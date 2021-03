Як розраховувати власний бюджет: три прості та дієві схеми

Не важливо який у вас дохід та фінансове становище – місячний бюджет ваш найважливіший фінансовий інструмент. Як правильно формувати бюджет та не розгубитись у всіх можливих варіантах його формування, розповідаємо далі.

Дохід та витрати

Як вирахувати свій дохід

Перш ніж розглядати можливі варіанти формування бюджету та обирати найбільш зручну модель, потрібно визначити ваш місячний дохід. Якщо ви маєте постійну роботу, то тут все доволі легко, а що робити, якщо ви фрилансер, або приватний підприємець і не отримуєте фіксовану зарплату? У такому випадку слід вирахувати середнє арифметичне вашої місячної зарплати.

До теми Що руйнує ваш сімейний бюджет: 5 найпоширеніших помилок

Ви можете вдатись до наступної схеми розрахунку:

проаналізуйте ваш загальний дохід протягом року,

потім додайте увесь отриманий дохід протягом року,

отриману суму розділіть на 12 місяців.

Таким чином ви отримаєте базову суму доходу від якої будете відштовхуватись та на основі якої зможете формувати свій майбутній бюджет.

Як дізнатись скільки витрачаєте

Почніть з регулярних платежів таких, як: іпотека, оренда квартири, комунальні послуги, страховка, податки тощо. Загалом подібні щомісячні витрати є досить фіксованими, а отже ви з легкістю зможете вирахувати яку суму потрібно на них щомісяця. Проаналізувати скільки ви витрачаєте на не регулярні платежі такі, як: похід до супермаркету, підписки на різні додатки, купівля одягу, обід з колегами під час робочого дня тощо. Такі витрати зазвичай є досить не стабільними, проте, проаналізувавши витрати за декілька місяців, ви зможете дізнатись на, що саме найбільше витрачаєте та на чому цілком реально заощадити.

Правило 50/30/20

Допомогти дізнатись скільки ви витрачаєте та заробляєте щомісяця можуть також спеціальні мобільні додатки

Найбільш поширеною схемою розрахунку для бюджету є правило 50/30/20. Це правило популяризувала Елізабет Уоррен та її донька Амелія Уоррен Тьягі. Варто зазначити, що це лише правило, як планувати свій бюджет, проте воно насправді не відстежує ваші фінанси.

50/30/20 – рекомендації, де:

50% – потреби,

30% – бажання,

20% – фінансові цілі.

50% потреби

Категорія потреби – це те без чого ви не уявляєте свого комфортного життя, вона фактично тотожна до категорії регулярних платежів та фіксованих витрат. Тобто, під час розподілу свого бюджету, 50% від отриманої суми ви відкладаєте на такі витрати, як: оренда, продовольчі товари, комунальні послуги тощо.

30% бажання

Категорія бажання – це не обов'язкові ваші витрати й загалом те, без чого ви цілком можете обійтись. До цієї категорії можна віднести витрати на хобі, відпустку, походи до ресторану, плата за підписку на сервіси на кшталт Netflix чи платної версії ютуб тощо.

20% фінансові цілі

Категорія фінансових цілей є однією з найважливіших для фінансової стабільності. Загалом 20% повинні охоплювати дві важливі категорії:

заощадження на довгострокові фінансові цілі, або формування пенсійного фонду; виплата боргів.

Цікаво Шість аргументів чому варто вести сімейний бюджет

Система конвертів

Одним з досить консервативних способів ведення бюджету є система конвертів. Для цього вам потрібно визначити категорії на які ви витрачаєте щомісяця, до прикладу: їжа, одяг, кредит, оренда квартири, накопичення тощо. Потім розкладіть ваш дохід по конвертах, проте пам'ятайте кілька важливих правил.

Брати гроші з конверта для покриття витрат в іншій категорії не можна, адже у такому випадку втрачається весь сенс. Якщо у вас в одному з конвертів залишились гроші то варто їх покласти в кінці місяця до конверта з накопиченнями. Якщо у вас в одній зі сфер витрат передчасно закінчились кошти, то варто зробити перерахунок ваших витрат в кінці місяця, щоб план витрат був більш ефективним.

Правило 20/80

Варто пам'ятати, що на початку вам може не вистачати коштів і ви будете досить часто робити перерозподіл фінансів. Проте така система ведення бюджету допоможе вам випрацювати самодисципліну та раціонально розпоряджатись власними фінансами.

У своїй книзі Ендрю Тобіас "Єдине керівництво по інвестуванню, яке коли-небудь вам може знадобитись" ("The Only Investment Guide You'll Ever Need") пропонує три кроки, щоб ефективно вести свій бюджет. Проте автор наголошує, що спочатку потрібно відкласти обов'язково 20%, як заощадження, або ж інвестицію.

Три правила формування бюджету Ендрю Тобіаса

Позбутись від кредитів та боргів. Виокремить 20% від вашого щомісячного доходу, а потім інвестуйте отриману суму, або ж відкладіть, як заощадження. 80% вашого бюджету – кошти для життя у своє задоволення.

Платите по відсотках більше, ніж взяли у кредит? З послугою "Зустрічна пропозиція", гасити кредити легко та просто. Заповніть заявку на сайті Ідея Банку і працівники зв’яжуться з вами.