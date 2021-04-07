Stripe і PayPal можуть запрацювати в Україні: як планують залучити платіжні системи

Джерело:Ітерфакс–Україна
Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT-сфери Олександр Борняков розповів ЗМІ, що залучення таких міжнародних платіжних систем, як Stripe та PayPal є для Мінцифри одним із пріоритетних завдань. Саме тому уряд планує найближчим часом провести зустрічі з керівництвом компаній.
У Мінцифрі відмітили, що процесом залученням платіжних систем Stripe та PayPal в Україну міністерство займається протягом останнього року. 6 квітня 2021 року Мінцифра, Мінфін та Нацбанк під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили план спільних дій із залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем.
Детальніше Диджиталізація України: уряд хоче залучити міжнародні електронні платіжні системиНагадаємо! Очільник Мінцифри Михайло Федоров 3 березня 2021 року заявив ЗМІ, що міністерство веде переговори, щодо запуску в Україні платіжної системи Stripe. Також структура працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal, якої в Україні наразі немає.
У подальших планах - зустріч із керівництвом компаній PayPal та Stripe,
– наголосив Борняков.
За даними міністерства, у 2020 році лише для продажу фізичних товарів український малий і середній бізнес здійснив близько 13 мільйонів транзакцій на платформі Etsy, на якій можна розраховуватися за товар лише за допомогою PayPal, на суму понад 450 мільйонів доларів.Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.