Як покращити своє фінансове становище у скрутні часи

Джерело:Нealthline
Видання Healthline зауважує, що існує прямий зв'язок між стресом, фізичним та психічним здоров'ям, що безпосередньо впливає на фінансовий стан людини. Експерти та психологи виокремили 7 способів, які допоможуть досягти фінансової стабільності у скрутні часи.
Згідно з дослідженням компанії Laurel Road, 52% мілленіалів і покоління Z жалкують про те, як вони розпоряджалися своїми фінансами у 2020 році. Старший віцепрезидент і керівник відділу брендів та стратегічного партнерства компанії Laurel Road Крістіан Кленотич зауважує, що фінансовий добробут – це не питання багатства. Тож починати новий рік варто зі зміни свого фінансового плану, радить експерт.
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Звички минулого року стосовно витрат залишились у минулому; тепер вам потрібно дивитись вперед,
– Кленотич
Для того, аби зрозуміти чому ви чините з грошима саме так, а не інакше терапевт і член правління Асоціації фінансової терапії Натан Астл рекомендує пройти тест Klontz Money Script Inventory, що складається з близько 50 питань.
Експерт вважає, що тест допоможе краще зрозуміти власні переконання стосовно грошей та фінансову поведінку. Пан Астл також вважає, що коріння усіх наших фінансових проблем іде з дитинства. В кінці тесту ми опиняємось в одній з чотирьох груп.
Одна група – це переконання, що гроші це погано. Якби у мене було таке переконання, я міг би підсвідомо саботувати свій фінансовий успіх, тому що я не хочу бути жадібним,
– говорить Астл.
Приймаючи будь-яке фінансове рішення слід бути уважним, зауважує Натан Астл. Тому терапевт радить вдатись до практики самоусвідомлення, а вже після розбиратись зі своїми фінансовими проблемами. Пан Астл впевнений, що після ми зможемо легше помічати власні емоції й підходити до них більш раціонально.
Занепокоєння і депресія призводять до розриву зв'язку з нашим тілом. Наші думки літають у хмарах, і ми не звертаємо уваги на відчуття в наших тілах,
– зауважує Астл.
Важливо виділили час та записати свої витрати, вважає аналітик Крістіан Кленотич. Пан Кленотич пропонує вдатись до системи бюджетування, використавши правило 50/30/20.
Це не повинно бути складним, але також не очікуйте, що зможете скласти бюджет з першого разу,
– підкреслює Кленотич.
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Так само як і не треба звинувачувати себе, якщо вам раптом доводиться витрачати із заощаджень: на те вони у вас і є,
– пояснює аналітик Клентович.
Варто перш за все пам'ятати, що одразу погасити будь-який борг нереально. Проте ви можете скласти план вашого бюджету на найближчий час та подумати, як можливо заощадити. Загалом, це будуть ваші перші кроки до того, щоб позбутись боргу.
Аналітик Клентович радить звернутись у випадку боргів до банку та дізнатись про можливі варіанти вирішення вашого скрутного фінансового становища.
Існують також варіанти управління більш конкретними видами боргів, наприклад, узгодження нижчої процентної ставки за кредитними картками. Ви можете бути здивовані тим, що вам доступно,
– розповідає Крістіан Клентович.
Зазвичай у суспільстві не заведено говорити про власні фінансові труднощі, проте експерти та психологи впевнені, що це все ж таки потрібно робити.