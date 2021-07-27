Як розмір пенсій залежатиме від стажу: пояснення Мінсоцполітики

27 липня 2021 , 12:10
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Джерело:

Міністерство соціальної політики

У Міністерстві соціальної політики розповіли, як залежатимуть пенсій майбутніх пенсіонерів від кількості років страхового стажу. На мінімальні виплати зможуть розраховувати українці зі стажем не менше 5 років.

Як пенсії залежатимуть від стажу

"Наша ціль – посилити мінімальні рівні соціального захисту людей у літньому віці", – розповіла міністерка Мінсоцполітики Марина Лазебна.

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У Міністерстві вважають, що для цього держава має гарантувати:

  • людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%,
  • людям зі стажем 15 років – страхову пенсію, можливо, з нижчим заміщенням, але за загальною формулою,
  • людям зі стажем від 5 років – допомогу від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму.
Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум в України становить 2 294 гривні.

Універсальні правила індексації пенсій

Також у Міністерстві вважають за необхідне запровадити універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

Ми побачили повне розуміння та підтримку щодо запропонованих Урядом законопроєктів у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення чіткої дати та однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів щодо запровадження адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії,
– розповіла Лазебна.

Розмір пенсій в україні: коротко 

Автор: Дар'я Вереньова