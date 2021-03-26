Як покращити своє фінансове становище у скрутні часи

Видання Healthline зауважує, що існує прямий зв'язок між стресом, фізичним та психічним здоров'ям, що безпосередньо впливає на фінансовий стан людини. Експерти та психологи виокремили 7 способів, які допоможуть досягти фінансової стабільності у скрутні часи.

1. Почніть все з початку

Згідно з дослідженням компанії Laurel Road, 52% мілленіалів і покоління Z жалкують про те, як вони розпоряджалися своїми фінансами у 2020 році. Старший віцепрезидент і керівник відділу брендів та стратегічного партнерства компанії Laurel Road Крістіан Кленотич зауважує, що фінансовий добробут – це не питання багатства. Тож починати новий рік варто зі зміни свого фінансового плану, радить експерт.

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Звички минулого року стосовно витрат залишились у минулому; тепер вам потрібно дивитись вперед,

– Кленотич

2. Грошові упередження

Для того, аби зрозуміти чому ви чините з грошима саме так, а не інакше терапевт і член правління Асоціації фінансової терапії Натан Астл рекомендує пройти тест Klontz Money Script Inventory, що складається з близько 50 питань.

Експерт вважає, що тест допоможе краще зрозуміти власні переконання стосовно грошей та фінансову поведінку. Пан Астл також вважає, що коріння усіх наших фінансових проблем іде з дитинства. В кінці тесту ми опиняємось в одній з чотирьох груп.

Одна група – це переконання, що гроші це погано. Якби у мене було таке переконання, я міг би підсвідомо саботувати свій фінансовий успіх, тому що я не хочу бути жадібним,

– говорить Астл.

3. Будьте уважними

Приймаючи будь-яке фінансове рішення слід бути уважним, зауважує Натан Астл. Тому терапевт радить вдатись до практики самоусвідомлення, а вже після розбиратись зі своїми фінансовими проблемами. Пан Астл впевнений, що після ми зможемо легше помічати власні емоції й підходити до них більш раціонально.

Що таке практика самоусвідомлення Практика самоусвідомлення – це світська техніка медитації, котра має буддійське коріння, проте повністю позбавлена релігійного контексту. Наприклад, ви можете подивитись на те, що вас оточує у кімнаті: кольори, де саме ви сидите тощо.

Занепокоєння і депресія призводять до розриву зв'язку з нашим тілом. Наші думки літають у хмарах, і ми не звертаємо уваги на відчуття в наших тілах,

– зауважує Астл.

4. Складіть бюджет

Важливо виділили час та записати свої витрати, вважає аналітик Крістіан Кленотич. Пан Кленотич пропонує вдатись до системи бюджетування, використавши правило 50/30/20.

50% – постійні витрати: орендна плата, комунальні послуги та оплата автомобілів.

30% – на гнучкі витрати: змінні витрати на продовольчі товари, розваги чи покупки.

20% – на фінансові цілі: створення фонду на дитячу освіту, купівля квартири чи пенсійне страхування.

Це не повинно бути складним, але також не очікуйте, що зможете скласти бюджет з першого разу,

– підкреслює Кленотич.

Ви можете розраховувати та слідкувати за власним бюджетом за допомогою спеціальних мобільних додатків.

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5. Ставте реалістичні цілі

Визначте відсоток свого доходу, який ви можете заощаджувати й використовуйте свій бюджет, як орієнтир на шляху до накопичення. Аналітики радять проаналізувати свої витрати та доходи й визначити скільки коштів вам буде потрібно, якщо ви раптово залишитесь без роботи.

Маючи фінансову подушку безпеки, ви будете менше відчувати тиск суспільства. До того ж підсвідомо не буде причин для переживань стосовно власного фінансового положення. Ще один важливий психологічний момент – вміння легко витрачати заощадження.

Так само як і не треба звинувачувати себе, якщо вам раптом доводиться витрачати із заощаджень: на те вони у вас і є,

– пояснює аналітик Клентович.

6. Не панікуйте з приводу боргів

Варто перш за все пам'ятати, що одразу погасити будь-який борг нереально. Проте ви можете скласти план вашого бюджету на найближчий час та подумати, як можливо заощадити. Загалом, це будуть ваші перші кроки до того, щоб позбутись боргу.

Думка аналітика

Аналітик Клентович радить звернутись у випадку боргів до банку та дізнатись про можливі варіанти вирішення вашого скрутного фінансового становища.

Існують також варіанти управління більш конкретними видами боргів, наприклад, узгодження нижчої процентної ставки за кредитними картками. Ви можете бути здивовані тим, що вам доступно,

– розповідає Крістіан Клентович.

7. Обговоріть свої фінансові проблеми

Зазвичай у суспільстві не заведено говорити про власні фінансові труднощі, проте експерти та психологи впевнені, що це все ж таки потрібно робити.

Причини, чому треба звернутись по допомогу

По-перше, подібні табу чи бар'єри ускладнюють нам життя та роблять нас самотніми, впевнений фінансовий терапевт Натан Астл.

По-друге, іноді нам потрібна порада, або думка когось хто розбирається у фінансах краще за нас.

По-третє, Натан Астл вважає, що звернутись до когось по допомогу, під час фінансових труднощів – це шлях до успіху. Саме тому, закликає не боятись.