Як січневий локдаун вплине на гаманці українців: прогнози Мінфіну
Показники бюджету-2021 збалансовані та реалістичні, відтак, українці можуть бути впевненими, що коштів на виплату пенсій, зарплат та субсидій вистачатиме. Водночас для ФОПів з грудня виплачуються компенсації.
Ба більше – локдаун зимовий значно відрізнятиметься від жорсткого карантину, що влада вводила навесні. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі ТСН.
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Йдеться про певні обмеження для деяких видів бізнесу, (під час локдауну – 24 канал) КВЕДи яких чітко зафіксовані та за якими відбувається компенсація. Від середини грудня йде компенсація ФОПам, суб’єктам малого бізнесу, у якого є наймані працівники. Держава підготувала компенсаційний пакет, щоб пом’якшити наслідки локдауну для галузей, що зазнають обмежень,
– запевнив він.
За словами Марченка, на І квартал і до кінця року урядовці сформували розпис, яким чином будуть виконувати видатки, які джерела доходів будуть потрібні, які запозичення будуть робитися.
Тобто, не бачу ризиків будь-якого негативного сценарію. Понад те, скажу, що у нас досить оптимістичне бачення перспектив економічного розвитку наступного року,
– додав він.
Також міністр зазначив, що Україна зробить все необхідне для отримання траншу МВФ.
"За коштами Світового банку маємо передумови – це три законопроєкти про землю, які нині у ВР. Стосовно макрофіну там також є певні передумови. Ми їх виконаємо й отримаємо гроші", – підсумував він.
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