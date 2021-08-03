Частка непрацюючих кредитів
Частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася з січня по червень з 41% до 37,2%, тобто на 3.8 відсоткових пунктирів, що є найкращим результатом з початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.
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Частка кредитних портфелів в банках усіх груп
Державні банки з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на майже 15 мільярдів гривень, проте вони досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору.
Як змінилась частка непрацюючих кредитів
Чому для України важливе зниження частки NPL
Нагадаємо, що 2 серпня керівництво МВФ затвердило виділення грошей країнам для відновлення після COVID-19, Україна отримає 2,7 мільярда гривень. Однак, в України є ще програма з МВФ в рамках угоди stand-by за якою ми також можемо отримати гроші, якщо будуть проведені певні реформи.
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