Як скорочуватиметься держборг

Прямий державний борг України за підсумками 2021 року буде знижено до 56,9% ВВП, а до 2024 року – до 47%, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи стратегію управління держборгом до 2030 року на засіданні уряду у четвер.

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Серед показників досягнення мети (у стратегії – 24 канал), зокрема, зниження держборгу до ВВП до кінця 2024 року до 47%, а також збільшення боргу, номінованого в національній валюті до 51%,

– розповів Марченко.

Нагадаємо! Всього за 2021 рік виплати за держборгом складуть 593,89 мільярда гривень.

Виплати за держборгом до кінця року

У листопаді Україна повинна виплатити 48,41 мільярда гривень (за внутрішнім боргом – 41,14 мільярда гривень, за зовнішнім – 7,27 мільярда гривень).

Україна повинна виплатити 48,41 мільярда гривень (за внутрішнім боргом – 41,14 мільярда гривень, за зовнішнім – 7,27 мільярда гривень). У грудні виплати складуть 37,06 мільярдів гривень (за внутрішнім боргом – 34,27 мільярда гривень, за зовнішнім – 2,79 мільярда гривень).

Зверніть увагу! На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.

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