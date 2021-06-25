Як швидко накопичити на власне авто: 7 дієвих порад

Власне авто – одна з най бажаних фінансових цілей, котрі ставлять перед собою більшість українців. Тому, Економіка 24 зібрала дієві поради, які допоможуть, як найшвидше втілити мрію в реальність.

Визначитись з ціллю

Доки ви абстрактно мрієте про якесь авто – у вас навряд чи, щось вийде. Саме тому ви повинні чітко визначитись на яке саме авто ви хочете накопичити: модель, колір, нове чи вживане тощо. Тому що лише коли ви дасте собі відповідь на усі ці питання – зрозумієте яка у вас фінансова ціль й у якому напрямку слід рухатись.

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Як визначитись на яке авто варто заощаджувати:

Перш за все варто реально зважити, автомобіль якого класу буде вам по кишені. Також зважайте, при виборі авто, на свій ритм життя, сімейне становище, адже якщо ви маєте велику родину, то варто звернути увагу на більш габаритні та місткі моделі.

Ще один важливий момент – спосіб життя та переконання. Якщо, наприклад, ви ведете екологічний спосіб життя, або ж просто турбуєтесь про екологію нашої планети, то варто звернути увагу на електроавтомобілі, або водневі авто. Детальніше про екологічні авто читайте у нашому матеріалі, щоб ваш вибір був більш зважений.

Також купівля авто – це не лише якась конкретна сума, яку вам потрібно буде заплатити один раз, тому варто зважити на такі фактори, як: розхід та вартість пального (дизель чи бензин), якщо ви вирішите обрати не електроавтомобіль, вартість обслуговування, чи легко буде знайти деталі у разі ремонту тощо.

Загалом, досить гарним варіантом буде відвідати салони у вашому місті, щоб більш детально ознайомитись зі своєю фінансовою ціллю, до того ж це гарна нагода розпитати консультанта про всі аспекти, котрі вас цікавлять.

Plug-In-гібридні автомобілі, так само як і звичайні електрокари, заряджаються від розетки / Фото: Hyundai

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Як ви збираєтесь платити

При покупці власного авто досить важливо визначитись у який саме спосіб ви будете платити. На справді, варіантів лише декілька й всі вони на поверхні. Ви можете власними силами накопичити поступово, можете позичити якусь суму у друзів чи родичів й докласти до власних накопичень, або ж взяти кредит чи розстрочку.

Якщо з першими варіантами все зрозуміло, то на рахунок кредиту чи розстрочки виникає безліч питань. Ви можете дізнатись з якими саме банками співпрацює автомобільний бренд від якого ви хочете авто, далі слід зважити на відсотки, початковий внесок та скільки часу вам знадобиться, щоб виплатити всю суму за авто.

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Фінансова ціль

Коли ви визначились з усіма питаннями, то можете чітко поставити перед собою фінансову ціль. В цьому випадку – це буде купівля власного авто.

Визначити яку суму вам потрібно заощадити й у якій саме валюті та зважте на рівень інфляції. До слова, в Україні вона пришвидшилась останнім часом, однак НБУ прогнозує, що у першому півріччі 2022 року інфляція повернеться до цільових 5%. Саме тому досить не поганою ідеєю буде збільшити суму на 10%, щоб можливе пришвидшення інфляції не зіпсувало ваших планів. Поставити перед собою конкретний термін. Для того, щоб процес накопичення був ефективний важливо зрозуміти скільки часу ви даєте собі на виконання фінансової цілі. Оскільки, якщо цього не зробити, то у процесі накопичення вам буде важко зрозуміти виходить у вас заощаджувати чи ні, до того ж це може стати гарною мотивацією.

Тож, як тільки визначились з потрібною суму поділіть її на термін, який ви собі даєте, щоб дізнатись, яку суму вам потрібно відкладати з щомісячного доходу. Детальніше про те, як правильно формувати короткострокові та довгострокові фінансові цілі, читайте у нашому матеріалі

Правильне ведення та формування бюджету перший крок до формування фінансових цілей / Фото: Pexels

Скорегуйте суму

Не варто засмучуватись, якщо з першого разу у вас не вийде розрахувати комфортний для вас відсоток, який ви плануєте заощаджувати щомісяця. Адже, його цілком можливо буде скорегувати у кінці місяця. У процесі заощадження досить важливий психологічний момент. Оскільки, ви можете зірватись і витратити всі кошти за один раз, якщо будете себе постійно обмежувати.

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