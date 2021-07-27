Як пенсії залежатимуть від стажу
"Наша ціль – посилити мінімальні рівні соціального захисту людей у літньому віці", – розповіла міністерка Мінсоцполітики Марина Лазебна.
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У Міністерстві вважають, що для цього держава має гарантувати:
- людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%,
- людям зі стажем 15 років – страхову пенсію, можливо, з нижчим заміщенням, але за загальною формулою,
- людям зі стажем від 5 років – допомогу від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму.
Універсальні правила індексації пенсій
Також у Міністерстві вважають за необхідне запровадити універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.
Ми побачили повне розуміння та підтримку щодо запропонованих Урядом законопроєктів у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення чіткої дати та однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів щодо запровадження адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії,
– розповіла Лазебна.
Розмір пенсій в україні: коротко
- Протягом 2021 року українцям повинні тричі перерахувати пенсії: у липні, жовтні та грудні.
- З 1 липня 2021 року в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму на 204 гривні й тепер становить 2 294 гривні. Зазначимо, що він впливає на розмір соціальних та трудових виплат.
- Тому з 1 липня середній розмір пенсії становить 3 778,78 гривні, за II квартал (квітень – червень) середня пенсія в Україні зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.