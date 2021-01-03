Через світову фінансову кризу, спровокованою пандемією коронавірусу, Росії у 2020 році довелося скорочувати видобуток нафти й газового конденсату. Так, якщо порівнювати з 2019 роком, "чорного золота" видобули на 8,6% менше.

Загалом протягом 2020 року російські компанії видобули 512,68 мільйона тонн нафти й газового конденсату. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу.

До слова Конституційний суд Росії дозволив уряду не виконувати рішення Гааги щодо виплати 57 мільярдів

Під кінець року ситуація була ще гіршою, ніж загальнорічна. Так, у грудні 2020 року російські компанії видобули менш як 42,5 мільйона тонн, що одразу на 11% менше, ніж у грудні 2019 року.

Таким чином середньодобовий видобуток нафти у 2020 році склав 10,27 мільйона барелів, а в грудні – 10,04 мільйона барелів на добу.

Чому знизився видобуток нафти