Українці можуть отримати податкову знижку зі сплачених у 2020 році податків. Розповідаємо як це зробити та на які товари й послуги розповсюджується податкова знижка.

На що діє податкова знижка

Діти

Податкову знижку у 2021 році можуть отримати українці, які минулого року лікувалися від безпліддя, всиновили дитину чи віддали дитину на навчання. Це перелічено у законі про податкову декларацію, який проаналізували журналісти 24 каналу.

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Оплата допоміжних репродуктивних технологій . Українці, які лікують безпліддя, можуть розраховувати повернути частину грошей.

. Українці, які лікують безпліддя, можуть розраховувати повернути частину грошей. Оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

дитини, включаючи сплату державного мита. Якщо ваша дитина потрапила на платне навчання, частину вартості навчання можна повернути. Щобільше, податкова знижка діє не лише на оплату навчання дітей, але й на власне чи інших родичів (батьків, чоловіка/дружини).



Завдяки податковій знижці можна повернути 18% вартості навчання

Житло

За оренду, купівлю та будівництво житла також можна отримати доволі велику знижку від держави. Відтак податкова знижка поширюється на:

Сплачені відсотки за іпотечним житловим кредитом . Держава може повернути вам частину грошей, але не з суми всієї іпотеки, а лише із тих відсотків, які ви сплатили протягом останнього року.

. Держава може повернути вам частину грошей, але не з суми всієї іпотеки, а лише із тих відсотків, які ви сплатили протягом останнього року. Сума орендної плати , сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. Таких в Україні майже 1,5 мільйона осіб за даними профільного міністерства. Але для цього потрібно укласти офіційний договір про оренду.

, сплаченої людиною, яка має статус внутрішньо переміщеної особи. Таких в Україні майже 1,5 мільйона осіб за даними профільного міністерства. Але для цього потрібно укласти офіційний договір про оренду. Сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла. Це збудовані й ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.

Благодійність, страховка та COVID-19

Під податкову знижку підлягають й інші витрати українців. Зокрема:

Гроші або вартість майна, які передали на благодійність та пожертви . Це може бути лікування, навчання тощо – частину з них можна повернути.

. Це може бути лікування, навчання тощо – частину з них можна повернути. Сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення. Коли в Україні повноцінно почне діяти система накопичувальних пенсій, така податкова пільга стане ще більш вагомою.

за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення. Коли в Україні повноцінно почне діяти система накопичувальних пенсій, така податкова пільга стане ще більш вагомою. Сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива .

. Витрати на боротьбу з COVID-19 в Україні. Це зокрема витрати на лікарські засоби, дезінфекційні засоби й антисептики, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для скринінгу хворих тощо.

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Умови для отримання знижки:

Ви повинні отримувати офіційну зарплату . Тож для тих, хто не працює по-білому або є ФОПом – ця можливість недоступна.

. Тож для тих, хто не працює по-білому або є ФОПом – ця можливість недоступна. Сума, з якої хочете отримати податкову знижку, не повинна бути вищою за офіційний річний дохід.

Який розмір податкової знижки

Податкова знижка – це 18% від суми, яку ви заплатили.

Наприклад, за рік ви заплатили за іпотечним кредитом 100 тисяч гривень, з яких 20 тисяч – це відсотки. Тоді вам рахують 18% від 20 тисяч і ви отримаєте 3 600 гривень назад.

Або ж ви заплатили 10 тисяч гривень за навчання дитини – тоді очікуйте 1 800 гривень повернення.

Як отримати податкову знижку

Щоб отримати податкову знижку, потрібно заповнити онлайн-форму декларації та у відповідному розділі заповнити витрати, які ви здійснили з вище переліченого списку. При цьому необхідно вказати реквізити для повернення грошей.



Подати декларацію потрібно через електронний кабінет / Unsplash

Як це зробити:

Подати декларацію можна онлайн через електронний кабінет платника податків, але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис. Прикріплюєте ключ та вводите пароль. Вибираєте режим "Електронний кабінет для громадян". Обираєте підпункт "Подання декларації про майновий стан і доходи". Створюєте декларацію та заповнюєте відповідні поля. Зберігаєте декларацію, підписуєте та надсилаєте.

Що потрібно заповнити у декларації:

Тип декларації (звітна, звітна нова або уточнювальна);

Категорія платника;

Загальна сума оподаткованого доходу;

Сплачений податок та військовий збір;

Сума податку та військового збору, яку треба сплатити по поданій декларації;

Інші доходи за рік, які не підлягають оподаткуванню;

Реквізити для отримання грошей, якщо маєте право на податкову знижку;

Відомості про майно, яке надавали в оренду (якщо).

Коли потрібно подавати декларацію

Громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подавати відповідну декларацію до 31 грудня 2021 року. Тобто до кінця цього року ви можете подати декларацію за 2020 рік.

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Важливо, щоб отримати податкову знижку, потрібно надати докази того, що ви витратили гроші, скільки та коли. Для цього зберігайте чеки та будьте готові надати додаткові документи та договори.