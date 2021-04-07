Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT-сфери Олександр Борняков розповів ЗМІ, що залучення таких міжнародних платіжних систем, як Stripe та PayPal є для Мінцифри одним із пріоритетних завдань. Саме тому уряд планує найближчим часом провести зустрічі з керівництвом компаній.

Плани уряду

У Мінцифрі відмітили, що процесом залученням платіжних систем Stripe та PayPal в Україну міністерство займається протягом останнього року. 6 квітня 2021 року Мінцифра, Мінфін та Нацбанк під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили план спільних дій із залучення в Україну найбільших міжнародних електронних платіжних систем.

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Нагадаємо! Очільник Мінцифри Михайло Федоров 3 березня 2021 року заявив ЗМІ, що міністерство веде переговори, щодо запуску в Україні платіжної системи Stripe. Також структура працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal, якої в Україні наразі немає.

Кроки на шляху до запуску Stripe та PayPal

Перш за все, представник Мінцифри Брояка наголосив на тому, що важливим кроком на шляху до залучення платіжних систем Stripe та PayPal в Україну є ухвалення низки законодавчих змін. Зокрема, ухвалення законопроєкту №4364, у якому враховано директиву ЄС PSD2, оскільки вона є важливою для діяльності таких компаній.

Чим важливий законопроєкт №4364 Нині в Україні врегульованим є лише один вид платіжних послуг – фінансова послуга з переказу коштів. Інші ж визначені законом підходи до регулювання переказу коштів є застарілими й не відповідають світовим тенденціям та міжнародним практикам.

Проєкт Закону України "Про платіжні послуги" пропонує запровадити дев’ять видів платіжних послуг, сім з яких є фінансовими платіжними послугами, а дві – нефінансовими, котрі поширені в державах ЄС.

Також представникам PayPal профільне міністерство надає всю необхідну інформацію про український ринок і розвиток cashless в Україні.

У подальших планах - зустріч із керівництвом компаній PayPal та Stripe,

– наголосив Борняков.

Статистика Мінцифри щодо платіжних систем в Україні

За даними міністерства, у 2020 році лише для продажу фізичних товарів український малий і середній бізнес здійснив близько 13 мільйонів транзакцій на платформі Etsy, на якій можна розраховуватися за товар лише за допомогою PayPal, на суму понад 450 мільйонів доларів.

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