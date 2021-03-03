Ще одна фіксована ціна: Укргазвидобування продаватиме весь свій газ на рівних умовах
Постачальники газу та виробники теплової енергії з 1 квітня отримуватимуть газ за фіксованою ціною. Мовиться про газ для потреб споживачів житлово-комунальних послуг. Триватиме це понад рік – до 30 квітня 2022 року.
Джерело:24 канал
Таку заяву на засіданні уряду 3 березня зробив виконувач обов'язків голови Міненерго Юрій Вітренко. Він уточнив, що таку можливість постачальникам і виробникам має забезпечити Укргазвидобування. Вітренко доручив їм зайнятися цим питанням упродовж березня.
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Тимчасовий очільник Міненерго наголосив, що сьогодні необхідно почати реалізовувати програму відкриття доступу до обсягів природного газу, які видобувають державні компанії. Мета таких кроків – розвиток ринку газу в Україні та забезпечення безпеки поставок газу побутовим споживачам, насамперед вразливим.
Тому уряд доручив Міністерству розвитку економіки як акціонеру Нафтогазу до 4 березня подати на розгляд Кабміну проєкт рішення. У ньому відомство має визначити основні напрями діяльності "Нафтогазу".
Про які саме напрямки мовиться
- Сприяння розвитку ринку природного газу в Україні та забезпечення безпеки поставок побутовим споживачам, насамперед вразливим. Відбуватися це має, зокрема, шляхом продажу з боку Укргазвидобування у березні 2021 року природного газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів за фіксованою ціною. Термін фіксованої ціни – з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022 року.
- Продаж з боку Укргазвидобуванням з квітня 2021 року 100% відпуску товарного газу всім учасникам ринку природного газу на умовах не гірших, ніж для групи "Нафтогаз".
- Виконання "Нафтогазом-Трейдингом" з травня 2021 року на ринку природного газу ролі маркетмейкера щодо торгівлі середньостроковими (на термін до двох років) стандартизованими продуктами.
- Наглядовій раді "Нафтогазу" контролювати виконання правлінням компанії цього рішення.
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Що цьому передувало
- Ринок газу для населення в Україні заправцював 1 серпня 2020 року.
- З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести.
- З огляду на невдоволення українців 18 січня уряд ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні.
- Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.
- 19 січня НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.
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