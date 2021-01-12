Денис Шмигаль заявив, що тепер українці можуть подати заяви на отримання субсидії не виходячи з дому. Це можна зробити на сайті Міністерства соціальної політики. Крім того, заяву можна надіслати поштою або особисто віднести у ЦНАПу.

Що сказав Шмигаль

В Україні спростили процедуру оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв'язку із запровадженням карантину. Про це прем'єр-міністр Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Подати заявку на оформлення субсидії також можна, звернувшись особисто до посадової особи територіальної громади, ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у містах обласного значення. Або заповнивши заяву і декларацію та відправивши їх поштою до органу соціального захисту населення", – пояснив чиновник.

Він нагадав, що з березня 2020 року діє автоматичне перепризначення субсидії на наступні періоди. І на цей опалювальний сезон субсидію в автоматичному режимі було перепризначено для понад 2,7 мільйона домогосподарств.

Крім того, минулого місяця ми ухвалили кілька рішень, які значно розширили коло отримувачів субсидії,

– підкреслив Шмигаль.

Як подати заяву на отримання субсидії через інтернет

Зайдіть на сайт Міністерства соціальної політики.

У рубриці "е-сервіси" оберіть "Субсидії".

Далі слід заповнити 1 з 3 запропонованих форм.



Заповніть одну з форм / Скриншот​

Для того, щоб вся процедура відбувалася онлайн, вам слід обрати "реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом" або ж "реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID".

Якщо ж ви оберете пункт "реєстрація або вхід за адресою електронної пошти", вам прийдеться віднести документи в органи соціального захисту.

Далі слід заповнити електронну заяву та декларацію про доходи.



Введіть власні дані у заяву / Скриншот



Заповніть декларацію про доходи / Стриншот