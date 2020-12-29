Показники бюджету-2021 збалансовані та реалістичні, відтак, українці можуть бути впевненими, що коштів на виплату пенсій, зарплат та субсидій вистачатиме. Водночас для ФОПів з грудня виплачуються компенсації.

Ба більше – локдаун зимовий значно відрізнятиметься від жорсткого карантину, що влада вводила навесні. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі ТСН.

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Йдеться про певні обмеження для деяких видів бізнесу, (під час локдауну – 24 канал) КВЕДи яких чітко зафіксовані та за якими відбувається компенсація. Від середини грудня йде компенсація ФОПам, суб’єктам малого бізнесу, у якого є наймані працівники. Держава підготувала компенсаційний пакет, щоб пом’якшити наслідки локдауну для галузей, що зазнають обмежень,

– запевнив він.

За словами Марченка, на І квартал і до кінця року урядовці сформували розпис, яким чином будуть виконувати видатки, які джерела доходів будуть потрібні, які запозичення будуть робитися.

Тобто, не бачу ризиків будь-якого негативного сценарію. Понад те, скажу, що у нас досить оптимістичне бачення перспектив економічного розвитку наступного року,

– додав він.

Також міністр зазначив, що Україна зробить все необхідне для отримання траншу МВФ.

"За коштами Світового банку маємо передумови – це три законопроєкти про землю, які нині у ВР. Стосовно макрофіну там також є певні передумови. Ми їх виконаємо й отримаємо гроші", – підсумував він.

Зверніть увагу! З 8 по 24 січня в Україні запровадять локдаун. У цей період діятимуть жорсткі обмеження.

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Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу