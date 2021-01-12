Як подати заяву на отримання субсидії через інтернет: інструкція
Денис Шмигаль заявив, що тепер українці можуть подати заяви на отримання субсидії не виходячи з дому. Це можна зробити на сайті Міністерства соціальної політики. Крім того, заяву можна надіслати поштою або особисто віднести у ЦНАПу.
Що сказав Шмигаль
В Україні спростили процедуру оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв'язку із запровадженням карантину. Про це прем'єр-міністр Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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"Подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Або заповнивши заяву і декларацію та відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення", – пояснив чиновник.
Він нагадав, що з березня 2020 року діє автоматичне перепризначення субсидії на наступні періоди. І на цей опалювальний сезон субсидію в автоматичному режимі було перепризначено для понад 2,7 мільйона домогосподарств.
Крім того, минулого місяця ми ухвалили кілька рішень, які значно розширили коло отримувачів субсидії,
– підкреслив Шмигаль.
Як подати заяву на отримання субсидії через інтернет
- Зайдіть на сайт Міністерства соціальної політики.
- У рубриці "е-сервіси" оберіть "Субсидії".
- Далі слід заповнити 1 з 3 запропонованих форм.
Заповніть одну з форм / Скриншот
- Для того, щоб вся процедура відбувалася онлайн, вам слід обрати "реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" або ж "реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID".
- Якщо ж ви оберете пункт "реєстрація або вхід за адресою електронної пошти", вам прийдеться віднести документи в органи соціального захисту.
- Далі слід заповнити електронну заяву та декларацію про доходи.
Введіть власні дані у заяву / Скриншот
Заповніть декларацію про доходи / Стриншот
- Після заповнення всіх документів перевірте, чи правильно ви внесли дані.
- На вашу електронну пошту прийде повідомлення про успішну реєстрацію заяви на призначення житлової субсидії та її номер.
- Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми.
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