Як пенсії залежатимуть від стажу

"Наша ціль – посилити мінімальні рівні соціального захисту людей у літньому віці", – розповіла міністерка Мінсоцполітики Марина Лазебна.

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У Міністерстві вважають, що для цього держава має гарантувати:

людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%,

коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років – страхову пенсію, можливо, з нижчим заміщенням, але за загальною формулою,

– страхову пенсію, можливо, з нижчим заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від 5 років – допомогу від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що з 1 липня прожитковий мінімум в України становить 2 294 гривні.

Універсальні правила індексації пенсій

Також у Міністерстві вважають за необхідне запровадити універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

Ми побачили повне розуміння та підтримку щодо запропонованих Урядом законопроєктів у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення чіткої дати та однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів щодо запровадження адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії,

– розповіла Лазебна.

Розмір пенсій в україні: коротко