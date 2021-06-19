Як швидко позбутись кредиту: 10 дієвих порад

У боргову яму потрапити легко, а от одразу вибратись – під силу не кожному. Проте цілком можливо швидко виплатити кредит, проявивши наполегливість та, дотримуючись порад, про які піде мова далі.

Проінформуйте кредиторів

Якщо ваше фінансове становище бажає кращого, а ваших доходів не вистачає, щоб вчасно та регулярно сплачувати кредити – проінформуйте про це банки у яких ви брали позику.

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По-перше , ви, можливо, зможете отримати реструктуризацію вашого боргу й виплачуватимете заборгованість довше, а відповідно меншими сумами.

, ви, можливо, зможете отримати реструктуризацію вашого боргу й виплачуватимете заборгованість довше, а відповідно меншими сумами. По-друге, зменшите ризик того, що ваша справа буде передана до суду – адже банк, за великим рахунком, зацікавлений в поверненні своїх грошей, а не в затяжних судових розглядах

Тож, якщо ви вчасно звернетесь до банку, повідомивши про свої фінансові труднощі, то, можливо, вам навіть вдасться зберегти собі хорошу кредитну історію. Особливо, якщо в майбутньому ще плануєте користуватись кредитами.

Відкладайте 10%

Буває досить складно сплатити всі борги одразу й сума здається неосяжною, однак, ви можете випрацювати у собі звичку відкладати 10% від доходу. Таким чином з кожним разом ви все ближче наближатиметеся до погашення усієї суми заборгованості, а також набудете хорошу звичку.

Важливий момент – зрозуміти, що ви не зможете віддати всі борги відразу. Однак, поступово їх погашаючи, ви рано чи пізно розплатитеся повністю. Взагалі, практично усі експерти та коучі з фінансової грамотності радять відкладати хоча б 10% від місячного доходу, щоб скористатись потім цими грошима у скрутні часи. Як почати заощаджувати вже зараз за допомогою коротких цілей на найближчий час, читайте у нашому матеріалі.

Платіть більше, ніж мінімальний платіж

Намагайтесь щоразу вносити в банк більше, ніж мінімальний регулярний платіж за вашим кредитом або кредитною карткою. Вам може здатися, що мінімальний платіж економить ваші гроші, але насправді все навпаки. Оскільки, сплачуючи кожного разу більше, ви швидше погасите борг, а отже й переплата по ньому буде менше, а наближення бажаної мети мотивуватиме вас.

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Спочатку "дорогі" кредити

Якщо ви маєте одночасно декілька кредитів, то варто спершу завжди платити той, де відсоток вищий й на це є декілька причин:

чим швидше ви погасите такий кредит, тим менше будуть ваші витрати з обслуговування боргу, так швидше ви зможете розквитатися з іншими кредитами, де відсоток нижчий.

Розквитайтесь з дрібними боргами

Однак, не варто при цьому прострочувати інші кредити, оскільки вам можуть нарахувати штрафи та пеню, а це вже точно не найкращі помічники в погашенні кредитів.

Після того, як ви виплатили кредити з високими відсотками, то слід зайнятись дрібнішими боргами. Експерти з фінансової грамотності радять одразу віддавати всі дрібні борги. Адже, тоді ви одразу відчуєте, як кількість ваших кредитів зменшується, що послугує черговою мотивацією для вас вибратись з боргової ями.

Рефінансуйте лише дорогі кредити

У деяких випадках ви можете взяти у банку новий кредит, на покриття старих боргів. Рефінансування може дозволити не тільки знизити відсоткову ставку по вашому кредиту, але й збільшити його термін.

Процедура рефінансування

Слід пам'ятати, що процедура рефінансування кредиту буде коштувати вам ваших грошей, адже потрібно буде сплатити комісії та інші платежі при оформленні такого кредиту. Тож, якщо різниця в ставці в результаті виявиться не суттєва, то сенсу у рефінансуванні немає, бо витрати будуть більше, ніж при виплаті старого кредиту.

Керуйте власними фінансами

Саме тому слід пам'ятати, що рефінансування – не завжди вигідно й потрібно попередньо все прорахувати, аби не переплатити в результаті більше.

Одним з важливих кроків на шляху до позбавлення від боргів – впорядкувати власні фінанси. Може виявитися, що ви витрачаєте більшу частину доходу на те, від чого могли б відмовитися, а кошти направити на погашення боргу.

Саме тому слід записувати свої витрати, що допоможе їх систематизувати й виявити резерви для економії. Адже, шлях до фінансової свободи починається з упорядкування особистих фінансів. Складайте фінансовий план – так ваші витрати стануть запланованими й не перевищуватимуть ваші доходи.

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Збільште свій дохід

Якщо вашого місячного доходу не вистачає на погашення всіх боргів, то слід подбати про його збільшення. Однак це слід робити тільки після того, як ви прислухалися до попередньої поради. Оскільки, нераціональні витрати можуть поглинати велику частину ваших доходів, і тоді збільшувати їх безглуздо, бо грошей все одно не вистачить.

Найпростіший спосіб збільшити дохід – знайти додатковий заробіток. Ви можете знайти додаткову роботу, або ж взяти на себе більше додаткових обов'язків на поточній, щоб збільшити зарплатню.

Продайте непотрібне

Ви можете у вільний свій час переглянути речі у своєму помешканні та не лише позбавитись непотрібного, але й заробити на цьому.

Переглянути власний гардероб й визначити, які речі для вас втратили свою актуальність, однак все ще у досить гарному стані. Ви можете їх продати в інтернеті на сайті по типу SHAFA, або ж на будь-якому іншому.

Продати техніку яка лежить без діла й ви цілком обходитесь без неї.

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Не беріть нових боргів

Якщо ви твердо вирішили розплатитися за всіма своїми боргами, то найголовніше правило, якого потрібно дотримуватися, – ні в якому разі не беріть нових кредитів. Також важливо відмовитись від банківських карток з кредитним лімітом, щоб не опинитись знову у боргах.