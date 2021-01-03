Через світову кризу Росія відчутно скоротила видобуток нафти
Через світову фінансову кризу, спровокованою пандемією коронавірусу, Росії у 2020 році довелося скорочувати видобуток нафти й газового конденсату. Так, якщо порівнювати з 2019 роком, "чорного золота" видобули на 8,6% менше.
Загалом протягом 2020 року російські компанії видобули 512,68 мільйона тонн нафти й газового конденсату. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу.
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Під кінець року ситуація була ще гіршою, ніж загальнорічна. Так, у грудні 2020 року російські компанії видобули менш як 42,5 мільйона тонн, що одразу на 11% менше, ніж у грудні 2019 року.
Таким чином середньодобовий видобуток нафти у 2020 році склав 10,27 мільйона барелів, а в грудні – 10,04 мільйона барелів на добу.
Чому знизився видобуток нафти
- Передовсім головною причиною є пандемія коронавірусу й світова криза, що за неї послідувала. Адже бізнес у багатьох сферах закрився на карантин, тож попит на нафту знизився.
- Крім того, серйозно "підлила масла у вогонь" зірвана на початку березня угода про скорочення видобутку. Тоді країни ОПЕК не змогли домовитися з Росією, що призвело до того, що на ринку нафта фактично мала від'ємну ціну.
- Тобто, компанії, які її видобувають, банально не мали куди дівати видобутий продукт, тож готові були навіть платити за те, щоб його просто забрали.
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