Державні банки з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на майже 15 мільярдів гривень, проте вони досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору.

Частка непрацюючих кредитів

Як змінилась частка непрацюючих кредитів

Чому для України важливе зниження частки NPL

Державні банки продовжують реалізацію планів зі зниження NPL, ухвалених Радою з фінансової стабільності. Регулятор відмітив, що є необхідною передумовою для підвищення їх інвестиційної привабливості та одним зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, що 2 серпня керівництво МВФ затвердило виділення грошей країнам для відновлення після COVID-19, Україна отримає 2,7 мільярда гривень. Однак, в України є ще програма з МВФ в рамках угоди stand-by за якою ми також можемо отримати гроші, якщо будуть проведені певні реформи.

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