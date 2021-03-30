Як розраховувати власний бюджет: три прості та дієві схеми

Джерело:24 канал
Не важливо який у вас дохід та фінансове становище – місячний бюджет ваш найважливіший фінансовий інструмент. Як правильно формувати бюджет та не розгубитись у всіх можливих варіантах його формування, розповідаємо далі.
Перш ніж розглядати можливі варіанти формування бюджету та обирати найбільш зручну модель, потрібно визначити ваш місячний дохід. Якщо ви маєте постійну роботу, то тут все доволі легко, а що робити, якщо ви фрилансер, або приватний підприємець і не отримуєте фіксовану зарплату? У такому випадку слід вирахувати середнє арифметичне вашої місячної зарплати.
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Таким чином ви отримаєте базову суму доходу від якої будете відштовхуватись та на основі якої зможете формувати свій майбутній бюджет.
Найбільш поширеною схемою розрахунку для бюджету є правило 50/30/20. Це правило популяризувала Елізабет Уоррен та її донька Амелія Уоррен Тьягі. Варто зазначити, що це лише правило, як планувати свій бюджет, проте воно насправді не відстежує ваші фінанси.
Категорія потреби – це те без чого ви не уявляєте свого комфортного життя, вона фактично тотожна до категорії регулярних платежів та фіксованих витрат. Тобто, під час розподілу свого бюджету, 50% від отриманої суми ви відкладаєте на такі витрати, як: оренда, продовольчі товари, комунальні послуги тощо.
Категорія бажання – це не обов'язкові ваші витрати й загалом те, без чого ви цілком можете обійтись. До цієї категорії можна віднести витрати на хобі, відпустку, походи до ресторану, плата за підписку на сервіси на кшталт Netflix чи платної версії ютуб тощо.
Категорія фінансових цілей є однією з найважливіших для фінансової стабільності. Загалом 20% повинні охоплювати дві важливі категорії:
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Одним з досить консервативних способів ведення бюджету є система конвертів. Для цього вам потрібно визначити категорії на які ви витрачаєте щомісяця, до прикладу: їжа, одяг, кредит, оренда квартири, накопичення тощо. Потім розкладіть ваш дохід по конвертах, проте пам'ятайте кілька важливих правил.
У своїй книзі Ендрю Тобіас "Єдине керівництво по інвестуванню, яке коли-небудь вам може знадобитись" ("The Only Investment Guide You'll Ever Need") пропонує три кроки, щоб ефективно вести свій бюджет. Проте автор наголошує, що спочатку потрібно відкласти обов'язково 20%, як заощадження, або ж інвестицію.