Як правильно сплачувати податки ФОПам у 2021 році та що слід знати про єдиний податок: ставки, суми, терміни і способи сплати, штрафи, податкові канікули – далі у матеріалі.

Підприємці на спрощеній системі оподаткування платять єдиний податок (ЄП). На першій та другій групі — щомісяця, на третій — раз на квартал, якщо отримують дохід. Варто зауважити, що ставка податку залежить від групи, тож детальніше про кожну групу оподаткування.

До теми Податки для ФОПів у 2021 зростуть: скільки платитимуть підприємці

ЄП для першої – третьої групи

Перша група: фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню.

Друга група: підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

Ставка

Сплачується фіксована сума щомісяця;

Протягом року сума не змінна;

Сплачувати ФОПам потрібно навіть за місяці, коли дохід не отримували.

Перша група – до 10% від прожиткового мінімуму. Станом на 2021 рік сума становить 227 гривень. Також, з січня по травень першу групу звільнили від сплати фіксованого платежу з ЄП.

Друга група – до 20% від мінімальної зарплати. Станом на початок 2021 року мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч гривень, тож єдиний податок відповідно — 1,2 тисячі гривень на місяць.



Податки для ФОПів 2021 / Інфографіка 24 каналу

Терміни

Коли сплачувати ЄП?

Сплатити ЄП потрібно до двадцятого числа включно згідно з пунктом 295.1 ПКУ. Якщо двадцяте число (останній день сплати) припадає на вихідний день, то сплатити можливо в останній робочий день, що йде перед вихідним. Також можливо сплатити ЄП наперед за рік до грудня місяця, на більше – неможливо.

Чи сплачувати ЄП, якщо зареєстрував ФОП посеред місяця?

Якщо, до прикладу, ви зареєстрували ФОП 24 січня, то перший раз податок будете сплачувати у лютому. Оскільки, вісім днів, протягом яких ви були підприємцем у січні, ви вважаєтесь ФОП на загальній системі, й у разі отримання доходу маєте сплатити з цієї суми ПДФО.

Що робити у разі закриття ФОП?

У разі закриття ФОП, єдиний податок потрібно буде сплатити за весь останній місяць підприємництва, навіть якщо держреєстратор зареєстрував припинення діяльності першого числа місяця згідно з пунктом 295.8 ПКУ.

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За якими рахунками сплачувати ЄП

Як сплатити ЄП?

Сплатити ЄП можна з підприємницького чи особистого рахунку або готівкою через касу банку.

Де дізнатись рахунок для сплати ЄП?

Рахунок для сплати можна дізнатися на сайті ДПС, в кабінеті платника в розділі "Стан розрахунків з бюджетом" або уточнити у своїй податковій.

Важливо. З 1 січня 2021 року діють нові рахунки для сплати податків. На сайті Казначейства, є актуальні дані в розрізі регіонів.

Що вказувати у платежі?

У платежі обов'язково вказується ПІБ підприємця, його податковий номер, найменування та рахунок одержувача, у призначенні платежу — період, за який сплачуєте внесок.

Штраф та заборгованість

Якщо прострочили або взагалі не сплатили єдиний податок, крім заборгованості, доведеться сплатити штраф і пеню.

Штраф

Розмір штрафу — 50% місячного платежу з єдиного податку:

перша група — 109,45 гривні;

друга група — 600 гривень.

Пеня нараховується по різному, залежно від того хто виявив заборгованість та у який термін.

Виявив ФОП . Згідно з підпунктом 129.1.3, пунктом 129.4 ПКУ пеню нараховую з розрахунку 100% облікової ставки НБУ, що діє на кожен день прострочення та у тому випадку, якщо минув дев'яносто один календарний день від останнього дня сплати податку.

. Згідно з підпунктом 129.1.3, пунктом 129.4 ПКУ пеню нараховую з розрахунку 100% облікової ставки НБУ, що діє на кожен день прострочення та у тому випадку, якщо минув дев'яносто один календарний день від останнього дня сплати податку. Виявила податкова. Згідно з підпунктом 129.1.1, пунктом 129.3 ПКУ податкова визначить розмір штрафу й на його суму нарахує пеню за кожен день прострочення сплати з першого робочого дня після закінчення строку сплати й до дати сплати заборгованості та штрафу. Варто зазначити, що згідно з абзацом 1 пунктом 129.4 ПКУ пеня нараховується виходячи зі 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на кожний такий день.

Недоплата. Згідно з пунктом 131.2 ПКУ якщо є недоплата з ЄП, то під час сплати податку ця сума буде зарахована в рахунок погашення боргу, потім — у рахунок погашення штрафу й пені.

Важливо. Якщо два квартали поспіль ходите в боржниках і на кожне перше число місяця за вами тягнеться непогашена заборгованість, вашу реєстрацію єдинника анулюють, і вам доведеться перейти на загальну систему. Повернутися ж на спрощену систему згідно з пунктом 299.11 ПКУ можна лише після закінчення чотирьох послідовних кварталів.

Податкові канікули

Податкові канікули — це встановлений законом термін, впродовж якого певні групи підприємств звільняються від сплати окремих видів податків або податків загалом. Так звані податкові канікули для першої та другої групи можуть бути у випадку відпустки, або хвороби терміном на один календарний місяць.

Відпустка. Для того аби звільнитись від ЄП на один календарний місяць у зв’язку з відпусткою слід написати заяву на ім’я начальника податкової, вказавши у ній тривалість відпустки, що повинна становити не менше календарного місяця.

Лікарняний. Згідно з підпунктом 298.3.2 ПКУ, якщо ФОП хворів протягом тридцяти днів, або ж довше, у нього наявний лікарняний, то має право звільнитись від податків та термін одного місяця. Для цього слід лише подати заяви до ДФС з копією лікарняного.

Важливо. ФОП не може отримувати дохід під час відпустки або хвороби. Якщо надходження все-таки будуть, податкова вважатиме, що діяльність ФОП фактично вів, а отже й податки треба платити. Це не стосується передплат і оплат за раніше проданий товар чи надані послуги.

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ЄП для 3 групи

Третя група: фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах не обмежена та юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми.

Ставка

На третій групі сплачують єдиний податок, тільки якщо отримували підприємницький дохід.

Ставка єдиного податку:

3% від доходу платять ФОП — платники ПДВ;

5% від доходу сплачують неплатники ПДВ.

Терміни

Коли сплачувати ЄП? Раз на квартал, протягом 10 днів після останнього дня подання декларації з ЄП. Якщо останній день сплати випадає на вихідний, то ФОП маєте перерахувати податок найпізніше в робочий день, що йде перед ним. Десятиденний період розраховується від фактичного останнього дня подання декларації з ЄП, а не перенесеного.

Важливо. Навіть якщо останній день подання звітності випадає на вихідний і переноситься, це ніяк не впливає на строк сплати єдиного податку, оскільки він не переноситься.

Штраф та заборгованість

Згідно з пунктом 126.1 ПКУ розмір штрафу за несплату або прострочення з єдиного податку залежить від того, на скільки ФОП затримав платіж. Якщо:

менш як тридцять днів — штраф 10% від суми заборгованості з ЄП;

понад тридцять днів — 20% від суми боргу.

Пеня. Пеня нараховується за тими самими правилами, що й для першої та другої групи.

Важливо. Якщо ФОП два квартали поспіль не платить ЄП, то він втрачає реєстрацію єдинника й далі вестиме бізнес вже на загальній системі.

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Доходи, що оподатковуються за підвищеною ставкою

Підвищена ставка єдиного податку для підприємців складає 15%.

Перевищення максимального розміру річного доходу

Друга група. Станом на 2021 рік підприємець може максимум отримати дохід у розмірі 5 004 000 гривень.

Третя група. Станом на 2021 рік підприємець може максимум отримати доходу у розмірі 7 002 000 гривень. Якщо сума буде більша, то ФОП повинен буде заплатити 15% податку із суми перевищення та перейти на загальну систему.

Важливо. Якщо підприємець приховає від податкової факт отримання більшого прибутку ніж це передбачено, то буде вимушений сплатити не лише 15% ЄП із суми перевищення, а й 18% ПДФО з усього задекларованого доходу, що отримав з моменту порушення.

Суми негрошового доходу

Якщо ви ФОП і працюєте на спрощеній системі, то варіант розрахунку на бартерній основі, електронними грішми, векселями, тощо – неможливий. Мається на увазі, що усі надані послуги мають бути оподатковані та сплачено за ставкою 15%.

Дохід від заборонених видів діяльності

Потрібно зважати на ряд видів діяльності, що заборонені на спрощеній системі. Наприклад, ви вирішили зайнятися виробництвом виноградних вин на продаж, але КВЕД 11.02 (продаж вин) заборонений на єдиному податку.

Дохід від видів діяльності, не внесених до реєстру платників єдиного податку

На спрощеній системі можна займатися лише тими видами діяльності, які внесли до реєстру платників ЄП. Тут діє принцип: спочатку реєструємо КВЕД, потім починаємо отримувати за ним дохід.

Дохід на першій та другій групі, отриманий від діяльності, забороненої на цих групах

Наприклад, на першій групі дозволено торгувати на ринках, проте гуртовою торгівлею займатися не можна. Тобто КВЕДи, пов'язані з гуртовою торгівлею під забороною. Також, до прикладу, на другій групі не можна зареєструвати КВЕД 68.31, а на третій можна.