Постачальники газу та виробники теплової енергії з 1 квітня отримуватимуть газ за фіксованою ціною. Мовиться про газ для потреб споживачів житлово-комунальних послуг. Триватиме це понад рік – до 30 квітня 2022 року.

Таку заяву на засіданні уряду 3 березня зробив виконувач обов'язків голови Міненерго Юрій Вітренко. Він уточнив, що таку можливість постачальникам і виробникам має забезпечити Укргазвидобування. Вітренко доручив їм зайнятися цим питанням упродовж березня.

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Тимчасовий очільник Міненерго наголосив, що сьогодні необхідно почати реалізовувати програму відкриття доступу до обсягів природного газу, які видобувають державні компанії. Мета таких кроків – розвиток ринку газу в Україні та забезпечення безпеки поставок газу побутовим споживачам, насамперед вразливим.

Тому уряд доручив Міністерству розвитку економіки як акціонеру Нафтогазу до 4 березня подати на розгляд Кабміну проєкт рішення. У ньому відомство має визначити основні напрями діяльності "Нафтогазу".

Про які саме напрямки мовиться

Сприяння розвитку ринку природного газу в Україні та забезпечення безпеки поставок побутовим споживачам, насамперед вразливим. Відбуватися це має, зокрема, шляхом продажу з боку Укргазвидобування у березні 2021 року природного газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів за фіксованою ціною. Термін фіксованої ціни – з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Продаж з боку Укргазвидобуванням з квітня 2021 року 100% відпуску товарного газу всім учасникам ринку природного газу на умовах не гірших, ніж для групи "Нафтогаз".

Виконання "Нафтогазом-Трейдингом" з травня 2021 року на ринку природного газу ролі маркетмейкера щодо торгівлі середньостроковими (на термін до двох років) стандартизованими продуктами.

щодо торгівлі середньостроковими (на термін до двох років) стандартизованими продуктами. Наглядовій раді "Нафтогазу" контролювати виконання правлінням компанії цього рішення.

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Що цьому передувало

Ринок газу для населення в Україні заправцював 1 серпня 2020 року.

заправцював 1 серпня 2020 року. З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести.

Тому З огляду на невдоволення українців 18 січня уряд ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні.

Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні. Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.

Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення. 19 січня НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.

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