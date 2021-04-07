Stripe і PayPal можуть запрацювати в Україні: як планують залучити платіжні системи
Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT-сфери Олександр Борняков розповів ЗМІ, що залучення таких міжнародних платіжних систем, як Stripe та PayPal є для Мінцифри одним із пріоритетних завдань. Саме тому уряд планує найближчим часом провести зустрічі з керівництвом компаній.
Джерело:Ітерфакс–Україна
Плани уряду
У Мінцифрі відмітили, що процесом залученням платіжних систем Stripe та PayPal в Україну міністерство займається протягом останнього року. 6 квітня 2021 року Мінцифра, Мінфін та Нацбанк під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили план спільних дій із залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем.
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Кроки на шляху до запуску Stripe та PayPal
- Перш за все, представник Мінцифри Брояка наголосив на тому, що важливим кроком на шляху до залучення платіжних систем Stripe та PayPal в Україну є ухвалення низки законодавчих змін. Зокрема, ухвалення законопроєкту №4364, у якому враховано директиву ЄС PSD2, оскільки вона є важливою для діяльності таких компаній.
Чим важливий законопроєкт №4364Нині в Україні врегульованим є лише один вид платіжних послуг – фінансова послуга з переказу коштів. Інші ж визначені законом підходи до регулювання переказу коштів є застарілими й не відповідають світовим тенденціям та міжнародним практикам.
Проєкт Закону України "Про платіжні послуги" пропонує запровадити дев’ять видів платіжних послуг, сім з яких є фінансовими платіжними послугами, а дві – нефінансовими, котрі поширені в державах ЄС.
- Також представникам PayPal профільне міністерство надає всю необхідну інформацію про український ринок і розвиток cashless в Україні.
У подальших планах - зустріч із керівництвом компаній PayPal та Stripe,
– наголосив Борняков.
Статистика Мінцифри щодо платіжних систем в Україні
За даними міністерства, у 2020 році лише для продажу фізичних товарів український малий і середній бізнес здійснив близько 13 мільйонів транзакцій на платформі Etsy, на якій можна розраховуватися за товар лише за допомогою PayPal, на суму понад 450 мільйонів доларів.
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