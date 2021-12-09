Як скорочуватиметься держборг України до 2024 року: Кабмін затвердив стратегію

9 грудня 2021 , 18:03
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Джерело:

"Ітерфакс–Україна"

Кабінет міністрів затвердив стратегію скорочення держборгу України до 50,8% у 2022 році та до 47% у 2024 році. Про це повідомив голова Міністерства фінансів Сергій Марченко.

Як скорочуватиметься держборг 

Прямий державний борг України за підсумками 2021 року буде знижено до 56,9% ВВП, а до 2024 року – до 47%, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи стратегію управління держборгом до 2030 року на засіданні уряду у четвер.

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Серед показників досягнення мети (у стратегії – 24 канал), зокрема, зниження держборгу до ВВП до кінця 2024 року до 47%, а також збільшення боргу, номінованого в національній валюті до 51%,
– розповів Марченко. 

Нагадаємо! Всього за 2021 рік виплати за держборгом складуть 593,89 мільярда гривень.

Виплати за держборгом до кінця року

  • У листопаді Україна повинна виплатити 48,41 мільярда гривень (за внутрішнім боргом – 41,14 мільярда гривень, за зовнішнім – 7,27 мільярда гривень).
  • У грудні виплати складуть 37,06 мільярдів гривень (за внутрішнім боргом – 34,27 мільярда гривень, за зовнішнім – 2,79 мільярда гривень).

Зверніть увагу! На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.

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Автор: Дар'я Вереньова