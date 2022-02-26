Як перевести ковідну тисячу на армію

Тепер гроші, які українці отримали за вакцинацію, можна перевести на потреби армії. Кошти можна скинути на спеціальний рахунок армії, який відкрив Нацбанк.

Переказ коштів на рахунок Нацбанку з "єПідтримки"

Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням:

Для цього введіть суму, яку хочете переказати із картки "єПідтримка".

Далі введіть реквізити своєї картки та електронну пошту.

Наостанок підтвердить оплату у додатку свого банку, якщо він цього вимагає.

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Гроші з "єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки",

– написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Переказ власних коштів на рахунок Нацбанку

У будь-якому онлайн-банкінгу чи відділенні, якщо воно працює, можна зробити IBAN-переказ. Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Перекази у гривні:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

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